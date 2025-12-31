¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤ä¥Ð¡¼¤Ë°ÛÊÑ¡ª¡Ö»³²¼Ã£Ïº¡×¡ÖÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¡×¡Ö°ÉÎ¤¡×¡ÄÆüËÜ¤Î80Ç¯Âå¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤¬¿Íµ¤Ê¨Æ¡¡1000¥É¥ë¡á15Ëü±ßÄ¶¤¨¤ë¥ì¥³¡¼¥É¤â
¤É¤³¤«¤Ë¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤¿¡Ö¥ì¥³¡¼¥É¡×¤Ïº£¤¬¡È¥Á¥§¥Ã¥¯»þ¡É¤À¡£»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¹â¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤ÏÀÎ¤ÎÆüËÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Î¿Íµ¤¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉáÄÌ¤Î¤â¤Î¤Ç¤â60¥É¥ë¡ÊÌó9000±ß¡Ë¤Û¤É¡¢¿Íµ¤¤¬¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤È150¥É¥ë¡ÊÌó2Ëü2500±ß¡Ë°Ê¾å¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ï1000¥É¥ë¡ÊÌó15Ëü±ß¡Ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤Î¤¬¸½¾õ¤À¡£
²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ö¡¼¥à¡×¡£
¤½¤Î¸½¾õ¤ò¼èºà¤·¤¿¡£
¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤È¤Ï¡©
¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤È¤Ï¡¢¼ç¤Ë1980Ç¯Âå¤«¤é1990Ç¯Âå¤ËÆüËÜ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤Ã¤¿¥Ý¥Ã¥×²»³Ú¤Ç¡¢»³²¼Ã£Ïº¤µ¤ó¤äÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¡¢°ÉÎ¤¤µ¤ó¤Ê¤É¤¬ÂåÉ½Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÏ¢¤Í¤ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¥¯¤ä¥¸¥ã¥º¡¢¥½¥Õ¥È¥í¥Ã¥¯¤ÎÍ×ÁÇ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¡ÖÎø°¦¡×¤ä¡ÖÌë¤Î³¹¡×¡¢¡ÖÅÔ²ñ¤Ç¤ÎÀ¸³è¡×¤Ê¤É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿²Î»ì¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç³¤³°¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï2017Ç¯¡£ÃÝÆâ¤Þ¤ê¤ä¤µ¤ó¤Î1984Ç¯¤Î¶Ê¡Ö¥×¥é¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¡¦¥é¥Ö¡×¤ò¥Õ¥¡¥ó¤¬¥«¥Ð¡¼¤·¤¿Ìó8Ê¬¤ÎÆ°²è¤¬YouTube¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¡¢¤³¤ÎÆ°²è¤¬SNS¤òÄÌ¤¸¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Ë¹¤Þ¤ê¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤Ç¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ä³¤³°¤À¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤Þ¤¿¡¢ÀÎ¤«¤é¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢10Âå¤ä20Âå¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤«¤é¤Î¼ûÍ×¤¬¹â¤¯¡¢Èà¤é¤Ï1Ëç¤Î¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ë60¥É¥ë¡ÊÌó9000±ß¡Ë°Ê¾å¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤â¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£
¡Ö²æ¡¹¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤Î¸½¾Ý¤Î¼ÂÂÖ¤òÃµ¤í¤¦¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥ê¥ó¤Ë¤¢¤ë¼ã¼Ô¤Ë¿Íµ¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡Ö¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¥Ð¡¼¥°¡×¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤òË¬¤Í¤¿¡£
7Ç¯Á°¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¤¿¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥ì¥³¡¼¥ÉNYC¡×¤ÏÆüËÜ¤ÎÃæ¸Å¥ì¥³¡¼¥É¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤ä²»³Ú¥Õ¥¡¥ó¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î´ÖµÜÍ´°ì¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡½¡½¡½ÆüËÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡©
¡Ö¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¤Æ¤Î»þ¤Ï¤Þ¤À¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÇä¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥³¥í¥Ê¡Ê²Ò¡Ë¤°¤é¤¤¤«¤é¤È¤Æ¤âÇä¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤ëÁ°¤ÏËÜÅö¤Ë10¡ó¤°¤é¤¤¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡¦¥Ö¡¼¥à¤È¥¸¥ã¥Ñ¥Ë¡¼¥º¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¡¦¥Ö¡¼¥à¤¬Íè¤Æ¤«¤é¡¢º£¤À¤È8³äÊý¤¬ÆüËÜ¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ç2³ä¤¬Â¾¤Î¥ì¥³¡¼¥É¤Ç¡¢µÕÅ¾¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡½¡½¡½¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¼ç¤Ë¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Í¡©
