¡Ú¤³¤ì¤«¤é¤Î¸«ÄÌ¤·¡ÛÂç³¢Æü¡¢ÌÀÆü¤Î¿·Ç¯µÙ¤ß¤ä½µËö¤ò¹µ¤¨¤ÆÆ°¤¤Ë¤¯¤¤Å¸³«
¡¡ËÜÆü¤ÏÂç³¢Æü¤Î¼è°ú¡£Åìµþ»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢²¤½£¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä»Ô¾ì¤¬µÙ¾ì¡¢±Ñ²¤»Ô¾ì¤ÏÂ¿¤¯¤¬Ã»½Ì¼è°ú¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¹ñ¤Ç¤ÏºÄ·ô»Ô¾ì¤¬Ã»½Ì¼è°ú¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÌÀÆü¤¬¸µÆü¡¢¥Ë¥åー¥¤¥äー¥Çー¤Î¤¿¤áÀ¤³¦Åª¤ÊµÙ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£¶âÍËÆü¤Î£±·î£²Æü¤ò·Ð¤Æ¡¢ºÆ¤Ó½µËö¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¼è°ú¤Ï£±·î£µÆü¤«¤é¤È¤Ê¤ê¡¢º£½µ¤Ï¼è°ú¤·¤Ë¤¯¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¯¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¢¥¸¥¢»þ´Ö¤Ç¤ÏÃæ¹ñ¤ÎÀ½Â¤¶ÈPMI¤¬50.1¤È£¸¥«·î¤Ö¤ê¤Ë50¤ò¾å²ó¤Ã¤¿¡£ÈóÀ½Â¤¶È¤â50.2¤ÈºÆ¤Ó·Êµ¤³ÈÂç·÷¤ò²óÉü¡£S¡õP Global¡¿RatingDogÀ½Â¤¶ÈPMI¤â50.1¤È·Êµ¤³ÈÂç·÷¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢¥¢¥¸¥¢»Ô¾ì¤Î³ôÁê¾ì¤ÏÄ´À°¤Ë²¡¤µ¤ìµ¤Ì£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶Ìý¤ä¶â¡¦¶äÁê¾ì¤ÎÄ´À°ÃÏ¹ç¤¤¤ò¼õ¤±¤¿Æ°¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÁê¾ì¤¬Äì·ø¤¤Æ°¤¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï156±ßÂæ¸åÈ¾¤Ø¤È¾®Éý¾å¾º¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï1.17ÂæÁ°È¾¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.34ÂæÈ¾¤Ð¤Ø¤È¾®°Â¤¯¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢ÊÆºÄÍø²ó¤ê¤Î¼ê³Ý¤«¤ê¤Ë·ç¤±¤ë¤Ê¤«¤Ç¡¢Ç¯Ëö¤ÎÄ´À°Áê¾ì¤ÎÃæ¤Ç¤ÎÆ°¤¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤³¤Î¸å¤Î³¤³°»Ô¾ì¤Ç¤âÊÆ¿·µ¬¼º¶ÈÊÝ¸±¿½ÀÁ·ï¿ô¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢ÌÜÎ©¤Ã¤¿ºàÎÁ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ÍèÇ¯¤ÎÁê¾ìËÜ³Ê»ÏÆ°¤Ë¸þ¤±¤ÆÂÔ¤Á¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤¤½¤¦¤À¡£
minkabu PRESSÊÔ½¸Éô ¾¾ÌÚ½¨ÌÀ
