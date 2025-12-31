¡Ö2030Ç¯¡×¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¿´¤ÇÀïÁè¡©¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹·³»²ËÅËÜÉô¤¬¸ì¤ë¡È¥í¥·¥¢¤Î¶¼°Ò¡É¤È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â
¡Ö2030Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃæ¿´¤ÇÀïÁè¤¬µ¯¤¤ë¡×¥Õ¥é¥ó¥¹À¯ÉÜ¤Ï2025Ç¯7·î¡¢¹ñÌ±¤Ë·Ù¹ð¤·¤¿¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÄäÀï¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤â¡¢¿ôÇ¯¸å¤Ë¥í¥·¥¢¤Ï·³»öÎÏ¤ò²óÉü¤·¤ÆºÆ¤Ó¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ò¶¼¤«¤¹¡½¡½¸½ºß¡¢¤³¤ì¤¬¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î·³¥È¥Ã¥×¤ÎÂ¿¤¯¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¸«²ò¤À¡£´íµ¡´¶¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤È¤Ï¡© ¥Õ¥é¥ó¥¹·³¤Î¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤È¤â¤¤¤¨¤ëÅý¹ç»²ËÅËÜÉô¤ÎÃ´Åö´±¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ËÇ÷¤ëÀïÁè¡©¡¡¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼º¤¦³Ð¸ç¤Ê¤±¤ì¤Ð´í¸±¤Ë¡×
25Ç¯7·î¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹·³¥È¥Ã¥×¤ÎÅý¹ç»²ËÅÁíÄ¹¥Þ¥ó¥É¥ó¾·³¤Ï¡¢½¢Ç¤Áá¡¹¡Ö3¡¢4Ç¯¸å¤Ëµ¯¤¤ë¥í¥·¥¢¤È¤Î¾×ÆÍ¤ËÈ÷¤¨¤ë¤Ù¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÁ´¹ñ¤Î»ÔÄ¹¤é¤¬½¸¤Þ¤ë²ñ¹ç¤Ç¡Ö»Ò¤É¤â¤ò¼º¤¦³Ð¸ç¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢²æ¡¹¤Ï´íµ¡¤ËÉÎ¡Ê¤Ò¤ó¡Ë¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤Î¶¯Îõ¤ÊÉ½¸½¤Ç´íµ¡´¶¤ò¤¢¤ª¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¸½ºß¡¢º£¸å¿ôÇ¯¤Ç¤ÎËÉ±Ò¶¯²½¤òµÞ¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÆÃ¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¶á¤¤ÅìÉô¤Î¹ñ¡¹¤Ç¤Ï¡È¼¡¤ÎÉ¸Åª¤Ï¼«Ê¬¤¿¤Á¡É¤È¤¤¤¦¶¯¤¤·üÇ°¤¬¤¢¤ë¡£¥¢¥á¥ê¥«¤¬¼«¹ñÂè°ì¼çµÁ¤Î»ÑÀª¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ï¡È¥¢¥á¥ê¥«Íê¤ß¡É¤À¤Ã¤¿ËÉ±Ò¤òºÆ¹Í¤¹¤ëÉ¬Í×¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ö2030Ç¯´íµ¡Àâ¡×¡Ä¤½¤Îº¬µò¤È¤Ï
»ä¤¿¤Á¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹Åý¹ç»²ËÅËÜÉô¤Î´é¤È¤â¤¤¤¨¤ëÊóÆ»Ã´Åö´±¡¢¥®¥è¡¼¥à¡¦¥Ù¥ë¥ÍÂçº´¤òË¬¤Í¤¿¡£Âçº´¤Ï¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¤ÇÂ¿¿ô¤ÎÀïÆ®Ç¤Ì³¤Ë¤â»²²Ã¤·¤¿Àº±Ô¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Ç¤â¤¢¤ë¡£Âçº´¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö2030Ç¯¤ÏÊ£¿ô¤Î¥ê¥¹¥¯Í×°ø¤¬¼ý¤ì¤ó¤¹¤ëÇ¯¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³³È·ÑÂ³¤¬¤¢¤ë¡£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¸å¡¢¥í¥·¥¢¤Ï·³¼û»º¶È¤òÀï»þÂÎÀ©¤Ë°Ü¹Ô¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçº´¤Ï¡¢¤½¤ÎÀ¸»º¤Î¥Ú¡¼¥¹¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤Ç¤Î¾ÃÌ×Ê¬¤ò¾å²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£
