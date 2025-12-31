¡Ú¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Û¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¡Ù¼çÂê²Î¡ÖButter-Fly¡×ÈäÏª¤¬ÏÃÂê¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡¡ºî»ìºî¶Ê¼Ô¤¬¼õ¤±·Ñ¤®ÈäÏª¡ÖÏÂÅÄ¸÷»Ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤«¤é¡ª¡×
¢£¡ØÂè9²ó ¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¡Ê31Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¡Ë
¡¡¡Ö»ä¤Î¥¤¥Á¥ª¥·SHOW CASE2025¡×¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥«¥µ¥Ö¥¿¡×¤Ê¤É¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿ÀéÌÊ°Î¸ù¤¬¡¢¼«¿È¤¬ºî»ìºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¡¢ÏÂÅÄ¸÷»Ê¤µ¤ó¤¬²Î¤Ã¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¥Ç¥¸¥â¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ÖButter-Fly¡×¤ò¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¡ÖButter-Fly¡×¤òÈäÏª¤·¤¿ÀéÌÊ°Î¸ù
¡¡²Î¾§Á°¤Ë¤Ï¡ÖÏÂÅÄ¸÷»Ê¤ËÆÏ¤¯¤è¤¦¤Ë²Î¤¦¤«¤é¡ª¤ß¤ó¤Ê¿Íº¹¤·»Ø¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡ª¡×¤È¡¢2016Ç¯¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¤µ¤ó¤Ø¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÆÏ¤±¤¿¡£
¡¡»×¤¤¤¬¤³¤â¤Ã¤¿ÀéÌÊ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë²ñ¾ì¤ÏÇ®¶¸¡£SNS¤Ç¤â¡Ö¤¹¤²¡¼¡ª¡×¡Ö°ìÈÖ¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤¿¡×¡ÖÂç¹æµã¡×¡Ö¤¢¤Þ¤ê¤Ë¥¨¥â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖButter-Fly¥¢¥Ä¤¹¤®¤ë¤ä¤í¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Èµã¤¤¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¡Ø¤â¤â¤¤¤í²Î¹çÀï¡Ù¤Ï¡¢¤â¤â¤¤¤í¥¯¥í¡¼¥Ð¡¼Z¤¬¼çºÅ¤·¡¢¹ë²Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤È¤â¤Ë¡Ö¹ÈÁÈ¡×¤È¡ÖÇòÁÈ¡×¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ²Î¤Î¿¿·õ¾¡Éé¤ò·«¤ê¹¤²¤ëËèÇ¯¹±Îã¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡£º£Ç¯¤ÏÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¸á¸å1»þ¤Ë³«±é¤·¡¢¸á¸å7»þº¢¤Ë½ª±éÍ½Äê¡£¶Ì°æ»í¿¥¤È¹â¾ë¤ì¤Ë¤¬¡Ö¹ÈÁÈ¡×¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¤Èº´¡¹ÌÚºÌ²Æ¤¬¡ÖÇòÁÈ¡×¤òÎ¨¤¤¤ÆÂÐ·è¤·¡¢Áí¹ç»Ê²ñ¤ÏÎëÌÚÂó¡Ê¥É¥é¥ó¥¯¥É¥é¥´¥ó¡Ë¤¬Ì³¤á¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡ÖABEMA¡×¤ÇÌµÎÁÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
