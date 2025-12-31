¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¡ÛA¥¾¡¼¥ó2²óÀï¡¡Á°²ó²¦¼Ô¡¦Á°¶¶°é±Ñ¤¬ÇÔÂà¡¡¥×¥íÆâÄê¤Î2¿Í¤¬ÌöÆ°¤·¤¿¾»Ê¿¤Ï²÷¾¡¡¡ÄëµþÄ¹²¬¤Ï½ªÈ×¤ÎÆ±ÅÀ·à¤«¤éPKÀï¤Ç¾¡Íø¤Ä¤«¤à
¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ(2025Ç¯12·î28Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü)
3735¹»¤ÎÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤Î16»î¹ç¤¬³«ºÅ¡£A¥¾¡¼¥ó¤Ç¤Ï4»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Á°²ó²¦¼Ô¤ÎÁ°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)¤Ï¡¢¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë)¤ÈÂÐÀï¡£Á°È¾15Ê¬¤ËÀèÀ©¤òµö¤¹¤È¡¢Á°È¾40Ê¬¤Ë¤Ï2¼ºÅÀÌÜ¤òµÊ¤·ÎôÀª¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾31Ê¬¤Ë¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î´ØÁóÍÕÁª¼ê¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç1ÅÀ¤òÊÖ¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â¹¶¤á¹þ¤ß¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤È1ÅÀ¤¬±ó¤¯2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾°»Ö(Ê¡Åç)¤Ï¡¢»³Íü³Ø±¡(»³Íü)¤ËÂÐ¤·Á°È¾¤Ç2ÅÀ¤òÀè¹Ô¤·¡¢»î¹ç¤òÍ¥°Ì¤Ë¿Ê¤á¤Þ¤¹¡£¸åÈ¾35Ê¬¤Ë¤Ï1ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¡¼¥É¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¼é¤êÀÚ¤ê3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)¤ÈÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã)¤Î»î¹ç¤Ï¡¢½ªÈ×¤Þ¤ÇÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤»àÆ®¤Ë¡£¹âÀî³Ø±à¤¬Á°È¾38Ê¬¤È41Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤ËÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢¸åÈ¾41Ê¬¤È42Ê¬¤Ë¤ÏÄëµþÄ¹²¬¤¬ÆÀÅÀ¤ò·è¤áÆ±ÅÀ¡£2-2¤Î¤Þ¤ÞPKÀï¤Ø¤ÈÆÍÆþ¤·¤Þ¤¹¡£ÄëµþÄ¹²¬¤Ï¡¢3-3¤Ç¤à¤«¤¨¤¿5¿ÍÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤¬¤·¤Ã¤«¤ê·è¤á¤ë¤È¡¢GK¤ÎÃç¼·ÍþÁª¼ê¤¬Áê¼ê¤Î5¿ÍÌÜ¤ò»ß¤á¡¢¾¡Éé¤¢¤ê¡£½ªÈ×¤ÎÆ±ÅÀ·à¤«¤é¾¡Íø¤ò¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¾»Ê¿(ºë¶Ì)¤Ï¹âÃÎ(¹âÃÎ)¤ËÂÐ¤·¡¢Á°È¾¤«¤é¹¶·âÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Þ¤¹¡£¾ÅÆî¥Ù¥ë¥Þ¡¼¥ì²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ë»³¸ý¹ëÂÀÁª¼ê¤¬Á°È¾7Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤ò¤¢¤²¤ë¤È¡¢Á°È¾17Ê¬¤Ë¤ÏÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì²ÃÆþ¤¬ÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤ëÄ¹Íþ´îÁª¼ê¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¡£Á°È¾¤À¤±¤Ç3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤òÃ¥¤¦¤È¡¢¸åÈ¾¤Ë¤â1ÅÀ¤ò½Å¤Í4-0¤Ç²÷¾¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢¦2²óÀï A¥¾¡¼¥ó·ë²Ì
¿À¸Í¹°ÎÍ³Ø±à(Ê¼¸Ë) 2-1 Á°¶¶°é±Ñ(·²ÇÏ)
¾°»Ö(Ê¡Åç) 2-1 »³Íü³Ø±¡(»³Íü)
ÄëµþÄ¹²¬(¿·³ã) 2-2(PK 4-3 )¹âÀî³Ø±à(»³¸ý)¾»Ê¿(ºë¶Ì) 4-0 ¹âÃÎ(¹âÃÎ)