¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡ÙÇ»¤¤±éµ»¤òÈäÏª¤¹¤ëSP¥²¥¹¥È¤¿¤Á¤Ë½Ð±é¼Ô¸ÍÏÇ¤¤¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â¡Ä¡×
2026Ç¯1·î1Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢ÉÍÅÄ²í¸ù»Ê²ñ¡¢¡Ø·ÝÇ½¿Í³ÊÉÕ¤±¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª2026¤ªÀµ·î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡Ù¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
º£²ó¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡Ö»¦¿Ø¡×¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢°¤Î·³ÃÄ¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ë¿Æ¶ÌÌò¤È¤·¤Æ¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡¢°¤Î·³ÃÄ¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¿ÆÊ¬Ìò¤È¤·¤Æ¸¶ÅÄÎ¶Æó¡¢¤½¤·¤Æ¤ªÉ±ÍÍÌò¤È¤·¤Æ3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦¤«¤Ê¤Ç¤¬ÅÐ¾ì¡£¤½¤ÎÇ»¤¤ÆâÍÆ¤¬°ìÎ®·ÝÇ½¿ÍÃ£¤ò¸ÍÏÇ¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¡Ö»¦¿Ø¡×¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ç¤Ï¡¢»þÂå·à¤Ê¤É¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡È»¦¿Ø¤Ç»Â¤é¤ì¤ëÂ¦¤Î±éµ»¡É¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£
¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÀéÍÕ¿¿°ì¤¬ÀßÎ©¤·¤«¤Ä¤Æ¤Ï¿¿ÅÄ¹Ç·¤â½êÂ°¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¡¼°éÀ®¤ÎÌ¾Ìç¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡£
¡ÈÀµ²ò¡É¤ÏÎò30Ç¯°Ê¾å¤Î°ìÎ®»¦¿Ø½¸ÃÄ¤Ç¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤äË½¤ì¤óË·¾·³¤Ê¤ÉÌ¾¤À¤¿¤ë»þÂå·à¤Ë½Ð±é¡¢4¿Í¤Ç2Ëü²ó°Ê¾å¤Ï»Â¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»Â¤é¤ìÌò¤ÎÄ¶¿Í¤À¡£Èæ¤Ù¤ë¡ÈÉÔÀµ²ò¡É¤Ï¡¢»Â¤é¤ì¤¿²ó¿ô¤Ï4¿Í¤Ç800²óÄøÅÙ¤È¤¤¤¦¼ã¼ê»¦¿Ø½¸ÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï»þÂå·à¤Î¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Ç2¤Ä¤Î»¦¿Ø¤ò¸«Èæ¤Ù¤ë¤¬¡¢¤³¤Î»Â¤é¤ìÌò¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ë°¤Î¿Æ¶Ì¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖæÆ¤Ö¤¬Ç¡¤¯¡×¡ÖÆÁÀî·Ä´î¡×¤Ê¤É¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò¤Ï¤¸¤áÂ¿¤¯¤Î»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¿ÀÊÝ¸ç»Ö¡£
¤½¤Î°¤Î·³ÃÄ¤ò¤ä¤Ã¤Ä¤±¤ë¿ÆÊ¬¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¿å¸Í²«Ìç¤Î½õ¤µ¤óÌò¤ò¤Ï¤¸¤á¿ô¡¹¤Î»þÂå·à¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¸¶ÅÄÎ¶Æó¡£
¤µ¤é¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤Î¤«¤Ê¤Ç¤¬¤ªÉ±ÍÍÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Â¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÊõÄÍ»þÂå¤È¤«¡¢¡Ø½÷¤Í¤º¤ß¾®ÁÎ¡Ù¤È¤«¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÂçÃÏ¿¿±û¤ä¡¢¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼Á°¤Ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¤ÎÊý¤«¤éÄ¾¡¹¤Ë»¦¿Ø¤ò¶µ¤¨¤ÆÌã¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹Kis-My-Ft2¤ÎÀé²ì¡¦¶Ì¿¹¡¦Æó³¬Æ²¤é¤¬»²Àï¡£
¼ÂºÝ¤Ë¥É¥é¥Þ»ÅÎ©¤Æ¤Î»¦¿Ø¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÇ»¤¤±éµ»¤Ë¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Â¤é¤ìÌò¤¸¤ã¤Ê¤¤¿Í¤ÎÊý¤ËÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤³¤È¤Ë¡Ä¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©