¹â¹»¥µ¥Ã¥«ー2²óÀï¡¡ÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄÇË¤ê3²óÀï¿Ê½Ð
Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«ーÁª¼ê¸¢¤Ï31Æü¡¢2²óÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì·§ËÜ¸©ÂåÉ½¤ÎÂçÄÅ¤¬ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ë¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Áá¤¯¤â¶¯¹ë¹»Æ±»Î¤ÎÂÐÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿2²óÀï¤ÇÂçÄÅ¤ÏÀÄ¿¹ÂåÉ½¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂÐÀï¡£»î¹ç¤Ï¡¢Á°È¾¤«¤éÂçÄÅ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¤Þ¤¹¤¬ÆÀÅÀ¤Ç¤¤º0ÂÐ0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£
»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¡£
ÂçÄÅ¤Ï¡¢±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é»³²¼¤Î¥¯¥í¥¹¤Ë¡¢2Ç¯À¸¤Î»³ËÜÍã¤¬È¿±þ¤·¤è¤¦¤ä¤¯¶Ñ¹Õ¤òÇË¤ê¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¸åÈ¾28Ê¬¡£ÂçÄÅ¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤Ã¤¿¥Üー¥ë¤òÂ¼¾å·Ä¤¬ÎäÀÅ¤Ë·è¤á¡¢¥êー¥É¤ò¹¤²¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¸å¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î¹¶·â¤òËÉ¤®ÀÚ¤Ã¤¿ÂçÄÅ¤¬¾¡Íø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
3²óÀï¤Ï1·î2Æü¤ËÉÙ»³Âè°ì¤ÈÂÐÀï¤·¤Þ¤¹¡£KKT¤Ç¤Ï¡¢¸á¸å2»þ5Ê¬¤«¤éÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤Þ¤¹¡£