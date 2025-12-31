¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¿·±ÇÁü²ò¶Ø¡¡¥½¡¼¤¬Éã¤È¤·¤Æ¤Î³Ð¸ç¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤ë
¡¡¥í¥Ð¡¼¥È¡¦¥À¥¦¥Ë¡¼¡¦Jr.¤ÎMCU¡Ê¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥·¥Í¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥¹¡Ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤¬ÏÃÂê¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡Ê2026Ç¯12·î18Æü¡¢ÆüÊÆÆ±»þ¸ø³«¡Ë¤Î¿·±ÇÁü¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ö¥½¡¼¤Ïµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×ÆÃÊÌ±ÇÁü
¡¡Àè½µ¤Ë¤Ï¡¢Âè1ÃÆ±ÇÁü¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥í¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÉüµ¢¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¾×·âÅª¤Ê±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£½éÂå¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤Ï¡¢²û¤«¤·¤à¤è¤¦¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¹¡¼¥Ä¤ò¼ê¤Ë¼è¤ë»Ñ¤È¡¢²æ¤¬»Ò¤È»×¤·¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤òÍ¥¤·¤¯Êú¤¯»Ñ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¡¢Éã¤È¤·¤Æ¤Î°ìÌÌ¤ò¤Î¤¾¤«¤»¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÉÁ¼Ì¤ËSNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¡ÈÆ÷¤ï¤»¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Êª¸ì¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬MCU¤é¤·¤¤¡×¡ÖÉã¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¤È¡¢¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡¦¥¢¥á¥ê¥«¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡£¤½¤ÎÂÐÈæ¤Ë¶»¤òÂÇ¤¿¤ì²á¤®¤¿¡×¡¢¡ÖÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿¥¯¥ê¥¹¡¦¥¨¥ô¥¡¥ó¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤ÎÉüµ¢¤Ë¤Ï½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡º£²ó¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ð¥¿¡¼¡§¥Õ¥¡¥¤¥ä¡¼¡¦¥¢¥ó¥É¡¦¥¢¥Ã¥·¥å¡Ù¸ø³«2½µÌÜ¤«¤é·à¾ì¸ÂÄê¤Ç¾å±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£Á´ÊÔ¤Ë¤ï¤¿¤ê¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤¬Î®¤ì¡¢¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ê¶õµ¤¤¬Éº¤¦Ãæ¡¢¥½¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡°ÊÁ°¸ø³«¤µ¤ì¤¿ËÜºî¤ÎÁíÀª27¿Í¤Î½Ð±é¼Ô¤òÌÀ¤«¤¹±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢Æ²¡¹¤¿¤ë¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ø¥à¥º¥ï¡¼¥¹¤ÎÌ¾Á°¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¤ÈÀ¤³¦Ãæ¤ËÍÉ¤ë¤®¤Ê¤¤Â¸ºß´¶¤È´üÂÔ¤¬¹¤¬¤ê¡¢¥½¡¼¤¬ºÆ¤Ó¡Ö¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶¯¤¯°õ¾Ý¤Å¤±¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥½¡¼¤Ï2022Ç¯¤ÎÅÐ¾ìºî¡Ø¥½¡¼¡§¥é¥Ö¡õ¥µ¥ó¥À¡¼¡Ù¤Î¥é¥¹¥È¤Ç¡¢°ú¤¼è¤Ã¤¿µÁÍý¤ÎÌ¼¥é¥Ö¤ÈÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¡¢°¦¤¹¤ë²æ¤¬»Ò¤ÎÀ®Ä¹¤ò¸«¼é¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢»þ¤Ë¤Ï¶¦¤ËÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥½¡¼¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀï»Î¤È¤·¤Æ¤Î»Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÉã¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê±¿Ì¿¤òÁÛÁü¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£»Ò¤É¤â¤È¡¢Íò¤ÈÌµ±ï¤ÎÊë¤é¤·¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÅ¨¤òÅÝ¤·¡¢¤¢¤Î»Ò¤Î¸µ¤Ëµ¢¤ê¤¿¤¤¡£Àï»Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼é¤ë¼Ô¤È¤·¤Æ¡£´íµ¡¤«¤é±ó¤¶¤±¡¢¶µ¤¨¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡£²¶¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤°Â¤é¤®¤ò¡Ä¡×¤ÈÀÚ¼Â¤Ê´ê¤¤¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¡£
¡¡¥½¡¼¤Ç¤µ¤¨¶¼°Ò¤ò´¶¤¸¤ë¡È¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯Âç¤ÊÅ¨¡É¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£²æ¤é¤¬¡ÈÍë¿À¡É¤¬ºÆ¤Ó¹ë²÷¤ËË½¤ì²ó¤ë»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡ËÜºî¤Î´ÆÆÄ¤Ï¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¤¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Æ¥£¡¦¥¦¥©¡¼¡Ù¡Ê18Ç¯¡Ë¡¢¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¡Ê19Ç¯¡Ë¤Ç¤â´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¥ë¥Ã¥½·»Äï¤³¤È¥¸¥ç¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡õ¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥ë¥Ã¥½¡£¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù°ÊÍè¤ÎMCUÉüµ¢ºî¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¸¥ç¡¼¤Ï¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤Î¤Ï¡¢¿·¤·¤¤¡È¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡É¤À¤«¤é¤Ê¤ó¤À¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï½ª¤ï¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¡Ê¡Ø¥¨¥ó¥É¥²¡¼¥à¡Ù¤Ç¡Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æº£ÅÙ¤Ï¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤ÎÊª¸ì¤ò¸ì¤ë¤è¡£ËÍ¤¿¤Á¤òºÆ¤Ó¸Æ¤ÓÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÀµ¤·¤¤Êª¸ì¡É¤À¤±¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¡¼¥Ù¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥ª¼ÒÄ¹¤Î¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥®¤â¡Ö25Ç¯´Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢¤É¤³¤«Èó¸½¼ÂÅª¤ÊÂÎ¸³¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤Î¡Ø¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡¿¥É¥¥¡¼¥à¥º¥Ç¥¤¡Ù¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÏÌó1Ç¯¸å¡¢2026Ç¯12·î18Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ë¡£
