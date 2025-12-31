ÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤¬¼«Ê¬¤Ç·ì°µ¤äÂÎ½Å¤òÂ¬Äê¤¹¤ë¤È¤¤ÎÃí°ÕÅÀ ¿ôÃÍ¤¬°¤¯¤Æ¤â¡Ä
À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤ä±¿Æ°ÎÅË¡¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¤Ë¤Ï¡¢Â¬ÄêÊýË¡¤äµÏ¿¤Î¹©É×¤¬À®¸ù¤Î¸°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ì°µ¤äÂÎ½Å¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï1Æü¤ÎÃæ¤ÇÂç¤¤¯ÊÑÆ°¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Â¬Äê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ä¾ò·ï¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤º¡¢¼«Ê¬¤Ë¹ç¤Ã¤¿¥Úー¥¹¤Ç¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤¬·ÑÂ³¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¡¢Àµ¤·¤¤Â¬ÄêÊýË¡¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤ÎÏ¢·ÈÊýË¡¤òÍý³ØÎÅË¡»Î¤ÎÁêß·¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
´Æ½¤Íý³ØÎÅË¡»Î¡§
Áêß· °êÌé¡ÊÍý³ØÎÅË¡»Î¡Ë
2015Ç¯¡¢¹ñ²È¸øÌ³°÷¶¦ºÑÁÈ¹çÏ¢¹ç²ñµÈÅçÉÂ±¡¤Ë½¢¿¦¤·Î×¾²¤Ë½¾»ö¡£2020Ç¯¡¢ÀéÍÕ¤Î»°ºéÆâ²Ê¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¾·æÛ¡£¸½ºß¤ÏÅüÇ¢ÉÂ´µ¼Ô¤Î±¿Æ°»ØÆ³¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¡¢ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÈ¯¾É¡¦½Å¾É²½Í½ËÉ¤Ë¹×¸¥¡£ÅüÇ¢ÉÂ¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿¤¯¤Î¸¦µæ¶ÈÀÓ¤ò¤â¤Ä¡£2022Ç¯¡¢¹ÅçÂç³ØÂç³Ø±¡°å»õÌôÊÝ·ò³Ø¸¦µæ²ÊÊÝ·ò³ØÀì¹¶Çî»Î²ÝÄøÁ°´ü½¤Î»¡£ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂÎÅÍÜ»ØÆ³»Î¡¢Âå¼ÕÇ§ÄêÍý³ØÎÅË¡»Î¡¢ÆüËÜÅüÇ¢ÉÂÍý³ØÎÅË¡³Ø²ñ¹Êó°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷¡¢Á´¹ñÎ×¾²ÅüÇ¢ÉÂ°å²ñ´ØÅì¡¦ËÌÆüËÜ¥³¥á¥Ç¥£¥«¥ë¤Î²ñÀ¤ÏÃ¿Í¡¢ÀéÍÕ¸©ÅüÇ¢ÉÂÂÐºö¿ä¿Ê²ñµÄÀ¤ÏÃ¿Í¡£
ÊÔ½¸Éô
Æü¾ïÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áêß·¤µ¤ó
À¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡ÖÂ¬ÄêÊýË¡¡×¤Ç¤¹¡£·ìÅü¤ä·ì°µ¡¢ÂÎ½Å¤È¤¤¤Ã¤¿»ØÉ¸¤Ï1Æü¤ÎÃæ¤Ç¤âÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë»ØÉ¸¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢À¸³è½¬´·¤Ï²þÁ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÂ¬Äê¤ÎÊýË¡¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢Â¬ÄêÃÍ¤¬Àµ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤òÃÎ¤é¤º¤ËÂ¬Äê¤ò¤·¤Æ°¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¤»¤Ã¤«¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢°ÕÌ£¤¬¤Ê¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Ä¡×¤ÈÍî¤Á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤è¤¦Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
·ì°µ¤òÂ¬¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áêß·¤µ¤ó
·ì°µ¤Ïµ¯¾²»þ¤È½¢¿²»þ¤ËÂ¬Äê¤·¤Æ¡¢Ä«¤Ïµ¯¾²¸å1»þ´Ö°ÊÆâ¤ËÇÓÇ¢¤òºÑ¤Þ¤»¡¢ºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é1～2Ê¬¸å¤Î¿©Á°¤Ë2²óÂ¬Äê¡¢Ìë¤Ï½¢¿²Á°¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤«¤é1～2Ê¬¸å¤Ë2²óÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬´«¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸Éô
