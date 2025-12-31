¥·¥å¡¼¥È¿ô¤Ï£°¡Ý19¡Ä¥×¥íÆâÄê¼Ô£³¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥¤¥ó¥Ï¥¤²¦¼Ô¡¦¿ÀÂ¼³Ø±à¤Ë´°ÇÔ¡£Åì³¤³Ø±à¤¬ÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡©¡Ö¿È¤ËÀ÷¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¡×¡ÚÁª¼ê¸¢¡Û
¡¡12·î31Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢£²²óÀï¤Ç¡¢Åì³¤³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¤¬¡¢º£²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿¿ÀÂ¼³Ø±à¡Ê¼¯»ùÅç¡Ë¤È¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£¶¤ÇÇÔ¤ì¡¢ÎÏ¤Îº¹¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡DFÃæÌîÍÛÅÍ¡Ê£³Ç¯¡¢¤¤¤ï¤ÆâÄê¡Ë¡¢MFÊ¡ÅçÏÂµ£¡Ê£³Ç¯¡¢Ê¡²¬ÆâÄê¡Ë¡¢FWÆÁÂ¼ÉöÂç¡Ê£³Ç¯¡¢Ä®ÅÄÆâÄê¡Ë¤È¤¤¤¦¥×¥íÆâÄê¼Ô£³¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¶¯¹ë¤òÁê¼ê¤Ë¡¢³«»Ï19Ê¬¤Ç¼ºÅÀ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¤â¥µ¥¤¥É¤òÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢Á¯Îõ¤Ê¥ß¥É¥ë¥·¥å¡¼¥È¤òÃ¡¤¹þ¤Þ¤ì¡¢Á°È¾¤Ë£´ÅÀ¡¢¸åÈ¾¤Ë£²ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£FWÆü¹â¸µ¡Ê£³Ç¯¡Ë¤Ë¤Ï¥Ï¥Ã¥È¥È¥ê¥Ã¥¯¤òµö¤·¤¿¡£
¡¡¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿ÀÂ¼³Ø±à¤ÏÁ´¤Æ¤Î¥×¥ì¡¼¤¬Â®¤«¤Ã¤¿¡£80Ê¬¤òÄÌ¤·¤Æ²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢19ËÜ¤Î¥·¥å¡¼¥È¤òÍá¤Ó¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï¥·¥å¡¼¥È£°ËÜ¤Ç½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡Åì³¤³Ø±à¤òÎ¨¤¤¤ëÄáÅÄÆ»¹°´ÆÆÄ¤Ï¡¢Áª¼ê¤Ë¡ÖÁêÅö¥È¥é¥ó¥¸¥·¥ç¥óÂ®¤¤¤¾¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬Ã¥¤Ã¤¿½Ö´Ö¤ÎÈà¤é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï¤«¤Ê¤êÂ®¤¤¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¡£Ì¾¸Å²°¡¢¿À¸Í¡¢¹ÃÉÜ¤Ç¥×¥ì¡¼¸å¡¢2001Ç¯ÅÙ¤Ë¸½¿¦¤Ë½¢¤¤¤¿57ºÐ¤Î»Ø´ø´±¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¥ê¡¼¥°¤ÇÀï¤¦¼«Ê¬¤¿¤Á¤È¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°WEST¤Çï®¤òºï¤ë¿ÀÂ¼³Ø±à¤È¤Îº¹¤ò¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡ÖÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤ËÂ®¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£Â®¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Î¤°¤é¤¤Â®¤¤¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡£Áª¼ê¤¬ÂÎ´¶¤·¤¿Ãæ¤Ç¤ÏÂ¿Ê¬¡¢ÁêÅöÂ®¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£°¦ÃÎ¸©¤Ç¤Ï¤¢¤ëÄøÅÙ¥Ü¡¼¥ë¤òÆ°¤«¤»¤Æ¡¢Í¥¾¡¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Áê¼ê¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤ì¤À¤±Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÁö¤Ã¤Æ¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç...¡ØÁ´¹ñ¤ÎËÜÅö¤Î¥È¥Ã¥×¡¦¥È¥Ã¥×¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦ÎÏ¤À¡Ù¤Ã¤Æ¤³¤È¤òÂ¿Ê¬¡¢¿È¤ËÀ÷¤ß¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£
¡¡²¼µéÀ¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤ì¤«¤éÂç³Ø¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ëÁª¼ê¤â¡Ø¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡Ù¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£²æ¡¹¤¬¸ý¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´Ä¶¤¬...¤½¤¦¤¤¤¦ÉñÂæ¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£²æ¡¹¤Ï¸©¥ê¡¼¥°¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤¬Â¿Ê¬¡¢Á´Á³È©´¶¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£Æü¿È¤ËÀ÷¤á¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£Æü¤Ç¤¤¿¤È´¶¤¸¤ëÉôÊ¬¤Ï¡©¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êÄÌÍÑ¤·¤Æ¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÀµÄ¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿ÄáÅÄ´ÆÆÄ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤Þ¤¿´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£Æü¾ï¥ì¥Ù¥ë¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ç¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿º¹¤òËä¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÍ±àÎ½¿¿¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô¡Ë
