È¯ÃíÂ¦¤Î°ìÊýÅª¤Ê²Á³Ê·èÄê¤ò¶Ø»ß¡¡²¼ÀÁ¤±¤¤¤¸¤áËÉ¤°²þÀµË¡»Ü¹Ô
¡¡²¼ÀÁ¤±¤¤¤¸¤á¤òËÉ¤°¡ÖÃæ¾®¼õÂ÷¼è°úÅ¬Àµ²½Ë¡¡Ê¼èÅ¬Ë¡¡Ë¡×¤¬1Æü»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¡£À¯ÉÜ¤¬²¼ÀÁË¡¤ò²þÀµ¤·¤¿¡£È¯ÃíÂ¦¤ÎÂç´ë¶È¤¬¡¢¼õÃíÂ¦¤ÎÃæ¾®´ë¶È¤ËÂÐ¤·¥³¥¹¥È¤Ë¸«¹ç¤ï¤Ê¤¤¼è°ú²Á³Ê¤ò°ìÊýÅª¤Ë·è¤á¤ë¤³¤È¤ä¼ê·Á¤Ë¤è¤ë»ÙÊ§¤¤¤ò¶Ø¤¸¤ë¡£¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡Ê¶¡µëÌÖ¡ËÁ´ÂÎ¤ÇÅ¬Àµ¤Ê¼è°ú¤òÂ¥¤·¡¢Ãæ¾®´ë¶È¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤È»ýÂ³Åª¤ÊÄÂ¾å¤²¤òÄêÃå¤µ¤»¤ë¤Î¤¬ÁÀ¤¤¤À¡£
¡¡Ë¡Î§¤ÎÊ¸ÌÌ¤«¤é¡Ö²¼ÀÁ¤±¡×¤ÎÍÑ¸ì¤ò°ìÁÝ¤·¤¿¡£¼õÈ¯Ãí¤¹¤ëÁÐÊý¤¬ÂÐÅù¤Ê´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤«¤Í¤Ê¤¤¤¿¤á¡£È¯ÃíÂ¦¤ò¡Ö°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¡¢¼õÃíÂ¦¤ò¡ÖÃæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¡×¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤¿¡£°ÑÂ÷»ö¶È¼Ô¤¬Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤È¤Î²Á³Ê¶¨µÄ¤Ë±þ¤¸¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¶Ø»ß¹Ô°Ù¤ËÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¡¡¸åÊ§¤¤¤Î¼ê·Á¤Ï¼è°ú¸å¤Ë¤¹¤°Æþ¶â¤µ¤ì¤º¡¢Ãæ¾®¼õÂ÷»ö¶È¼Ô¤¬»ñ¶â·«¤ê¤Ëµç¤¹¤ë¤Ê¤É·Ð±Ä¤ÎÉéÃ´¤Ë¤Ê¤ëÎã¤¬¤¢¤ë¡£Æþ¶â¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤òÃ»¤¯¤·¡¢±ß³ê¤Ê»ö¶È±¿±Ä¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¡£
¡¡²¼ÀÁË¡¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç»ñËÜ¶â¤Î³Û¤Ë±þ¤¸¤ÆÅ¬ÍÑ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¼èÅ¬Ë¡¤Ï½¾¶È°÷¿ô¤âÍ×·ï¤Ë²Ã¤¨¤¿¡£¼ç¤ËÀ½Â¤¶È¤ËÂÐ¤·¡¢½¾¶È°÷¿ô300¿ÍÄ¶¤Î´ë¶È¤¬300¿Í°Ê²¼¤Î´ë¶È¤ËÈ¯Ãí¤¹¤ë¾ì¹ç¤ËÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¡£