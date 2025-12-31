ÆÁÀî·Ä´î²È¡¢Êè¤¸¤Þ¤¤¡¡º×ã«¾µ·Ñ¸¢¡¢¾åÌîÅì¾ÈµÜ´ÉÍý¤Ø
¡¡¹¾¸ÍËëÉÜºÇ¸å¤Î¾·³¡¦ÆÁÀî·Ä´î¤¬ÌÀ¼£»þÂå¤Ë¶½¤·¤¿ÆÁÀî·Ä´î²È¤Î5ÂåÌÜÅö¼ç»³´ßÈþ´î¤µ¤ó¡Ê57¡Ë¡áÌ¾¸Å²°»Ô¡á¤¬¡¢ÀèÁÄ¤òº×¤ê¡¢Êè¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¡Öº×ã«¾µ·Ñ¸¢¡×¤òÅìµþ¡¦¾åÌî¤Î¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ë°Ü¤¹Êý¸þ¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊè¤¸¤Þ¤¤¡×¤È²È·Ï¤ò½ª¤ï¤é¤»¤ë¡Ö²È¤¸¤Þ¤¤¡×¤Î°ì´Ä¡£·Ä´î¤é¤òº×¿À¤È¤¹¤ë¾åÌîÅì¾ÈµÜÂ¦¤Ï¡ÖÇ¤¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Ê¤é¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡¡ÆÁÀî·Ä´î²È¤Ï1902Ç¯¡¢·Ä´î¤¬¸ø¼ß¤ò¼ø¤±¤é¤ì¤¿¤³¤È¤òµ¡¤Ë¡¢ÆÁÀî½¡²È¤È¤ÏÊÌ¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡£»³´ß¤µ¤ó¤Ï·Ä´î¤Î¤ä¤·¤ã¤´¤ËÅö¤¿¤ë¡£2017Ç¯¡¢Åö¼ç¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢25Ç¯10·î¤Ë¤Ïº×ã«¾µ·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£·Ä´î¤ÎÊèÃÏ¤Ï¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢´²±Ê»û½êÍÃÏ¤Ë¤¢¤ê¡¢Ìó990Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡£¿ÆÂ²¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÌÚ¡¹¤ÎÑòÄê¤äÊ½¤Î²þ½¤¤ËÂ¿³Û¤ÎÈñÍÑ¤òÍ×¤·¡¢°Ý»ý¤¬Æñ¤·¤¤¤³¤È¤«¤é¾ùÅÏÀè¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÌîÅì¾ÈµÜ¤Ï½éÂå¾·³²È¹¯¤È8ÂåµÈ½¡¡¢15Âå·Ä´î¤òº×¿À¤È¤¹¤ë¡£»³´ß¤µ¤ó¤«¤é21Ç¯¡¢ÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤òµ¡¤Ë¡¢ÊèÃÏ¤ÎÁÝ½ü¤ä¿¢ºÏ¤Î¼êÆþ¤ì¤ò¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£