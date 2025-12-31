¡ÖÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×°ÎÂç¤ÊÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤¦¡È14ÈÖ¡É¤¬½éÀïÆÍÇË¤Ë¹×¸¥¡ª ÆüÂçÆ£Âô¤ÎÃæÂ¼Î¶¹ä¤¬Åù¡¹ÎÏ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÆ²¡¹ÀèÈ¯¡£»Ø´ø´±¤â¹â¤¯É¾²Á¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡Î¹â¹»Áª¼ê¸¢¡¦£²²óÀï¡ÏÆüÂçÆ£Âô¡Ê¿ÀÆàÀî¡Ë£²¡Ý£°²¬»³³Ø·Ý´Û¡Ê²¬»³¡Ë¡¿12·î29Æü¡¿Uvance¤È¤É¤í¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à by Fujitsu
¡¡°ÎÂç¤ÊÉã¤ÎÇØÃæ¤òÄÉ¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜ°ì¤ØÆÍ¤¿Ê¤à¡£
¡¡ÆüÂçÆ£Âô¤Ï12·î31Æü¡¢Áª¼ê¸¢¤Î£²²óÀï¤Ç²¬»³³Ø·Ý´Û¤ÈÂÐÀï¤·¡¢£²¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¡£ÂçÉñÂæ¤Î½éÀï¤Ç£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¥Ð¥é¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤Î¤¬MFÃæÂ¼Î¶¹ä¤À¡£
¡¡Î¶¹ä¤ÎÉã¤Ï¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ç¤¢¤ëÃæÂ¼·û¹ä»á¡£Éã¤â¤«¤Ä¤ÆÄ¹Ç¯³èÌö¤·¤¿Æ±¤¸Åù¡¹ÎÏ¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥ì¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÉã¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡£ÃæÈ×¤Î¸ú²ÌÅª¤Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¾ï¤ËÃµ¤·¡¢´é¤ò½Ð¤·¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤Æ¼þ°Ï¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¡£¥Ñ¥¹¤ò¤â¤é¤¦Ä¾Á°¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼ó¤ò¿¶¤ê¡¢¼¡¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Â¤â¤È¤Ë¥Ô¥¿¥ê¤È¥Ü¡¼¥ë¤ò»ß¤á¤ÆÅª³Î¤ÈÌ£Êý¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÎ¶¹ä¤Ï¡¢º£Âç²ñ¤«¤éÇØÈÖ¹æ¤ò£·ÈÖ¤«¤éÉã¤â¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿14ÈÖ¤ØÊÑ¹¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æº´Æ£µ±¾¡´ÆÆÄ¤Ï¡¢¾Ð¤¤¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¤âÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÃæÂ¼¡ÊÎ¶¹ä¡Ë¤Ï¡Ø7¡Ù¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤¢£²ÇÜÀ®Ä¹¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡Ø14¡Ù¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¾éÃÌ¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£ËÜ¿Í¤Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ ¡È¡ÊÉã¤ò¡ËÄ¶¤¨¤¿¤¤¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÎ¶¹ä¤Î¥×¥ì¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢»Ø´ø´±¤ÏºÙ¤«¤¯É¾²Á¤·¤¿¡£
¡Ö¥²¡¼¥à¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢¼õ¤±¤ë¤È¤³¤í¡¢Çí¤¬¤¹¤È¤³¤í¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤¤¤Ö¥²¡¼¥à¤òÆÉ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤¿¤À¥·¥å¡¼¥È¤¬¤Ø¤Ê¤Á¤ç¤³¤Ê¤Î¤Ç¡£¤¢¤¢¤¤¤¦¾ìÌÌ¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òËá¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤ÈÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤¿¥×¥ì¡¼¤ò¡¢¼¡¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤éÎÉ¤¯¤Ê¤ë¤«¤ò¾ï¤Ë¹Í¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡£»î¹ç¸å¤â¤·¤Ã¤«¤êÏÃ¤·¤Æ¡¢¤³¤Á¤é¤â¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÌÀ¸åÆü¡Ê£³²óÀï¡Ë¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡£²Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¶¯¹ë¡¦ÆüÂçÆ£Âô¤Î¥Ü¥é¥ó¥Á¤ÇÀèÈ¯¡£À®Ä¹¤ÎÇØ·Ê¤â¸ì¤ë¡£
¡Ö¡ÊÁª¼ê¸¢¡Ë¸©Í½Áª¤â½à·è¾¡¤È·è¾¡¤·¤«»È¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤»þ¤ÎÎ©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¹Í¤¨Êý¤òËÜÅö¤Ë¼«Ê¬¤Ç¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£½à·è¡¢·è¾¡¤Î£²»î¹ç¤Ï¡¢¾éÃÌ¤Ê¤·¤Ç¡È³Ý¤±»»¡É¤ÇÀ®Ä¹¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¥×¥ì¡¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤â»¿¼¤ò¤ª¤¯¤ë¡£
¡Ö¤è¤¯¥Á¡¼¥à¤Î¤³¤È¤òÊ¬¤«¤Ã¤ÆÍý²ò¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤ÆÐíâ×¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¡£±ÇÁü¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¤·¡¢£³Ç¯À¸¤È¤â¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼è¤ì¤ë¡£¡Ø£²Ç¯À¸¤Ç¤½¤³¤Þ¤Ç¼þ¤ê¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏÃæÂ¼¤À¤±¤À¤Ê¡Ù¤È¸À¤¦¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡Î¶¹ä¼«¿È¤â¡¢¤½¤ÎÅØÎÏ¤ò¼Â´¶¡£¡ÖËÜÅö¤Ë£³Ç¯´ÖËÜÅö¤Ë¥¹¥¿¥ó¥É¤Ç½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Îµ¤»ý¤Á¤ä¥Þ¥¤¥ó¥É¤ÎÉôÊ¬¤Ç£³Ç¯À¸¤È¶¥¤¤¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢º£Æü¤³¤³¤ËÎ©¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼«¿®¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡Åù¡¹ÎÏ¤Ç14ÈÖ¤òÇØÉé¤¤¡¢¡Ö¼«Ê¬¤â14ÈÖ¤Ï¹¥¤¡£¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤ÊÈÖ¹æ¤Ç¡¢Åù¡¹ÎÏ¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¯¹¬¤»¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿Î¶¹ä¡£Éã¿Æ¾ù¤ê¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¥»¥ó¥¹¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤½¤Î¿Ê²½¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤¤½¤¦¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡ü¼êÄÍ½¸ÅÍ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
