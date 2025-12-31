¡Ö¹ÈÇò¡×¤Ï±þ±ç¤¹¤ë¤«²Î¤ò³Ú¤·¤à¤«
ÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¡ÖÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡¦·îÍËÆü～¶âÍËÆü11»þ30Ê¬～15»þ¡Ë¡¢12·î31Æü¤ÎÊüÁ÷¤ÏÂçÃÝ¤Þ¤³¤È¤¬ÅßµÙ¤ß¤Î¤¿¤áÉÔºß¡£¿åÃ«²ÃÆà¡Ê¿åÍË¥Ñー¥È¥Êー¡¢Ê¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¡¢¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡¢º½»³·½ÂçÏº¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë¤Î3Ì¾¤Ç¡¢¥ê¥¹¥Êー¤«¤é¤Î¡Ö»ä¤ò¼¸¤Ã¤Æ¡ª¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¥ê¥¹¥Êー¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë¤«¤é¤Î¥áー¥ë¡Öº£Ç¯¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉâµ¤¤·¤ÆÂ¾¶É¤ÎÈÖÁÈ¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½©¤Ë¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥é¥¸¥ª¤ÎÊüÁ÷»þ´Ö¤¬±ä¤Ó¤Æ¤«¤é¡¢¤Þ¤¿Ê¸²½ÊüÁ÷¤òÄ°¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÍ¥½ÀÉÔÃÇ¤Ê»ä¤ò¼¸¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¿åÃ«²ÃÆà¡Ö¤½¤Ã¤Á¤ÎÉâµ¤¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤¤¤È¤¦¤¢¤µ¤³¡Ö¤¤¤¤¤è¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¡£¤ª¤«¤¨¤ê¡ª¡×
º½»³·½ÂçÏº¡Ö¥áー¥ë¤ËÂ³¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ø¤µ¤Ã¤¥Ç¥ÑÃÏ²¼¤Ç¥Þ¥°¥í¤ä¥«¥º¥Î¥³¡¢¤À¤Æ´¬¤¤Ê¤É¡¢¤ªÀµ·î¤Î¿©ÎÁÉÊ¤òÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¸áÁ°Ãæ¤«¤éº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£¤³¤Î¤¢¤ÈÂç»ö¤Ç¤¹¡£¡ØÍ¼Êý¡¢½ÂÃ«¤ÎNHK¥Ûー¥ë¤Ç¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ò´Ñ¤Æ¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï´ÑÍ÷±þÊç¿ô¤¬22ËüÄÌ¤°¤é¤¤¤¢¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¡¢Æþ¾ìÀ°Íý·ô¤¬ÅöÁª¤·¤ÆËÜÅö¤Ë¥é¥Ã¥ー¤Ç¤·¤¿¡£»ä¤¬Âç¥Õ¥¡¥ó¤Î¾¾ÅÄÀ»»Ò¤µ¤ó¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Ë½Ð¾ì¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×
¿åÃ«¡Ö¤è¤¯Åö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª 3000¿Í¤°¤é¤¤Æþ¤ë¡©¡×
º½»³¡Ö¤Ç¤â¥«¥á¥é¤âÆþ¤ë¤·¡¢¿³ºº°÷ÀÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥Æー¥¸¤ÎÁ°¤Î¤Û¤¦¤â¶õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡×
¿åÃ«¡Ö¤¦¤ï¤¢¡£¤³¤Î±¿¤òÍèÇ¯¤Ë¤â°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡×
¤¤¤È¤¦¡Ö¤¤¤¤¤¸¤ã¤ó¡£À¸¡¦À»»Ò¤Á¤ã¤ó¡£ºÇ¸å¤Ë²Î¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡© ¡Ê¡ØÆÃÊÌ´ë²è¡Ù¤Ç¤Î²Î¾§¤òÍ½Äê¡Ë¡×
º½»³¡ÖÆÃÊÌÏÈ¤Ã¤ÆÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
¿åÃ«¡Ö¹ÈÇò¤Ï¤É¤Ã¤Á¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤â¡¢¤Í¤¨¡×
¤¤¤È¤¦¡ÖÀÎ¤«¤é¤Í¡£¤Ç¤â¥Þ¥Ã¥Á¡Ê¶áÆ£¿¿É§¡Ë¥Õ¥¡¥ó¤À¤«¤éÍÄ¤Æü¤Ë¡ØÇò¡ª Çò¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¿åÃ«¡Ö»ä¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡¦¥ì¥Ç¥£ー¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤³¤í¤Ë¡ØÀÖ¡ª ÀÖ¡ª¡Ù¤È¡×
¤¤¤È¤¦¡Ö²æ¡¹¤Î¤³¤í¤Ï¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤Í¡£¤¤¤Þ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¡© ¡ØÀÖ¤¬¤ó¤Ð¤ì¡ª¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¢¤ë¤Î¤«¤Ê¡© ¡Ø²Î¤¬Ä°¤¤¿¤¤¡ª¡Ù¤È¤¤¤¦»þÂå¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×
º½»³¡Ö¥á¥É¥ìー¤âÁý¤¨¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡×