´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¡Ö·ÐºÑ·ºÈ³¹çÍý²½°Æ¡×¡¢·ºÈ³¤«¤é·ÐºÑÅªÀ©ºÛ¤Ø¥·¥Õ¥È¡á´Ú¹ñ¥Í¥Ã¥È¤Ç¾Î»¿»¦Åþ
2025Ç¯12·î30Æü¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥½¥¦¥ë·ÐºÑ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢´Ú¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï´ë¶È¤Î·ÐºÑ³èÆ°¤òÀ©¸Â¤·¤Æ¤¤¿¸Å¤¤·ºË¡¤òÂç¡¹Åª¤Ë¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤ò·è¤á¤¿¡£
ÉÔ¸øÀµ¼è°ú¤Ê¤É¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤·´·¹ÔÅª¤ËÅ¬ÍÑ¤·¤Æ¤¤¿·º»ö½èÈ³¤ò¸¶Â§Åª¤ËÇÑ»ß¤·¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë°ãË¡¹Ô°Ù¤ÇÆÀ¤¿Íø±×¤Î²ó¼ý¤ä²ÝÄ§¶â¤ÎÉê²Ý¤È¤¤¤Ã¤¿·ÐºÑÅªÀ©ºÛ¤ËÀ¯ºö¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¤ò´°Á´¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢Ã±½ã¤Ê¹ÔÀ¯µÁÌ³°ãÈ¿¤äÎíºÙ¡¦¾®µ¬ÌÏ¾¦¹©¶È¼Ô¤Î·ÚÈù¤Ê°ãÈ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï·ºÈ³¤«¤é²áÂÕÎÁ¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£
À¯ÉÜ¤È¶¦¤ËÌ±¼çÅÞ¤Ï30Æü¤ËÅÞÀ¯¶¨µÄ²ñ¤ò³«¤¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÆâÍÆ¤ò¹ü»Ò¤È¤·¤¿·ÐºÑ·ºÈ³¹çÍý²½°Æ¤ò³ÎÄê¤·¡¢È¯É½¤·¤¿¡£331¤â¤Î·ÐºÑ·ºÈ³µ¬Äê¤òÀ°È÷¤¹¤ë²áµîºÇÂçµ¬ÌÏ¤Îµ¬À©³×¿·°Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç´ë¶È¤Î°ãË¡¹Ô°Ù¤ÏÂ¨¹ï¡¢·º»ö½èÈ³¤¹¤ë·Á¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤ÈºÛÈ½¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ê¡¢¿×Â®¤ÊÀ§Àµ¤Ë¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢À¯ÉÜ¤Ï¡Ö¶âÁ¬ÅªÀÕÇ¤À¤Î¶¯²½¡×¡Ö»ö¶È¼ç¤Î·º»ö¥ê¥¹¥¯´ËÏÂ¡×¡ÖÌ±À¸·ÐºÑÉéÃ´¤Î´ËÏÂ¡×¤ò3Âç¸¶Â§¤È¤·¤ÆË¡ÂÎ·Ï¤ÎºÆÀ°È÷¤ò¹Ô¤¦¡£
ºÇ¤âÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¡Ö´ë¶È¤Î½ÅÂç¤Ê°ãË¡¹Ô°Ù¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛÊýË¡¤ÎÊÑ²½¡×¤À¤Èµ»ö¤Ï»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¼ÀÁË¡¡¢Âçµ¬ÌÏÎ®ÄÌ¶ÈË¡¡¢²ÃÌÁ»ö¶ÈË¡¤Ê¤É¸øÀµ¼è°ú´ØÏ¢¤ÎË¡Îá°ãÈ¿¤Ë·ºÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¾ò¹à¤ÏÇÑ»ß¤·¡¢Âå¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤ºÀ§ÀµÌ¿Îá¤ò½Ð¤·¤³¤ì¤òÍú¹Ô¤·¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß·ºÈ³¤òÍ¿¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢°ãË¡¹Ô°Ù¤Ë¤è¤Ã¤ÆÆÀ¤¿·ÐºÑÅªÍø±×¤ÏÇíÃ¥¤·¡¢ºÆÈ¯ËÉ»ß¤Î¤¿¤á²ÝÄ§¶â¤Î¾å¸Â¤òºÇÂç¤Ç½¾Íè¤Î10ÇÜ°Ê¾å¤ËÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢Âç·¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤äÉ´²ßÅ¹¤¬Ç¼ÉÊ¶È¼Ô¤ÎÂ¾¼Ò¤È¤Î¼è°ú¤òË¸³²¤¹¤ë¡ÖÇÓÂ¾Åª¼è°ú¶¯Í×¡×¹Ô°Ù¤Î¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ¨Ìò2Ç¯°Ê²¼¤Î·ºÈ³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬º£¸å¤Ï¤½¤Î¾ò¹à¤ÏÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢À§ÀµÌ¿Îá¤È¶¦¤ËÉê²Ý¤µ¤ì¤ë²ÝÄ§¶â¤Î¾å¸Â¤¬½¾Íè¤Î5²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5500Ëü±ß¡Ë¤«¤é50²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó5²¯5000Ëü±ß¡Ë¤Ë°ú¤¾å¤²¤Ë¤Ê¤ë¡£
¸Ä¿Í¾ðÊóÊÝ¸îµÁÌ³°ãÈ¿¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ©ºÛ¤â¶âÁ¬¤ÇÀÕÇ¤¤òÉé¤¦·Á¤ËÊÑ¤ï¤ë¡£ÄÌ¿®¥¥ã¥ê¥¢¤¬°ÌÃÖ¾ðÊóÎ®½ÐËÉ»ßÅØÎÏ¤ò¤ª¤í¤½¤«¤Ë¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÄ¨Ìò1Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤¬º£¸å¤Ï·ºÈ³¤ÏÇÑ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢²ÝÄ§¶â¤¬4²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó4400Ëü±ß¡Ë¤«¤é20²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó2²¯2000Ëü±ß¡Ë¤Ë¶¯²½¤µ¤ì¤ë¡£
´ë¶È³èÆ°¤Î²áÄø¤ÇÉÑÈË¤ËÈ¯À¸¤¹¤ëÃ±½ã¹ÔÀ¯¥ß¥¹¤ä·ÚÈù¤ÊµÁÌ³°ãÈ¿¤Ï°ìÎ§¤Ç·º»ö½èÈ³¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î´·¹Ô¤â¤Ê¤¯¤¹¡£¡ÖÁ°²Ê¼Ô¤ÎÎÌ»º¡×¤È¤¤¤¦ÉûºîÍÑ¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢²áÅÙ¤Ê·º»ö¥ê¥¹¥¯¤òÉé¤¦¤³¤È¤Ê¤¯·Ð±Ä¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤ë¤è¤¦¹ÍÎ¸¤·¤¿¤â¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤³¤Îµ»ö¤Ë¡¢´Ú¹ñ¤Î¥Í¥Ã¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤³¤È¤À¡×¡Ö¤â¤Ã¤ÈÁá¤¯¸«Ä¾¤·¤¹¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤Í¡×¡Ö¶§°ÈÈ¤Ç¤Ê¤¤¤Ê¤é´Æ¹ö¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤ê¹â³Û¤ÎÈ³¶â¤òÊ§¤ï¤»¤ëÊý¤¬¤¤¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤è¡×¡Ö·º»ö½èÈ³¤ò¶¯²½¤¹¤ì¤Ð¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÎ¢¤Ë±£¤ì¡¢¤ª¾þ¤ê¤Î¼ÒÄ¹¤¬Âå¤ï¤ê¤Ë´Æ¹ö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ë¡£È³¶â¤òÂçÉý¤ËÁý¤ä¤·¤Æ¡¢´ë¶È¤¬°¤¤¤³¤È¤ò¤¹¤ì¤ÐÅÝ»º¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤¦¤ë¤È¤¤¤¦´íµ¡´¶¤ò¿¢¤¨ÉÕ¤±¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£²¤ÊÆ¤Î¤è¤¦¤Êµ¬ÌÏ¤ÎÈ³¶â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤Ê¤É¡¢¡Ö¤è¤¯¤ä¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ¯ÉÜ¤ò¾Î»¿¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£¡ÊËÝÌõ¡¦ÊÔ½¸/Ëã¹¾¡Ë