¾¾»³¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¾¾»³¤Ë½ª¤ï¤ë¡¡ÊÆ¹ñ¤ò´Ó¤¤¤¿Â¸ºß´¶¡Ú³¤³°ÃË»Ò10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¡¦¸åÊÔ¡Û
º£µ¨¤â¿ôÂ¿¤¯¤ÎÏÃÂê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¥´¥ë¥Õ³¦¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢ÊÔ½¸Éô¤¬³Æ¥Ä¥¢¡¼¤Î10Âç¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£º£²ó¤Ï¡Ø³¤³°ÃË»Ò¡¦¸åÊÔ¡Ù¡£
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¿¶¤ê¤«¤é¥è¥³¿¶¤ê¤Ë¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑÁ«
¢£¾¾»³±Ñ¼ù¤¬¥¿¥¤¥¬¡¼¼çºËÂç²ñ¤ÇV12·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¼çºË¤Î¥Ä¥¢¡¼³°¶¥µ»¡Ö¥Ò¡¼¥í¡¼¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¡£¾¾»³±Ñ¼ù¤¬3ÂÇº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢9Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÂç²ñ2¾¡ÌÜ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Ö¥¹¥¿¡¼¥ÈÁ°¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¤«¤é¡Ø10¥¢¥ó¥À¡¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤³¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡Ê¸À¤ï¤ì¤Æ¡Ë¡¢¤½¤ì¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡×¡£10ÈÖ¤Ç¥·¥ç¥Ã¥È¡¦¥¤¥ó¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¤òÃ¥¤¦¤Ê¤É¡Ö64¡×¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Î¥ì¥ó¡Ê¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¡Ë¤ò¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ç²¼¤·¤¿¡£º£µ¨³«ËëÀï¡Ö¥¶¡¦¥»¥ó¥È¥ê¡¼¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼µÏ¿¤È¤Ê¤ë¥È¡¼¥¿¥ë35¥¢¥ó¥À¡¼¤ÇÍ¥¾¡¡£2025Ç¯¡ÈºÇ½ªÀï¡É¤â¾¡Íø¤ÇÄù¤á¤¯¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¾¾»³±Ñ¼ù¤â»²Àï¡¡¿·¥ê¡¼¥°¡ØTGL¡Ù¤¬³«Ëë2025Ç¯1·î¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤È¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤¡ÊËÌ¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¡Ë¤¬È¯°Æ¤·¤¿¿·¥ê¡¼¥°¡ØTGL¡Ù¤¬³«Ëë¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤È¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¤òÍ»¹ç¤·¤¿¥Á¡¼¥àÀï¤Ç¡¢¥¦¥Ã¥º¡¢¥Þ¥¥í¥¤¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆüËÜ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¡¢¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï¡¢¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥È¡¼¥Þ¥¹¡Ê¤È¤â¤ËÊÆ¹ñ¡Ë¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¡¼¥È¥¦¥Ã¥É¡Ê¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡Ë¤é¥È¥Ã¥×¥×¥í¤¬Â¿¿ô»²Àï¤·¤¿¡£2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüÄø¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¾¾»³¤È¥Þ¥¥í¥¤¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡Ø¥Ü¥¹¥È¥ó¡¦¥³¥â¥óG¡Ù¤Ï1·î3Æü¤ÎÂè2Àï¤«¤éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¢£¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤ÇÈæ²Å°ìµ®¡¢ÀõÃÏÍÎ²ð¤¬Ê³Æ®2025Ç¯¤Î¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Ç¡¢ÆüËÜÀª2¿Í¤¬Â¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£30ºÐ¤ÎÈæ²Å°ìµ®¤Ï¡¢¥·¡¼¥º¥ó2¾¡¤òµó¤²¤ÆÆüËÜÀª½é¤ÎÇ¯´Ö²¦¼Ô¤òÂ×´§¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡£Âç¤¤ÊÌ¾ÍÀ¡£ÀÑ¤ß½Å¤Í¤¿ÅØÎÏ¤¬¼Â¤ò·ë¤Ó»Ï¤á¤¿¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÁ´¤Æ¤¬Êó¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤³¤È¡×¤È²÷µó¤ò´î¤ó¤À¡£32ºÐ¤ÎÀõÃÏÍÎÍ¤¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¥ó¥Ä¥¢¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¥Þ¥ª¥¿¥¤¡¦¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¡×¤òÀ©¤·¡¢Æ±¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°2°Ì¡£Íèµ¨¤ÎLIV¥´¥ë¥Õ½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¡Ö°ìÀ¸Ê¬²Ô¤°¤Ä¤â¤ê¤Ç¡×¤È¡¢Íèµ¨¼çÀï¾ì¤ÎLIV¤Ë¸þ¤±¤Æ°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¢£¥´¥ë¥ÕÀ¤³¦Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤Ç¾¾»³±Ñ¼ù¤¬9°Ì¥é¥ó¥¯¥¤¥ó6·î¡¢ÊÆ·ÐºÑ»ï¡Ø¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡Ù¤«¤é¥´¥ë¥Õ¤ÎÀ¤³¦Ä¹¼ÔÈÖÉÕ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤Î¾¾»³±Ñ¼ù¤Ï4200Ëü¥É¥ë¡Ê61²¯±ß¡Ë¤Ç9°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£½êÂ°¤Î¥ì¥¯¥µ¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡ÖÆüËÜ´ë¶È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÁ´°è¤Ç¹â¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡×¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£1°Ì¤Ï¿äÄê1²¯200Ëü¥É¥ë¡ÊÌó147²¯±ß¡Ë¤Î¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à¡Ê¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ë¤Ç¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Î²÷µó¡£2°Ì¤ÏÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼¡ÊÊÆ¹ñ¡Ë¤Ç¡¢¥é¡¼¥à¤ËÇ÷¤ë9700Ëü¥É¥ë¡ÊÌó140²¯±ß¡Ë¤ò²Ô¤®½Ð¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¥È¥Ã¥×10¤Ë¤Ï¸½Âå¥´¥ë¥Õ³¦¤Î¥¹¥¿¡¼¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤¿¡£¡Ú¥´¥ë¥ÕÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¥È¥Ã¥×10¡Û1°Ì¡§147²¯±ß¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥é¡¼¥à2°Ì¡§140²¯±ß¡¡¥¹¥³¥Ã¥Æ¥£¡¦¥·¥§¥Õ¥é¡¼3°Ì¡§121²¯±ß¡¡¥í¡¼¥ê¡¼¡¦¥Þ¥¥í¥¤4°Ì¡§80²¯±ß¡¡¥¿¥¤¥¬¡¼¡¦¥¦¥Ã¥º5°Ì¡§72²¯±ß¡¡¥³¥ê¥ó¡¦¥â¥ê¥«¥ï6°Ì¡§71²¯±ß¡¡¥Û¥¢¥¥ó¡¦¥Ë¡¼¥Þ¥ó7°Ì¡§69²¯±ß¡¡¥¶¥ó¥À¡¼¡¦¥·¥ã¥¦¥Õ¥§¥ì8°Ì¡§65²¯±ß¡¡¥Ö¥é¥¤¥½¥ó¡¦¥Ç¥·¥ã¥ó¥Ü¡¼9°Ì¡§61²¯±ß¡¡¾¾»³±Ñ¼ù10°Ì¡§58²¯±ß¡¡¥Õ¥£¥ë¡¦¥ß¥±¥ë¥½¥ó¢¨2025Ç¯6·îÈ¯É½
¡ÒÏ¢Â³¼Ì¿¿¡Ó¥¿¥Æ¿¶¤ê¤«¤é¥è¥³¿¶¤ê¤Ë¡ª¡¡¾¾»³±Ñ¼ù¤Î¥¹¥¤¥ó¥°ÊÑÁ«
