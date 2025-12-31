¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â1989Ç¯¤Î"²Ô¤®"¤Ï1¿Í¤Ç¥Û¥ê¥×¥í&¥¤¥¶¥ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤òÎ¿²ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡ª¹ÈÇò¡ÈÆÃÊÌ´ë²è¡ÉÏÈ¤Ç½Ð¾ì
¡¡º£Ç¯¤Î¹ÈÇò²Î¹çÀï¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤½¤¦¤À¡£12·î28Æü¤Ë¤Ï¾¾ÅÄÀ»»Ò¡Ê63¡Ë¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢¡ÖÆÃÊÌ´ë²è¡×¤Ï8¤Ä¤Ë¤âµÚ¤Ó¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¡Ê76¡Ë¤ä¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¡Ê71¡Ë¤Ê¤É¤âÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡Ö¹âÎð²½¼Ò²ñ¤ÎÃæ¤Ç¡¢70Âå¤Î±Ê¤Á¤ã¤ó¤ä¥æ¡¼¥ß¥ó¤¬¸µµ¤¤Ë²Î¤¨¤Ð¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ë´õË¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£2¿Í¤È¤â¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤ò¤·¤Æ¡¢¿·¶Ê¤âÈ¯É½¤¹¤ë¤Ê¤Éº£¤âÀºÎÏÅª¤Ç¤¹¡£YouTube¤ÎºÆÀ¸²ó¿ô¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÇò¤Ç²Î¾§¤¹¤ë±Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¡Ø¿¿¼Â¡Ù¤Ï190Ëü¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î¡ØÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡Ù¤Ï230Ëü¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÊÆÄÅ¸¼»Õ¤äMrs. GREEN APPLE¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¹â¤¤¿ô»ú¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô=°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¥ª¥ê¥³¥ó¤Î½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢ÌðÂô±ÊµÈ¤Î¡Ø¿¿¼Â¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØI believe¡Ù¤Ï1°Ì¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î¡ØÅ·¤Þ¤Ç¤È¤É¤±¡Ù¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØWormhole / Yumi AraI¡Ù¤Ï2°Ì¤ò³ÍÆÀ¡£¤½¤Î¿Íµ¤¤Ï¿ê¤¨¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£
¡Ö¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥¢¥ë¥Ð¥àÁíÇä¤ê¾å¤²¤¬3000ËüËç¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1988Ç¯11·îÈ¯Çä¤Î¡ØDelight Slight Light Kiss¡Ù¤«¤é8Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¡¢CD¤«¤éÇÛ¿®¤Ø¤ÎÎ®¤ì¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¶õÁ°Àä¸å¤ÎµÏ¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¤É¤ì¤À¤±²Ô¤¤¤À¤Î¤«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¡ØDelight Slight Light Kiss¡Ù¤Î°õÀÇ¤¬¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë89Ç¯¤Î¡ØÄ¹¼ÔÈÖÉÕ¡Ù¡Ê¹â³ÛÇ¼ÀÇ¼Ô¸ø¼¨À©ÅÙ¡Ë¤ò¸«¤ë¤È¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤ÏÇ¼ÀÇ³Û6807Ëü±ß¡£¿äÄê½êÆÀ¤Ï1²¯1427Ëü±ß¤Ç¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÈÈæÎã¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö·ÝÇ½¿Í¤ÏÂçÊª¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤½¤Î²ñ¼Ò¤«¤é¼«Ê¬¤ËµëÍ¿¤ò¿¶¤ê¹þ¤à·Á¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢ÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢89Ç¯¤Ï½êÆÀÀÇ¤ÎºÇ¹âÀÇÎ¨¤¬50¡ó¤Ç¡¢Ë¡¿ÍÀÇ¤Ï40¡ó¤Ç¤·¤¿¡£µëÍ¿¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¼õ¤±¼è¤ì¤Ð¡¢È¾Ê¬ÀÇ¶â¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡£²ñ¼Ò¤òÄÌ¤»¤Ð1³äÆÀ¤ò¤¹¤ë¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤âÅöÁ³¤½¤¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¢£¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ÈµÈËÜ¶½¶È¤Ë¤³¤½ÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡Ä
¡¡¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï3¤Ä¤Î²ñ¼Ò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£É×¤Î¾¾Ç¤Ã«ÀµÎ´¤¬¼ÒÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤Î¡Ö±ÀÊì¼Ò¡×¡¢Ãøºî¸¢´ÉÍý¤Î¡Ö±ÀÊì²»³Ú½ÐÈÇ¡×¡¢²»³Ú³Ø¹»¤Î¡Ö¥Þ¥¤¥«¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¡×¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö89Ç¯¡¢3¤Ä¤ÎË¡¿Í½êÆÀ¤Ë¸Ä¿Í½êÆÀ¤òÂ¤¹¤È¡¢¿äÄê10²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£·ÝÇ½¿Í¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢2°Ì¤Î¥Ó¡¼¥È¤¿¤±¤·¤ËÇÜ¶á¤¤º¹¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥æ¡¼¥ß¥ó¤Î²ñ¼Ò¤ÎÃæ¤Ç¡¢ºÇ¤âÂ¿³Û¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ï±ÀÊì²»³Ú½ÐÈÇ¤Ç¡¢7²¯5600Ëü±ß¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¡¢²Î¼ê¤Ïºî»ì¡¢ºî¶Ê¤ò¤·¤Æ¤â»öÌ³½ê¤ä¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î´ØÏ¢²ñ¼Ò¤Î²»³Ú½ÐÈÇ¤¬¸¢Íø¤ò»ý¤Á¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¥æ¡¼¥ß¥ó¤Ï¼«Ê¬¤ÇÃøºî¸¢¤ò´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬Âç¤¤Ê¼ýÆþ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¶Ã¤¯¤³¤È¤Ë¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Î½êÆÀ¤ÏÂç¼ê·ÝÇ½»öÌ³½ê¤Ë¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤³¤ÎÇ¯¡¢·ÝÇ½¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¿½¹ð½êÆÀ³Û¤Ç1°Ì¤Ï¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Î17²¯7297Ëü±ß¡¢2°Ì¤¬µÈËÜ¶½¶È¤Î11²¯4886Ëü±ß¡¢3°Ì¤¬¥Û¥ê¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Î8²¯9996Ëü±ß¤Ç¡¢4°Ì¤¬¥¤¥¶¥ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î7²¯900Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤äµÈËÜ¤Þ¤Ç¤ÏµÚ¤Ð¤º¤È¤â¡¢¾¾Ç¤Ã«Í³¼Â¤Ï¥¿¥ì¥ó¥È1¿Í¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤ä°æ¿¹Èþ¹¬¤Ê¤É¥Û¥ê¥×¥í¡¢»ÖÂ¼¤±¤ó¤ä²ÃÆ£Ãã¤Ê¤É¤Î¥¤¥¶¥ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤¤¤¦Âç¼ê»öÌ³½ê¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤Û¤É²Ô¤¤¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Îà¤Þ¤ì¤ÊºÍÇ½¤Ç²»³Ú»Ë¤ËÌ¾¤ò»Ä¤¹¥æ¡¼¥ß¥ó¡£¹ÈÇò¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¡£
