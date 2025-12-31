ÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤â...¡ÖÃæ¹ñ¤Ç¥Ó¥¸¥Í¥¹¡×ÂÇ·â¼õ¤±¤ëÆüËÜ¤Î¥¨¥ó¥¿¥á¡¢¥¢¥Ë¥á»º¶È¡¡Åö¶É¤Î¤µ¤¸²Ã¸º¤Ç¤¹¤°°²½¤¹¤ë
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À°Ê¹ß¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤ÏÎä¤¨¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
2025Ç¯12·î29Æü¡¢Ãæ¹ñ·³¤ÏÂæÏÑ¼þÊÕ¤ÇÂçµ¬ÌÏ¤Ê·³»ö±é½¬¤ò³«»Ï¤·¡¢ÂæÏÑÆÈÎ©¤ÎÆ°¤¤ä°è³°ÀªÎÏ¤Î´ØÍ¿¤ò¤±¤óÀ©¤¹¤ë»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤ÏÀ¯¼£¡¦°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤Ë¤âÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²¾¤ËÆüÃæ´Ø·¸¤¬¤µ¤é¤Ë°²½¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ÆüËÜ¤Î»º¶È¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
´Ñ¸÷¶È¤Î¥À¥á¡¼¥¸¤ÏÁÛÄê¤è¤ê¾¯¤Ê¤¤¡©
¤³¤¦¤·¤¿Æ°¤¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë·üÇ°¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤Ë¤è¤ëÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤Ê¤É¤¬´Ñ¸÷¼ûÍ×¤òÎä¤ä¤·¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É´ØÏ¢¤ËÂÇ·â¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¸½»þÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â´Ñ¸÷Á´ÂÎ¤¬ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂç¤¤¯Êø¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¤¤Ë¤¯¤¤¡£
µþÅÔ»ÔÆâ¼çÍ×¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯10·î¤ÎµÒ¼¼²ÔÆ¯Î¨¤¬90.0¡ó¤ËÃ£¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¤ÎºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£½ÉÇñ¼ûÍ×¤Ï³°¹ñ¿Í¤¬Á´ÂÎ¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢¹ñ¡¦ÃÏ°èÊÌ¤Ç¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÈæÎ¨¤¬ºÇ¤â¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ãæ¹ñÃÄÂÎµÒ¤Ë¶¯¤¯°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¿°ìÉô¤Î»ö¶È¼Ô¤Ë¤ÏÄË¼ê¤¬½ÐÆÀ¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ô¾ì¤¬Â¿¶Ë²½¤·¤¿¸½ºß¡¢´Ñ¸÷Á´ÂÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÂÑÀ¤Ï°ÊÁ°¤è¤ê¹â¤¤¤È¸À¤¨¤ë¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»ºÊª¤ä¿©ÉÊ¤Ï¤É¤¦¤«¡£ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè°ì¸¶È¯¤Ç¤Î½èÍý¿åÊü½Ð¤òÍýÍ³¤ËÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ»º¿å»ºÊª¤ÎÍ¢Æþ¤òÄä»ß¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ð¤¬Âç¤¤¯Íî¤Á¹þ¤ó¤À¤³¤È¤Ï»ö¼Â¤À¡£
°ìÊý¤ÇÊÆ¹ñ¤äÅìÆî¥¢¥¸¥¢¸þ¤±¤¬¿¤Ó¡¢2024Ç¯¤ÎÆüËÜ¤ÎÇÀÎÓ¿å»ºÊª¡¦¿©ÉÊÍ¢½Ð¤Ï²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸ÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¤Ö¤ó¡¢Ã±°ì»Ô¾ì¤Î¼ºÂ®¤¬Á´ÂÎ¤òÄ¾·â¤·¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÌ¤Ï¤¢¤ë¡£
¤¿¤À¤·À½Â¤¶È¡¢¤È¤ê¤ï¤±B2B¤ÎÍ¢½Ð¤ä¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤Ê¤ë¤ÈÏÃ¤Ï½Å¤¯¤Ê¤ë¡£
ÉÔÇã±¿Æ°¡¢µ¬À©¡¢Ç§²Ä¤ÎÃÙ¤ì¤¬¼ý±×°µÇ÷
ÆüËÜ¤ÎÂÐÃæÍ¢½Ð¤Ï¶áÇ¯¸º¾¯·¹¸þ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤¬¼çÍ×»Ô¾ì¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÊÑ¤ï¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£µ¡³£¡¦ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢Í¢Á÷µ¡´ï¤Ê¤É¡¢Ãæ¹ñ¤¬Âç¸ý¼è°úÀè¤Ç¤¢¤ëÊ¬Ìî¤Ï°ÍÁ³¤È¤·¤ÆÂ¿¤¤¡£
¤Þ¤¿À½Â¤¶È¤Î¾ì¹ç¡¢Ãæ¹ñ¤òÀ¸»ºµòÅÀ¤È¤·¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢ÈÎÇäÀè¤È¤·¤Æ°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤Ç¥ê¥¹¥¯¤ÎÀ¼Á¤¬°Û¤Ê¤ë¡£
À¸»º¹©¾ì¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤Æ¤âASEAN¤ä¥¤¥ó¥É¤Ø°ÜÅ¾¤¹¤ëÍ¾ÃÏ¤¬¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢Çä¤êÀè¤È¤·¤ÆÃæ¹ñ¤Ë°ÍÂ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¡¢ÉÔÇã±¿Æ°¡¢µ¬À©¡¢Ç§²Ä¤ÎÃÙ¤ì¤È¤¤¤Ã¤¿·Á¤Ç±Æ¶Á¤¬¤¸¤ï¤¸¤ï¼ý±×¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£
µÞÍî¤È¤Þ¤Ç¤Ï¤¤¤«¤º¤È¤â¡¢Ä¹´üÅª¤Ë¤Ï³Î¼Â¤Ë¸ú¤¤¤Æ¤¯¤ë¥ê¥¹¥¯¤À¡£
"¥É¥ëÈ¢»Ô¾ì"¤ò¼º¤¤¤«¤Í¤Ê¤¤¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¶È
¤½¤·¤Æ¡¢¤è¤êÀÈ¤¤¤Î¤¬¥¢¥Ë¥á¤ä¥é¥¤¥Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ê¤É¤Î¥¨¥ó¥¿¥á´ØÏ¢¶È¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜ¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¿Í¸ý¤â²Ý¶âµ¬ÌÏ¤âÂç¤¤¤»Ô¾ì¤À¤¬¡¢Æ±»þ¤ËÀ¯ºöÈ½ÃÇ¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤¬µÞÊÑ¤·¤¦¤ë»Ô¾ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¼ÂºÝ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤ÇÉÍºê¤¢¤æ¤ß¤µ¤ó¤Ï¤¸¤áÆüËÜ¿Í¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¸ø±é¤¬Ãæ»ß¤µ¤ì¤¿¡£²ñ¾ìÂ¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ç¯Æâ¤ÎÆüËÜ¿Í¸ø±é¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦µá¤á¤ë¼ñ»Ý¤ÎÆ°¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤Ï¡¢¡ÖÅö¤¿¤ì¤ÐÂç¤¤¤¡×°ìÊý¤Ç¡Öµö²Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¤À¤±À®Î©¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÉÔ°ÂÄê¤µ¤òÉâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤¹¤ë¡£
¤³¤³¤Ç¥³¥í¥Ê²Ò¤Î¤È¤¤Î¤è¤¦¤Ê¡Ö¥é¥¤¥Ö¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤âÇÛ¿®¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦Êý¸þ¤ËÂÉ¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
Ãæ¹ñ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ï¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¦¥©¡¼¥ë¤È¤¤¤¦¥·¥¹¥Æ¥à¤Çµ¬À©¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐYouTube¡¢Netflix¤Ê¤É¤ÎÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÏÍøÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¥é¥¤¥Ö¤âÇÛ¿®¤âÆ±»þ¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¥¨¥ó¥¿¥áÊ¬Ìî¤ÏÂåÂØ»Ô¾ì¤¬¸«¤Ä¤±¤Å¤é¤¯¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬ÁêÂÐÅª¤ËÂç¤¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
»Ô¾ì¤òÊ¬»¶¤µ¤»¤ë¥ê¥¹¥¯¥Ø¥Ã¥¸¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«
¤Ç¤Ï¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤À¸½ºß¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Ï¤É¤¦¸þ¤¹ç¤¦¤Ù¤¤«¡£
¡ÖÃæ¹ñ»Ô¾ì¤ò´°Á´¤Ë¤¢¤¤é¤á¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã¤ÊÁªÂò¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãæ¹ñ¤ò¡ÖÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¡×¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±Ä¾¤¹¤³¤È¤À¡£
Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖÅö¤¿¤ì¤ÐÂç¤¤¤¡×¤¬¡¢¡ÖÅö¤¿¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â»ö¶È¤¬²ó¤ë¡×¹½Â¤¤òºî¤ë¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤Ï¡¢»Ô¾ì¤ÎÊ¬»¶¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎÂ¿ÁØ²½¡¢¤½¤·¤ÆÇä¤êÀè¤ÎÂ¿¹ñÀÒ²½¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¸½¼ÂÅª¤ÊÁªÂò»è¤òÁý¤ä¤¹Êý¸þÀ¤òÁáµÞ¤Ë¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¡¢¥ê¥¹¥¯²óÈò¤Î¥«¥®¤È¤Ê¤ë¡£
Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÏµðÂç¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ç¤¢¤ë°ìÊý¡¢°ÍÂ¸¤·¤¿½Ö´Ö¤ËºÇÂç¤Î¥ê¥¹¥¯¤ØÊÑ¤ï¤ê¤¦¤ë¡£
º£²ó¤ÎÆ°¤¤Ï¡¢¤½¤Î¸½¼Â¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£