¡Ú¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼¡ÛÄëµþÄ¹²¬¡¢·àÅªÅ¸³«¤Ç3²óÀï¿Ê½Ð¡ª2ÅÀº¹¤ò¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤ºÇ¸å¤ÏPKÀïÀ©¤¹
¡¡¡þÂè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢2²óÀï¡¡ÄëµþÄ¹²¬2¡Ê4PK3¡Ë1¹âÀî³Ø±à¡Ê2025Ç¯12·î31Æü¡¡NACK5¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÂçµÜ¡Ë
¡¡2Ç¯¤Ö¤ê11²óÌÜ¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿ÄëµþÄ¹²¬¡Ê¿·³ã¡Ë¤¬¹âÀî³Ø±à¡Ê»³¸ý¡Ë¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿2ÅÀº¹¤ò¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¡¢ºÇ¸å¤ÏPKÀï¤ÎËö¤Ë·âÇË¤·¤¿¡£
¡¡·àÅªÅ¸³«¤À¤Ã¤¿¡£ÄëµþÄ¹²¬¤Ï2ÅÀ¤òÄÉ¤¦¸åÈ¾ÄÉ²Ã¥¿¥¤¥à¡¢¤Þ¤º¤ÏMF¿åß·Æá·î¡Ê3Ç¯¡Ë¤ÎÆÀÅÀ¤Ç1ÅÀº¹¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î1Ê¬¸å¤À¡£ÅÓÃæ½Ð¾ì¤ÎFW»ù»³²íµ©¡Ê1Ç¯¡Ë¤¬Æ±ÅÀ¥´¡¼¥ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏPKÀï¤Ø¡£GKÃç¼·Íþ¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬1ÈÖÌÜ¤Î¥¥Ã¥«¡¼¤ò»ß¤á¤ë¤È¡¢5ÈÖÌÜ¤â¥¹¥È¥Ã¥×¡£µÕ¶¤«¤é¥Á¡¼¥à°ì´Ý¤ÇÇ´¤ê¶¯¤¯Àï¤¤È´¤¤¤¿¡£