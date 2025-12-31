¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¶£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¥É¥ë±ß£±£µ£¶¡¥£¶£°¶áÊÕ¡¢¥æー¥í¥É¥ë£±¡¥£±£·£´£°¶áÊÕ¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò156.65ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1733ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3453ÉÕ¶á¤Ë¹¤²¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥É¥ë¹â·÷¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.60¡¡EUR/USD¡¡1.1739¡¡GBP/USD¡¡1.3459
¡¡¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¡¢Á´ÈÌ¤Ë¥É¥ë¹â¤ÎÆ°¤¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¥É¥ë±ß¤Ï¹âÃÍ¤ò156.65ÉÕ¶á¤Ë¹¹¿·¡£¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ÂÃÍ¤ò1.1733ÉÕ¶á¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï1.3453ÉÕ¶á¤Ë¹¤²¤¿¡£Â¸µ¤Ç¤Ï¡¢¥É¥ëÇã¤¤¤ÎÀª¤¤¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢¥É¥ë¹â·÷¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
USD/JPY¡¡156.60¡¡EUR/USD¡¡1.1739¡¡GBP/USD¡¡1.3459