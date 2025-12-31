Ãæ¿®¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¡¢ÆüËÜ¿Í¥³¡¼¥Á¤Î½¢Ç¤È¯É½¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¡¦À¾ÅÄ»á¤È¸µÃæÆü¡¦¸åÆ£»á¡¿ÂæÏÑ
Ãæ¿®¤ÏÊóÆ»»ñÎÁ¤òÄÌ¤¸¡¢À¾ÅÄ»á¤Ï¡ÖÂÇ·âÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¡×¤ËÇ¤Ì¿¤¹¤ë¤ÈÀâÌÀ¡£ÂÇ·âÀïÎ¬¥³¡¼¥Á¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Î¥×¥í¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¼çÎ®¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤ÆÂÇ·âÀïÎ¬¤Î´ë²èÎÏ¤È¼Â¹ÔÎÏ¤òÁ´ÌÌÅª¤Ë¹â¤á¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¤¤Î¾»á¤¬¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä±ÇÁüÊ¬ÀÏ¡¢¥Ç¡¼¥¿±¿ÍÑ¤Ë¹â¤¤Å¬±þÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
¢¦¸µºå¿À¡¦¥¦¥£¥ë¥«¡¼¥½¥óÅê¼ê¡¢ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤Ø
ÉÙË®¥¬¡¼¥Ç¥£¥¢¥ó¥º¤ÏÆ±Æü¡¢¸µºå¿À¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤Çº£µ¨¤ÏÊÆ¥Þ¥¤¥Ê¡¼¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥¦¥£¥ë¥«¡¼¥½¥óÅê¼ê¡Ê36¡Ë¤¬²ÃÆþ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍèÇ¯2·î¤ËÂæÏÑÆþ¤ê¤·¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¿®¤Ï2024Ç¯¤«¤é¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎÊ¿Ìî·Ã°ì»á¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±Ç¯¤ÏÂæÏÑ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£ÄãÌÂ¤¬Â³¤¯ÉÙË®¤Ï¡¢Íèµ¨¤«¤é¸µ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Î¸åÆ£¸÷Âº»á¤¬»Ø´ø¤ò¼¹¤ë¡£
¡Ê¼ÕÀÅ雯¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