ÂÎ½Å¤òÂ¬¤ëºÝ¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áêß·¤µ¤ó
ÂÎ½Å¤âÂÎ¤ÎÃæ¤Î¤â¤Î¡Ê¿©»ö¤äÊØ¤Ê¤É¡Ë¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤ë»ØÉ¸¤Î¤¿¤á¡¢¡Öµ¯¾²¤·¤Æ¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¡¢¿©»ö¤ò¤¹¤ëÁ°¡×¤ä¡ÖÉÛÃÄ¤ËÆþ¤ëÁ°¡×¤Ê¤É¡¢Â¬Äê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢·ìÅüÃÍ¤Ï¿©»ö¡¦ÉþÌô¡¦±¿Æ°¤Ë¤è¤Ã¤Æº¸±¦¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢·ë²Ì¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¤¤Ë¤ÏÈæ³ÓÅª¶á¤¤¾ò·ï¤Î·ë²Ì¤ÇÈæ³Ó¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡¢Ãë¿©¸å2»þ´Ö¸å¤Î·ë²Ì¤òÈæ¤Ù¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢¿ôÆüÁ°¤ÎÃë¿©¸å2»þ´Ö¤ÇÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¿©»ö¤Î¥á¥Ë¥åー¤Î¤È¤¤ÈÈæ¤Ù¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
±¿Æ°ÎÅË¡¤ÈÆ±»þ¤ËÀ¸³è½¬´·²þÁ±¤Ë¼è¤êÁÈ¤àºÝ¡¢Ãí°Õ¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
Áêß·¤µ¤ó
±¿Æ°ÎÅË¡¤ÈÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¤Ï¡¢¤É¤Á¤é¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤³¤È¤¬ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤Ê¤¤¤³¤È¤âÂçÀÚ¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤¹¤®¤ÆÂ©ÀÚ¤ì¤·¤Æ¤·¤Þ¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¤É¤Á¤é¤â¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤«¤é¼ÂÁ©¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÊÔ½¸Éô
°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤È¤ÎÏ¢·È¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤ª¤³¤Ê¤¦¤È¤¤¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Áêß·¤µ¤ó
¼«Âð¤Ç¤ÎÂ¬Äê·ë²Ì¡Ê·ìÅü¡¦·ì°µ¡¦ÂÎ½Å¤Ê¤É¡Ë¤òÆüº¢¤«¤éµÏ¿¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¡¢¿Ç»¡¤Ê¤É¤ÎºÝ¤Ë°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤Ë¸«¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¤´¼«¿È¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£µÏ¿¤ÎÊýË¡¤Ï¤´¼«¿È¤ÎÂ³¤±¤ä¤¹¤¤ÊýË¡¤ÇÌäÂê¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Îã¤È¤·¤ÆÆüËÜÅüÇ¢ÉÂ¶¨²ñ¤¬È¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¼«¸Ê´ÉÍý¥Îー¥È¡×¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï·ìÅüÃÍ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢·ì°µ¡¢ÂÎ½Å¡¢Êâ¿ô¤¬µÏ¿¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µÏ¿¤ä°åÎÅ½¾»ö¼Ô¤ÈÏ¢·È¤¹¤ëºÝ¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¼«¸Ê´ÉÍý¥Îー¥È¤Ï°åÎÅµ¡´Ø¤ÇÆþ¼ê²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤«¤«¤ê¤Ä¤±¤Î°åÎÅµ¡´Ø¤ËÌä¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¼¤Ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥É¥Ã¥¯¤Ë¤Æ¡Ú¡ÖÅüÇ¢ÉÂ¤Î±¿Æ°ÎÅË¡¤Ç½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤è¤êÆü¾ïÅª¤ÊÀ¸³è½¬´·¤Î²þÁ±¡×¤½¤Î¥ï¥±¤òÍý³ØÎÅË¡»Î¤¬²òÀâ¡Û¤ÈÂê¤·¤Æ¸ø³«¤·¤¿µ»ö¤òºÆÊÔ½¸¤·¤ÆÇÛ¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆâÍÆ¤Ï¤½¤Î¼èºà»þ¤Î¤â¤Î¤Ç¤¹¡£