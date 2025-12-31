¼ÄÄÍÃ¤¼ù¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥ÈÇúÈ¯£Ë£Ï¡ªÉÚß·¤òÊÖ¤êÆ¤¤Á¡ÖÆóÅÙ¤È¥ª¥ì¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¡Ú£Ò£É£Ú£É£Î¡Û
¡¡¡Ö£Ò£É£Ú£É£Î¡¡»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¡Ê£³£±Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡¼ÄÄÍÃ¤¼ù¡Ê£²£·¡Ë¡á£Í£Á£Ó£Ô£Å£Ò¡¡£Â£Ò£É£Ä£Ç£Å¡¿¹äµ£Ðò¡á¤¬¡¢²áµî¤Ë¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°Àï¤ÇÈ½Äê¤ÇÀ©¤·¤¿ÉÚß·ÂçÃÒ¤ò£²²ó£³Ê¬£²£²ÉÃ¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¤Î¥Ñ¥ó¥Á¤Ç£Ë£Ï¤Ç²¼¤·¡¢£Í£Í£Á£²ÀïÌÜ¤Ç½é¾¡Íø¤òÃ¥¼è¡£º£Ç¯£µ·î¤Î½éÄ©Àï¤ÇÇÔ¤ì¤¿¥Ò¥í¥ä¤Ø¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡½é²ó£³Ê¬º¢¤Ë±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÉ¨¤òÉÕ¤«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÇ·â¤ÇÍ¥°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿¼ÄÄÍ¡£ÁÈ¤ßÉÕ¤«¤ì¤Æ¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÂÐ½è¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤ÎÂÇ·â¤Ç°µÎÏ¤ò¤«¤±Â³¤±¤¿¡££²²ó£³Ê¬²á¤®¤Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î±¦¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÅÝ¤·¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë²£¤¿¤ï¤êÈ¿±þ¤¬Æß¤Ã¤¿Áê¼ê¤Ë·Ú¤¯¥Ñ¥ó¥Á¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤È¤³¤í¤Ç¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤¬»î¹ç¤ò»ß¤á¤¿¡£
¡¡¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡£ºÇ¹â¡£ÉÚß·¤¯¤ó¡¢£Í£Í£Á¤½¤ó¤Ê¤Ë´Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¾¡¤Á¸Ø¤Ã¤¿¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤¹¤ó¤Ç¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¤Î²ñ¸«¤Ç¼ÄÄÍ¤Ï¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤¹¤Í¡£µ×¡¹¤Ë¾¡¤Ã¤¿µ¤¤¬¤¹¤ë¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬½Ð¤»¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È£Í£Í£Á½é¾¡Íø¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß¡£ºÆÀï¤ÎÉÚß·¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥ª¥ì¤ÎÊý¤¬À¸ÊªÅª¤Ë¶¯¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆóÅÙ¤È¥ª¥ì¤ÎÌ¾Á°¤ò½Ð¤¹¤Ê¡×¤È¾å¤«¤éÌÜÀþ¤Ç¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¡ÖÍèÇ¯¤Ï£´»î¹ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë¥Ò¥í¥ä¤ò¤Ö¤ÃÈô¤Ð¤·¤¿¤¤¡×¤È²þ¤á¤ÆÀÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£