2025Ç¯7·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¹ñ²ÈÀïÎ¬¥ì¥Ó¥å¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Î·³»öÈñ¤¬¹ñ²ÈÍ½»»¤ËÀê¤á¤ë³ä¹ç¤Ï4³ä¶á¤¯¤Ç¡¢2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÀï¼Ö3000Î¾¡¢ÀïÆ®µ¡300µ¡¡¢Ê¼»Î30Ëü¿Í¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥í¥·¥¢¤Ï¿ôÇ¯¤ª¤¤Ë·³»ö¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤âÉÔµ¤Ì£¤Ç¤¢¤ë¡£2008Ç¯¤Î¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¤Ø¤Î¿¯¹¶¡¢2014Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¡¦¥¯¥ê¥ß¥¢È¾Åç¤Ø¤Î¿¯¹¶¡¢2022Ç¯¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÁ´ÌÌ¿¯¹¶¡Ä¤³¤³¤Ç¥í¥·¥¢¤¬»ß¤Þ¤ë¤È¹Í¤¨¤ëÊý¤¬³Ú´ÑÅª²á¤®¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
Âçº´¤Ï¡ÖÁªµó¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤Ë¤âÃí°Õ¤òÂ¥¤¹¡£2030Ç¯¤Ë¤Ï¥í¥·¥¢¤ÇÂçÅýÎÎÁªµó¤¬¤¢¤ë¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤¬¡È¸Ä¿ÍÅª»ö¾ð¡É¤«¤é¡¢ºÆ¤ÓÀïÁè¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ë¡Ä¤È¤¤¤¦¸«Î©¤Æ¤À¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡ÖÊ¼ÌòÉü³è¡×¤ÎÆ°¤
¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ³Æ¹ñ¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿¡Ö¥í¥·¥¢¶¼°ÒÏÀ¡×¤òÇØ·Ê¤Ë¡ÖÊ¼Ìò¡×¤òÉü³è¡¦¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥È£³¹ñ¤Î¥é¥È¥Ó¥¢¤Ç¤Ï2024Ç¯¤Ë18Ç¯¤Ö¤ê¤ËÄ§Ê¼À©¤¬Éü³è¡¢¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤ËµÁÌ³¤À¤Ã¤¿Ê¼Ìò¤ò½÷À¤Ë¤â³ÈÂç¤¹¤ë¡£
Ä§Ê¼À©¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤â¡¢»Ö´êÀ©Ê¼Ìò¤ò2026Ç¯¤«¤éÆ³ÆþÍ½Äê¤Ç¤¢¤ë¡£18¡Á25ºÐ¤ÎÃË½÷¤Î»Ö´ê¼Ô¤¬1¤«·î¤Î·±Îý¤ò¼õ¤±¡¢9¤«·î¸½Ìò¤ÎÇ¤Ì³¤Ë½¢¤¯¡£2030Ç¯¤Þ¤Ç¤ËÍ½È÷Ìò¤ò10Ëü¿Í³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤À¡£
¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢Ê¼»Î¤ÎÁØ¤ò¸ü¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡È¹ñËÉ°Õ¼±¡É¤òÁý¿Ê¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¤¤´Ö¡¢Ê¿ÏÂ¤òµý¼õ¤·¤Æ¤¤¿¹ñÌ±¤Ë´íµ¡°Õ¼±¤ò»ý¤¿¤»¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬ÁÀ¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¢£NATO¤Î¡Ö½¸ÃÄËÉ±Ò¡×¡ÄÈ¯Æ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï
¤·¤«¤·¥Ù¥ë¥ÍÂçº´¤Ï¡ÖÀï¼Ö¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¶¼°Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤âÉÕ¤±²Ã¤¨¤ë¡£NATO¡áËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤Ï¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤¬¹¶·â¤ò¼õ¤±¤ë¤È¤½¤Î¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¹ñ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¡Ö½¸ÃÄËÉ±Ò¡×¤ÎµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¡£Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¥·¥Ê¥ê¥ª¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥È£³¹ñ¤Ê¤ÉÅìÉôÆ±ÌÁ¹ñ¤¬¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î»Ù±ç¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤À¡£
