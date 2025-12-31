³ÑÅÄ²Æ¼Â¡ÖÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡ÖÁÇÅ¨¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë2¿Í¡×
¡¡½ÀÆ»¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò48¥¥íµé¶â¥á¥À¥ë¤Î³ÑÅÄ²Æ¼Â¡Ê33¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃçÎÉ¤·¤ÎÆ±³ØÇ¯¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤Ó¤¿¤Ó¸ß¤¤¤ÎSNS¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç2018Ç¯Ê¿¾»Åßµ¨¸ÞÎØ¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¹âÌÚºÚÆá¤µ¤ó¤È¾Ð´é¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¡Ö2025Ç¯¤â¤¿¤¯¤µ¤ó²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤ÊÏÃ¤ò¤·¤Æ¡¢ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡2026Ç¯¤âÄ¨¤ê¤º¤Ë³Ú¤·¤â¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¤ª¥Ç¥Ö¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¤Ê¤ó¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤²Ä°¦¤µ¡×¤È¥µ¥ó¥¿Ë¹¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤Î²èÁü¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÇ¯ÌÀ¤±¤Ï¥µ¥¦¥Ê¤¤¤³¡¼¤Í¡¡²¹Àô¤â¤¤¡¼¤Í¡¼¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¡¼¥È¡×¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡×¤Ê¤É¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÎÁà½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¶¯²½ËÜÉôÄ¹¤ÇÅìµþ¸ÞÎØÆ¼¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÂ¼¾åçý°¦¤µ¤ó¤¬¡Ö»ä¤â¥µ¥¦¥Ê¹Ô¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â¡Ö¥á¥À¥ê¥¹¥ÈÈþ½÷Æó¿Í¤ÇÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤Í¡£¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°&¥Ð¥¹Î¹¸«¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë2¿Í¡×¡Ö¤Ê¤Ê¤Ê¤ÄÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÇÅ¨¤ÊÍ§¾ð¡¡³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£