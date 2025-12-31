º´µ×´ÖÂç²ð¡¢2025Ç¯¤Î³èÆ°µÏ¿¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¡¡¥ì¥¢¼Ì¿¿¤ä¥ª¥Õ¥·¥ç¤òÂçÎÌÅê¹Æ¤¹¤ë¤â¡Ö£´£°Ëç¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Êw¡×
¡¡Snow Man¤Îº´µ×´ÖÂç²ð¤¬12·î30Æü¤È31Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¼Ì¿¿¤òÂ¿¿ôÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡Snow Man¤Ï2025Ç¯¤Ë5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHE BEST 2020 - 2025¡Ù¤Î¥ê¥êー¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¥Ä¥¢ー¡ØSnow Man 1st Stadium Live～Snow World～¡Ù¡¢ºÇ¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤ò·È¤¨¤Æ¤ÎÁ´¹ñ5ÅÔ»Ô17¸ø±é¤ò¤Þ¤ï¤ë5Âç¥Éー¥à¥Ä¥¢ー¡ØSnow Man Dome Tour 2025-2026 ON¡Ù¤Î³«ºÅ¤Ê¤É¡¢¼þÇ¯¤é¤·¤¯¥È¥Ô¥Ã¥¯¤ÎÂ¿¤¤°ìÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢º´µ×´Ö¤Ï¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÇÐÍ¥¡¢À¼Í¥¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡¢¿ô¡¹¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤Ê¤É¡¢Â¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¡£
¡¡º´µ×´Ö¤Ï¡Ö2025Ç¯¤Î¤ª»Å»öÈ´¿è (^^) £²£°Ëç¤¸¤ãÁ´Á³Â¤ê¤¿¤¤w¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢1Ç¯¤Î»Å»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¥ì¥¢¤Ê¹õÈ±¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡¢Ï¯ÆÉ·à¡ØFiend¡¿Friend in 20faces¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡¢¤½¤Î¤Û¤«ÍÍ¡¹¤Ê¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤äCM¤Î¥ï¥ó¥·ー¥ó¤Ê¤É¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£´£°Ëç¤¸¤ãÂ¤ê¤Ê¤¤¤Êw2025Ç¯¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿ (^^)¡×¤ÈÂèÆóÃÆ¤òÅê¹Æ¡£¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¼«¿È½é¤Î¥½¥í¶Ê¡Ö¼é¤ê¤¿¤¤Ž¤¤½¤Î¾Ð´é¡×¤òÈäÏª¤·¤¿»þ¤ÎÍÍ»Ò¤ä¡¢¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤Ê¤É¡¢¤É¤Î¼Ì¿¿¤«¤é¤â2025Ç¯¤Î½¼¼Â´¶¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
