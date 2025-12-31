¸¶Àé¾½¥¢¥Ê¡¢11·î¤Ëº¸æú¹ü¹â¸¶¹üÀÞ¤ÇÁ´¼££³¥«·î¡Ö¾¾ÍÕ¾ó¤â£²ËÜ¤«¤é£±ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¾¯¤·¤º¤Ä¡×¸½¾õÊó¹ð
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¸¶Àé¾½¡Ê37¡Ë¤¬31Æü¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£11·î30Æü¤ËTBS·Ï¡ÖTHE TIME.¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¸áÁ°5»þ20Ê¬¡Ë¼èºàÃæ¤ËÉé¤Ã¤¿¡¢º¸æú¹ü¡Ê¤±¤¤¤³¤Ä¡Ë¹â¸¶¹üÀÞ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¸½ºß¡¢¾¾ÍÕ¾ó¤â2ËÜ¤«¤é1ËÜ¤Ë¤Ê¤ê¾¯¤·¤º¤ÄÉüµ¢¤Ë¸þ¤±¤Æ¼£ÎÅ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¸¶¤Ï¡¢Î¾¼ê¤ò¹¤²¤Æ¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¡Ö±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¡¡º£Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡2025Ç¯¤â¿§¤ó¤Ê¤ª»Å»ö¤òÄÌ¤·¤Æ¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Öº£Ç¯¤ÏºÇ¸å¤Ë¹üÀÞ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬²¿µ¤¤Ê¤¤Æü¾ï¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¼Â´¶¤·¿Í¤ÎÍ¥¤·¤µ¤Ë¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯·ò¹¯Âè°ì¡ª¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¤âÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡¡2026Ç¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡¡³§¤µ¤ÞÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨²¼¤µ¤¤¡×¤È¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÇÄù¤á¤¿¡£
¸¶¤Ï¡¢11·î30Æü¤ËÀéÍÕ¸©Æâ¤ÇTBS¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖSASUKE¡×¤Î¥¨¥ê¥¢¤ò¼«ºî¡¢ºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¤Î¼èºàÃæ¤ËÉé½ý¡£Æ±¶É¤¬1Æü¡¢Á´¼£3¥«·î¤Ç¼ê½Ñ¤Ï¹Ô¤ï¤º¼«Á³¼£ÎÅ¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£