·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPX Pay¡×¡¡ÂæËÌ¤Î¥á¥È¥í¤ä¥Ð¥¹¾è¼Ö²ÄÇ½¤Ë¡¡Íè·î3Æü¤«¤é¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼ºÇÂç¼êPX¥Þ¡¼¥È¡ÊÁ´ÎþÊ¡ÍøÃæ¿´¡Ë·Ï¤Î·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÖPX Pay Plus¡×¡ÊÁ´»ÙÉÕ¡Ë¤¬¡¢Íè·î3Æü¤«¤éËÌÉô¤ÎÂæËÌ»Ô¤È¿·ËÌ»Ô¤Î¥á¥È¥í¡ÊMRT¡Ë¤ª¤è¤ÓÏ©Àþ¥Ð¥¹¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿±Ä²ñ¼Ò¤¬30Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£PX Pay Plus¤Þ¤¿¤ÏPX APP¤Î²ñ°÷¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ç2¼¡¸µ¥³¡¼¥É¡ÊQR¥³¡¼¥É¡Ë¤òÉ½¼¨¤·¡¢±Ø¤Î²þ»¥µ¡¤ä¥Ð¥¹¼ÖÆâ¤ÎÆÉ¤ß¼è¤êµ¡¤Ë¤«¤¶¤¹¤³¤È¤Ç¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¡£
ÂæËÌ¥á¥È¥í¤Ïº£·î7Æü¡¢Íè·î¤«¤é³Æ¼Ò¤ÎQR¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
ÍøÍÑ»þ¤Ï¡¢·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ò²ò½ü¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¥·¥§¥¤¥¯µ¡Ç½¤ò»È¤¤¡¢QR¥³¡¼¥É¤òÉ½¼¨¤¹¤ë¡£²þ»¥¸ý¤Ç¤ÎÂÚÎ±»þ´Ö¤òÂçÉý¤ËÃ»½Ì¤Ç¤¡¢ÄÌ¶Ð»þ¤Ë¥¥ã¥Ã¥·¥å¥ì¥¹¤ÎÍøÊØÀ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÂæËÌ¥á¥È¥í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Íè·î¤«¤éÂÐ±þ¤¹¤ëQR¥³¡¼¥É·èºÑ¤Ï¡¢PX Pay Plus¤ÎÂ¾¡¢TWQR¡¢ÍªÍ·ÉÕ¡ÊEasy Wallet¡Ë¡¢iPASS MONEY¡¢icash Pay¡¢³¹¸ý»ÙÉÕ¡ÊJKO PAY¡Ë¡¢Âæ¿·Pay¡¢¶Ì»³ Wallet¡ÊE.SUN Wallet¡Ë¡¢Á´±Î+PAY¡ÊPlus Pay¡Ë¡¢LINE Pay¤Ê¤É¡£
ÍèÇ¯7·î¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¥¿¥Ã¥Á·èºÑ¤Ë¤è¤ë¾è¼Ö¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÁ¾ÃÒ×Þ¡¿ÊÔ½¸¡§óîÆ£·¼²ð¡Ë
