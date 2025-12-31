¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ö¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×·ãÆ°¤Î25Ç¯¿¶¤êÊÖ¤ë¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¡×ÍèÇ¯¤ÎÊúÉé¤Ä¤Å¤ë
¡¡19Æü¤Ë¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¡¦¥Ò¥«¥ë¡Ê34¡Ë¤È¤ÎÎ¥º§¤òÈ¯É½¤·¤¿¼Â¶È²È¡¦¿Ê·â¤Î¥Î¥¢¡Ê30¡Ë¤¬31Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö2025Ç¯¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¶¦¤Ë¤ªÁû¤¬¤»¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¡ÖÍèÇ¯¤â¤ªÁû¤¬¤»¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ô¥ó¥Á¤ò¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¼ºÇÔ¤òÀ®¸ù¤Ë¤â¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤½¤·¤ÆÊÑ¤ï¤é¤º±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë³§ÍÍ¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤Ã¤ÆÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ïº£Ç¯5·î¤Ë¡Ö0Æüº§¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤ï¤º¤«6¥«·î¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥ÉÎ¥º§¡£19Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¥Ò¥«¥ë¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£