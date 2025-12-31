¡ÚRIZIN¡Û½©¸µ¶¯¿¿¡¢¶ÛµÞ»²Àï¤â¥Ò¥¶½³¤ê¤Ç¹ë²÷TKO¡ª¡¡º£Ç¯4Àï4¾¡¤Ç2025Ç¯MVPµé¤Î³èÌö¡¡»î¹ç¸å¤ÏºØÆ£Íµ¤ËÂÐÀïÍ×µá
¢£¡ØYogibo presents RIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡Ù¡Ê31Æü¡¦¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
Âè7»î¹ç¡¡RIZIN MMA¥ë¡¼¥ë¡Ê5Ê¬3¥é¥¦¥ó¥É¡Ë
¡¡2½µ´ÖÁ°¤Ë¶ÛµÞ»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿½©¸µ¶¯¿¿¤¬¡¢¥Ò¥¶½³¤ê¤Ç¿·µï¤¹¤°¤ë¤«¤éKO¾¡Íø¡£º£Ç¯4Àï4¾¡¤Î¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤ËMVPµé¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤Æ10ÂåºÇ¸å¤Î1Ç¯¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡½©¸µ¤ÏÀè·î3Æü¤Î¡ØRIZIN LANDMARK 12 in KOBE¡Ù¤Ç¡¢Çë¸¶µþÊ¿¤ÈÁÔÀä¤Ê²¥¤ê¹ç¤¤¤ò·«¤ê¹¤²2¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¾¡Íø¡£Âç¤¤Ê¥À¥á¡¼¥¸¤òÉé¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿·µï¤ÈÂÐÀïÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥Õ¥¢¥ó¡¦¥¢¡¼¥Á¥å¥ì¥Ã¥¿¤¬ÍèÆü¤Ç¤¤ºÂåÌòÃµ¤·¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤ËÎ©¸õÊä¤·ÅÅ·â»²Àï¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É³«»ÏÁá¡¹¡¢Ï¢Àï¤È¤Ê¤ë½©¸µ¤ËÂÐ¤·¤Æ¿·µï¤Ï°µÎÏ¤ò¤«¤±¤ÆÁ°¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤¯¤¬¡¢½©¸µ¤Ï¥Õ¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ò»È¤Ã¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¡¢½ù¡¹¤Ë¼«Ê¬¤«¤é¤âÂÇ·â¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£µ÷Î¥¤¬¶á¤Å¤¯Ãæ¤Ç½©¸µ¤¬º¸¤Î¥Ò¥¶½³¤ê¤ò¿·µï¤ÎÏÆÊ¢¤Ë¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ò¥Ã¥È¡ª¿·µï¤¬ÅÝ¤ì¹þ¤ß¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¼Ô¤È¤·¤Æ¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿½©¸µ¤Ï¡¢YA-MAN¤ÎÉé½ý¤Ë¤è¤ê»î¹ç¤¬Ãæ»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºØÆ£Íµ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¤ß¤ó¤Ê10¼þÇ¯¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë¡¢ÀµÄ¾¤¢¤½¤³¤Ç¤Î·ç¾ì¤ÏÃË¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢¤Þ¤ÀYA-MANÁª¼ê¤â´Ö¤Ë¹ç¤ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¤É¤Ã¤«¤Ç½©¸µvsºØÆ£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÂÐÀï¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