²áµî¤Î¡Ö½¸ÃÄËÉ±Ò¡×¤ÎÈ¯Æ°¤Ï¡¢2001Ç¯¤Î¥¢¥á¥ê¥«Æ±»þÂ¿È¯¥Æ¥í»þ¤Î°ìÅÙ¤Î¤ß¤À¡£¤³¤Î»þ¤Î¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤«¤é¥¢¥á¥ê¥«¤Ø¤Î»Ù±ç¤Ï¡¢¸åÊý»Ù±ç¤ä´Æ»ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤¿¤À¡¢¥Ð¥ë¥È£³¹ñ¤Ø¤Î³°¹ñ·³¤Î¿¯¹¶¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¾õ¶·¤Ï°ìÊÑ¤¹¤ë¡£3¹ñ¤ÎÂ¨±þ²ÄÇ½¤Ê¸½ÍÊ¼ÎÏ¤Ï¡¢¹ç·×¤Ç¤â¤ï¤º¤«3¡Á4Ëü¿Í¤Û¤É¤Ç¡¢²¾¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¿¯Î¬¤ò¼õ¤±¤ì¤Ð¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ë¤è¤ë¸åÊý»Ù±ç¤ò¾å²ó¤ë¡Ö·³»öÅª»²²Ã¡×¤¬É¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£NATO¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÌ¤Á¾Í¤Î»öÂÖ¤Ç¤¢¤ë¡£
¢£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÃÄ·ë¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¡É
Â¾Êý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ø»Å³Ý¤±¤ë¹¶·â¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í»ö¤ÎºÝ¤Ë¼Â¸úÅª¤Ê»Ù±ç¤ò¡Ö¤µ¤»¤Ê¤¤¡×¤¢¤ë¤¤¤Ï¡ÖÆß¤é¤»¤ë¡×¤¿¤á¤Î¡È¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¹¶·â¡É¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£·³»öÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥µ¥¤¥Ð¡¼¹¶·â¡¢µ¶¾ðÊó¤Î³È»¶¡¢À¯¼£¹©ºî¤òÄÌ¤¸¤¿ÆâÀ¯´³¾Ä¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤Î¼åÂÎ²½¤òÁÀ¤¦¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¡¢³Ê¹¥¤ÎÉ¸Åª¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï2024Ç¯¡¢¥æ¥À¥ä¿ÍÇ÷³²¤Î»ñÎÁ¤ò½êÂ¢¤¹¤ëµÇ°´Û¤ÎÊÉ¤Ë¡¢·ì¤ò»×¤ï¤»¤ë¡ÖÀÖ¤¤¼ê·Á¡×¤Î³¨¤¬ÂçÎÌ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯¤Ë¤Ï¥â¥¹¥¯¤ÎÁ°¤Ë¡¢¥¤¥¹¥é¥à¶µ¤ÇÉÔ¾ô¤ÊÆ°Êª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆÚ¤ÎÆ¬Éô¤¬ÃÖ¤«¤ì¤ë»ö·ï¤âÈ¯À¸¡£¤¤¤º¤ì¤Î»ö°Æ¤Ç¤âÅì²¤½Ð¿È¤Î¼Â¹ÔÈÈ¤¬¿ôÂ¿¤¯ÂáÊá¤µ¤ì¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹Åö¶É¤Ï¥í¥·¥¢¤Î´ØÍ¿¤òµ¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2023Ç¯°Ê¹ß¤Ëµ¯¤¤¿Æ±¼ï¤Î»ö·ï¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¤À¤±¤Ç9·ï¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£¤½¤ÎÌÜÅª¤Ï¡ÖÈ¿¥æ¥À¥ä¼çµÁ¡×¡ÖÈ¿¥¤¥¹¥é¥à¡×¤Ê¤É¡¢¼Ò²ñ¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÊ¬ÃÇ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤À¡£
Âçº´¤Ï¡ÖÅ¨¤Ï¹ñÌ±¤Î°ìÂÎÀ¤ò¹¶·â¤ÎÅª¤Ë¤¹¤ë¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£Ê¬Îö¤·¤¿¹ñ¤Ï¼åÂÎ²½¤·¡¢Æ±ÌÁ¹ñ¤Ø¤Î»Ù±ç¤âÅöÁ³¡¢Æß¤ë¡£¥Þ¥¯¥í¥óÂçÅýÎÎ¤¬Ç¤´üËþÎ»¤ò·Þ¤¨¤ë2027Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤Ë¸þ¤±¡¢¥í¥·¥¢¤Î¹©ºî¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ã²½¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¥Õ¥é¥ó¥¹Åý¹ç»²ËÅËÜÉô¤Ï¡Ö¼«±Ò¤Î¶¯²½¤³¤½¤¬ÀïÁè¤Î²óÈò¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È·«¤êÊÖ¤·ÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤¬º£¸å3¡¢4Ç¯¤Î¤¦¤Á¤Ë¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤«¤¬¸°¤È¤Ê¤ë¡£