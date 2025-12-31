¡ÚÆÈ¼«¡ÛÂÑ¿Ì»Ù±ç43ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬³È½¼¡¡Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢½»ÂðÅÝ²õËÉ»ß¤Ø
¡¡½»Âð¤ÎÅÝ²õ¤¬Áê¼¡¤¤¤À2024Ç¯¸µÆü¤ÎÇ½ÅÐÈ¾ÅçÃÏ¿Ì¤Î¸å¡¢Á´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î9³ä¤ËÅö¤¿¤ë43ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤¬¡¢½»ÂðÂÑ¿Ì²½¤ÎÊä½õ¶â°ú¤¾å¤²¤Ê¤É½»Ì±»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬31Æü¡¢¶¦Æ±ÄÌ¿®¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£ÂÑ¿Ì²½¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤ÆÇ§¼±¤·¡¢»ñºà¹âÆ¤Î¾õ¶·¤âÆ§¤Þ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¿ÇÃÇ¤ä²þ½¤ÈñÍÑ¤ÎÊä½õ¶â°ú¤¾å¤²¤ä¡¢Êä½õÂÐ¾Ý¤Î½»Âð¤Î³ÈÂç¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾õ¶·¤¬È½ÌÀ¡£ÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ë»Ù±ç¤Î½¼¼Â¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î²ÈÂ²¤¬½¸¤¦¸µÆü¤Î¤Ò¤È¤È¤¤ò½±¤¤¡¢ºÒ³²´ØÏ¢»à¤ò´Þ¤á698¿Í¤¬µ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤«¤é2Ç¯¡£1·î1Æü¤Ë¤ÏÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤Ç¸©¼çºÅ¤ÎÄÉÅé¼°¤¬³«¤«¤ì¡¢°äÂ²¤é¤¬»²Îó¤¹¤ë¡£
¡¡¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ï25Ç¯11·î¤È12·î¡¢¹ñ¤ä»Ô¶èÄ®Â¼¤È¤È¤â¤Ë½»Âð½êÍ¼Ô¤é¤ËÂÐ¤¹¤ëÂÑ¿Ì²½Êä½õ¤ò°ìÉôÉéÃ´¤·¤Æ¤¤¤ëÁ´ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¡£Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¸å¤Ë»Ù±ç¤ò³È½¼¤·¤¿¡¢¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤ÏÀÄ¿¹¡¢ÀÅ²¬¡¢µÜºê³Æ¸©¤Ê¤É43ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
¡¡¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Á´¹ñ¤Î½»Âð¤ÎÂÑ¿Ì²½Î¨¤Ï23Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó90¡ó¡£ÂÑ¿ÌÀ¤ÎÉÔ½½Ê¬¤Ê½»Âð¤ÏÌó570Ëü¸Í¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£