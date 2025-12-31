Éã¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¡¡Ä¶¥»¥ì¥Ö¤«¤é°ìÅ¾¤Î¶ËÉÏ¡ÖÊì¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éÊñÃú¤òËÍ¤Î´é¤Ë¡×¡ÖÃæ£²¤ÇÂà³Ø½èÊ¬¡×¡ÖËè½µ¡¢Ã¯¤«¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤Æ¡×
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸¡¡²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡ª¡ª¡¡Ç¯ËöÆÃÊÌ¼ø¶È¡×¤¬£³£°Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä³¦¤Ê¤É¤Ç¼ºÇÔ¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÃøÌ¾¿Í¤¬È¿¾Ê¤·¡¢¿ÍÀ¸¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¥æ¡¼¥¸¤¬¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊì¿Æ¤Ë»¦¤µ¤ì¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿»ö·ï¹ðÇò£Ó£Ð¡×¤È¤¤¤¦¾×·â¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¼ø¶È¤ò¿Ê¹Ô¤·¤¿¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¡¢ÌÀ¤ë¤¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È»ÒÈÑÇº¥Ñ¥Ñ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¿Íµ¤¤Î¥æ¡¼¥¸¤À¤¬¡¢Èó¹Ô¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¾¯Ç¯»þÂå¤ò¹ðÇò¡£¡Ö¹¹Àµ¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏÊì¿Æ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥´¡¼¥É¥ó»á¡¢ÆüËÜ¿Í¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¤È¤Î´Ö¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£ÍÄ¾¯´ü¤Ï¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤Î£´£³³¬¤ò¼Ú¤êÀÚ¤Ã¤Æ¼«Âð¤È¤·¤ÆÊë¤é¤¹Ä¶¥»¥ì¥ÖÀ¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£Éã¤Ï¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¡Ö¥Ð¥Ã¥É¥Ü¡¼¥¤¥º£²¥Ð¥Ã¥É¡×¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡´Ä¶¤¬Âç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥æ¡¼¥¸¤¬£µºÐ¤Î¤È¤¡£Î¾¿Æ¤¬Î¥º§¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Êì¤È¤È¤â¤ËÅìµþ¡¦ÅìÂ¼»³¤ÇÄ¶¶ËÉÏÀ¸³è¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÆüËÜ¸ì¤òÁ´¤¯¤·¤ã¤Ù¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥æ¡¼¥¸¤Ï¾®³Ø¹»¤Ç¥¯¥é¥¹¥á¡¼¥È¤«¤é¤Î¤¤¤¸¤á¤ÎÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬Êì¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÊì¿Æ¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤Ë»Å»ö¤ò¤·¤Æ¡£³Ý¤±»ý¤Á¤â¤·¤Æ¡¢´èÄ¥¤Ã¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Êì¤ÏÌëÃÙ¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢ËÍ¤òÊú¤¤·¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤½¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤é¡£³Ø¹»¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¸À¤¦¤Î¤ä¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÁ´Éô¡¢¼«Ê¬¤Î¿´¤ÎÆâÂ¦¤ËÎ¯¤á¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤ä¤Ã¤Èµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤·¤«¤âËÍ¤Ë²ñ¤¨¤Æ´ò¤·¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ÌëÃÙ¤¯¤Þ¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¡£¡Ø¤¢¤ó¤¿¿²¤Æ¤Ê¤¤¤Î¡©¤Þ¤Àµ¯¤¤Æ¤¿¤Î¡©¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤Î¾Ð´é¤òÊø¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÉÎ©´¶¤ò¿¼¤á¤¿¥æ¡¼¥¸¤Ï¼¡Âè¤ËË½ÁöÂ²¤ÎÍ§¿Í¤ÈÃçÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤Ë¤ÏËÜ³ÊÅª¤ÊÉÔÎÉ¾¯Ç¯¤Ë¡£Ãæ³Ø£²Ç¯À¸¤Î¤È¤¤Ë¤ÏÂà³Ø½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ñ¥ó¥Á¥Ñ¡¼¥Þ¤Ç±Ô¤¤´ã¸÷¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¥ä¥ó¥¡¼»þÂå¤Î¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¥É¥ó°ú¤¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤ÏÈó¹Ô¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¿£±£¸ºÐ¤Îº¢¤ò½Ò²û¡£¡Ö¤É¤ó¤É¤ó¾õ¶·¤Ï°²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¼«Âð¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¤éÆÍÁ³¡¢ÂÎ¤Ë½Å¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£¶âÇû¤ê¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤È¤³¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êì¿Æ¤Ë¡Ø¤ªÁ°¤ò»¦¤·¤Æ»ä¤â»à¤Ì¡Ù¤ÈÊñÃú¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¡£Ä«Êý¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡¢Êì¤¬µã¤¤Ê¤¬¤éÇÏ¾è¤ê¤ÇÊñÃú¤òËÍ¤Î´é¤ÎÁ°¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¸¤Ï¡¢ÁÔÀä¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æº£¤Þ¤Ç¤Î¼«Ê¬¤Î¾õ¶·¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¤È½Ò²û¡£
¡¡¡ÖËÍ¤ÏËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤âÌÂÏÇ¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤·¡£Êì¿Æ¤Ë¤âÎã¤¨¤Ð»¦¤µ¤ì¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤¬£·¤«½ê»É¤µ¤ì¤Æ»à¤Ë¤«¤±¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ëè½µ¤Î¤è¤¦¤ËÃ¯¤«¤Ë¥Ü¥³¤é¤ì¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£º£¡¢¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤â¿ÍÀ¸¤Î¤É¤óÄì¤Ç¤¹¡£¤â¤¦ºÇ°¤Ê¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¤À¤È¼«Ê¬¤¬Éå¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦Á´¤Æ¤¬·ù¤À¡£ËÜÅö¤Ë½Ð¸ý¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤µÂÃÏ¹ö¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤·¤¿¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¹¹À¸¤È¸þ¤¹ç¤¦¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Êì¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£