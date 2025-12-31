¤¤¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡¡¤³¤ì¤Ç¡Ä


ÍÄÆëÀ÷¤ÎËþÎ¤Æà¤Ë¼ø¤«¤êº§¤òÊó¹ð¤·¤¿¤µ¤ª¤ê¡£¤·¤«¤·¡¢ÊÖ¤Ã¤Æ¤­¤¿¤Î¤Ï¡Ö½çÈÖ¤ò´Ö°ã¤¨¤Á¤ã¤Ã¤¿¡©¡×¤È¤¤¤¦¿´¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì°ÊÍè¡¢ËþÎ¤Æà¤ÎÌµ¿À·Ð¤Ê¸ÀÆ°¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤­¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î¸å¡¢½Ð»º¤ò¹µ¤¨¤¿¤µ¤ª¤ê¤Ï¡¢»Ò¤É¤â¤ÎÌ¾Á°¤ò½ä¤Ã¤ÆËþÎ¤Æà¤È·ã¤·¤¯ÂÐÎ©¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï¤Ä¤¤¤Ë·èÄêÅª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢Í§¾ð¤Ï½¤Éü¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤È¤â¡Ä¡©

ÇÈÍð¤ÎÅ¸³«¤¬ÂÔ¤Ä½÷Í§Ã£¤È¤ÎÁÔÀä¤Ê¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤ªÏÃ¤Ç¤¹¡£

¢¨ËÜµ­»ö¤Ï¤¢¥ß¥ó¡¢¤µ¤ª¤êÃø¤Î¡Ø¥Ç¥ê¥«¥·¡¼³§Ìµ¥Þ¥ÞÍ§¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¿§¡¹¤ÈÌÂÏÇ¤«¤±¤Á¤ã¤Ã¤¿¤±¤É


¥Þ¥º¥¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦


¡ØÌ¾Á°¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤¦µö¤¹¤«¤é¡Ù


¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¼«Ê¬¤Ï°­¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤Ê¤Î¤Í¡Ä


´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿


¤ª¸ß¤¤¤Ë»×¤¤¤ä¤ëµ¤»ý¤Á¤¬Ìµ¤±¤ì¤Ð´Ø·¸¤ÏÂ³¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤é


º£¤Ç¤âµö¤¹¤³¤È¤Ï½ÐÍè¤Ê¤¤


Ãø¡á¤¢¥ß¥ó¡¢¤µ¤ª¤ê¡¿¡Ø¥Ç¥ê¥«¥·¡¼³§Ìµ¥Þ¥ÞÍ§¡Ù