¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö´ÝÌÜ¡È·Ú¥È¥é¡É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª ¤á¤Á¤ã»È¤¨¤ë²ÙÂæ¡ß¾èÍÑ¼Ö»ÅÎ©¤Æ¤Î²÷Å¬2¿Í¾è¤ê¥·¡¼¥ÈºÎÍÑ¡ª ÌÚÌÜÄ´¡õ¥Û¥ï¥¤¥È¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤â¤¤¤¤¡ÖN-ONE ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤È¤Ï¡ª
¥Û¥ó¥À¤Î¥ì¥È¥í¤Ê¡Ö´ÝÌÜ¡È·Ú¥È¥é¡É¡×¤ËÃíÌÜ¡ª
¡¡ËèÇ¯¡¢Ç¯ÌÀ¤±1·î¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¥«¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤ÎÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤È¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥Û¥ó¥À¤Î·Ú¥È¡¼¥ë¥ï¥´¥ó¡ÖN-ONE¡×¤ËÂçÃÀ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡Ö2¥·¡¼¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥À¤Î¡Ö¡È´ÝÌÜ¡É·Ú¥È¥é¡×¤Ç¤¹¡ª¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î½ãÀµ¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Û¥ó¥À¥¢¥¯¥»¥¹¤¬¡¢2016Ç¯¤Î¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó¡×¤ÇÅ¸¼¨¤·¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ 2¥·¡¼¥¿¡¼ N-ONE ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¸½¹Ô¤Î2ÂåÌÜN-ONE¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ÏB¥Ô¥é¡¼¤«¤é¸å¤í¤òÂçÃÀ¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¡¢¸åÉôºÂÀÊ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¼è¤êÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢¥¦¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤¿²ÙÂæ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¡£ºÂÀÊ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È²ÙÂæ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡¢·Ú¥È¥é¥Ã¥¯¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¥¬¥é¥¹ÁëÉÕ¤¤ÎÊÉ¤¬Àß¤±¤é¤ì¡¢¥ê¥¢¤«¤é¤Î»Ñ¤ÏN-ONE¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É·àÅª¤ÊÊÑ²½¤ò¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡µ¡Ç½ÌÌ¤Ç¤âÍøÊØÀ¤¬ÄÉµá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æ¡¼¥ë¥²¡¼¥È¤Ï¸åÊý¤Ë°ú¤²¼¤í¤·¤Æ¿åÊ¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢Âç¤¤Ê²ÙÊª¤â´ÊÃ±¤ËºÜ¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢²Ù¼¼¤Î¾²²¼¤Ë¤Ï¼ýÇ¼¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±«¤ËÇ¨¤é¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤â¤Î¤ä¾®¤µ¤ÊÆ»¶ñ¤ò³ÊÇ¼¤Ç¤¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤ÇÂçÉý¤Ë»Ñ¤òÊÑ¤¨¤¿¥ê¥¢ÉôÊ¬¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥ì¥È¥í¤Ê´ÝÌÜ¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ê¤É¥Õ¥í¥ó¥È¼þ¤ê¤Ï¥Ù¡¼¥¹¤ÎN-ONE¤Î¸ÄÀ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ 2¥·¡¼¥¿¡¼ N-ONE ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Æâ³°Áõ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Ñ¡¼¥Ä¤È¥Û¥ï¥¤¥È¥«¥é¡¼¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤ä¥É¥¢¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÍÑ¤¤¤é¤ì¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ù¡¼¥¹¤Î¼ÖÂÎ¤È¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¤¢¤ëÂÐÈæ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¤È¥¦¥Ã¥ÉÄ´¡×¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤âÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¤¥ó¥Ñ¥Í¤Î¾åÉô¤ä¥¨¥¢¥³¥óÁàºî¥Ñ¥Í¥ë¼þÊÕ¤Ï¥¦¥Ã¥ÉÄ´¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¼þÊÕ¤ä¥¨¥¢¥³¥ó¿á¤½Ð¤·¸ý¤Ê¤É¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä¥·¥Õ¥È¥ì¥Ð¡¼¤Ë¤â¥¦¥Ã¥ÉÄ´¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¼ÖÆâÁ´ÂÎ¤¬¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ç²¹¤«¤¤Ê·°Ïµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ºÂÀÊ¤Ë¤ÏÇØ¤â¤¿¤ì¤¬Äã¤á¤Î¥·¥§¥ë¥¿¥¤¥×¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¡¢¥Ù¡¼¥¸¥å¤Ë¶á¤¤¥Û¥ï¥¤¥È¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡ÂçÃÀ¤Ê¥«¥¹¥¿¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼ÂÍÑÀ¤Î¹â¤¤2¥·¡¼¥¿¡¼¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤·¤¿¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼ 2¥·¡¼¥¿¡¼ N-ONE ¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÈÎ²½¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢Åö»þ¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¡ª¡×¤ÈÂç¤¤ÊÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸½ºß¤Ç¤â¤½¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¼ÂÍÑÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥â¥Ç¥ë¤Î»ÔÈÎ²½¤òÂÔ¤ÁË¾¤à¥Õ¥¡¥ó¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£