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê10Âå¡¢20Âå¡¢30Âå¤ÎÊý¤Ï¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¼ã¤¤Êý¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼Ãæ¡¢´ÖµÜ¤µ¤ó¤Ï¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¸å¤í¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¡¢º£°ìÈÖ¿Íµ¤¤À¤È¤¤¤¦¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤Î¹âÃæÀµµÁ¤µ¤ó¤Î1976Ç¯¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖSEYCHELLES¡×¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¡Ä¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¤¤Ç¤¹¡£150¥É¥ë¤°¤é¤¤¡ÊÌó2Ëü2500±ß¡Ë¡ÄÂç¿Íµ¤¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤¼¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤¬¿Íµ¤¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö²¿¤Ç¤Ç¤¹¤«¤Í¤§¡Ä¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüËÜ¤Ç¤·¤«ºî¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê²»³Ú¤Ç¡Ä¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤È¤«ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤òº£¤Î¼ã¤¤¿Í¤¿¤Á¤¬¥¯¡¼¥ë¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡ÖÀµÄ¾¡¢²æ¡¹¤âÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¥Ö¡¼¥à¤¯¤ë¤Ê¤ó¤ÆÂ¿Ê¬¤¦¤Á¤Î²ñ¼Ò¤Î¿Í¤âÃ¯°ì¿Í¡¢ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ±¿¤¬¤è¤¯¤ä¤ì¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡×¡Ö²æ¡¹¤¬°ìÈÖ¡¢¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼èºàÃæ¡¢²¿¿Í¤â¤ÎµÒ¤¬Å¹¤òË¬¤ì¤¿¡£¤¢¤ë¼ã¤¤ÃËÀµÒ¤ÏÅ¹Æâ¤ò¾¯¤·¸«ÅÏ¤·¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¤·¤Æ¤«¤éÆüËÜ¤Î¥¸¥ã¥º¡¦¥Õ¥å¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥Ð¥ó¥É¡Ö¥«¥·¥ª¥Ú¥¢¡×¤¬1982Ç¯¤Ë½Ð¤·¤¿¥é¥¤¥Ö¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖMint Jams¡×¤ò¡¢Ìó70¥É¥ë¡ÊÌó1Ëü500±ß¡Ë¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¡£
ÃËÀ¤Ë¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¿Íµ¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¹¤¬¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÆÃ¤Ë¡¢SNS¤Î±Æ¶Á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¬²»³Ú¤òÄ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡Ø¤³¤Î¿Í¤ÏÃ¯¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¡Ø¤¤¤Þ¤Î¡¢¹âÃæÀµµÁ¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¡¢´ò¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥Í¥ª¥ó¥é¥¤¥È¤¬¤¤¤¶¤Ê¤¦¡Ä80Ç¯Âå¤ÎÆüËÜ¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¡¡
¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤Î²¸·Ã¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥ì¥³¡¼¥ÉÅ¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Þ¥ó¥Ï¥Ã¥¿¥ó¤Ë¤Û¤É¶á¤¤¡¢¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¤Î¡Ö¥í¥ó¥°¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥·¥Æ¥£¡¼¡×¤Ë¤Ò¤Ã¤½¤ê¤È¤¿¤¿¤º¤àÂæÏÑÎÁÍýÅ¹¤¬¤¢¤ë¡£
5ÀÊ¤Û¤É¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤·¤«¤Ê¤¯¡¢¿¼Ìë¤Ë¤Ê¤ë¤È¶¹¤¤Å¹Æâ¤Ë¤è¤¯¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢±ü¤ÎÊÉ¤Ë¤Ï¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ê¤é¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ë´ÇÈÄ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
´ÇÈÄ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö56709¡×¤Î¿ô»ú¡£
¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¤è¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤Ï°Å¹æ¤Î¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤é¤³¤ì¤¬Âç¶¶½ã»Ò¤µ¤ó¤Î1981Ç¯¤Î¶Ê¡Ö¥Æ¥ì¥Õ¥©¥ó¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡×¤Î²Î»ì¤À¤È¤ï¤«¤ë¡£¶Ê¤Ï¿´ÃÏ¤è¤¤¥ê¥º¥à¤Ë¤Î¤Ã¤Æ¤³¤Î¡ÖÅÅÏÃÈÖ¹æ¡×¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤ë¡£
´ÇÈÄ¤ò¤¯¤°¤ê¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤ÊÈâ¤Î¸þ¤³¤¦¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢Çö°Å¤¤¥Í¥ª¥ó¡¢¥¤¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¤Ê¥«¥¯¥Æ¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î²»³Ú¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¢¡¼¥È¤äÉÊ¡¹¤¬½¸¤Þ¤ë°Û¼¡¸µ¶õ´Ö¤ËÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Àµ¤Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤¬¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ð¡¼¡Ö56709¡×¤À¡£¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬¤¢¤ê¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¡Ö80Ç¯Âå¤Î¿·½É¤Î¥«¥¯¥Æ¥ë¥Ð¡¼¡×¡£
ÆüËÜ¿Í¤Î¿ÆÀÌ¤¬¤¤¤ë¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Î¥Ï¥ª¥é¥ó¡¦¥Á¥§¥ó¤µ¤ó¤ÏÆüËÜ¤Î²»³Ú¤ÎÇ®¿´¤Ê¥³¥ì¥¯¥¿¡¼¤Ç¡¢6·î¤Ë¤³¤³¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤¿¡£
¡½¡½¡½µÒ¤ÎÈ¿±þ¤Ï¡©
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÈ¿±þ¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿Í¤¬°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¹¥¤¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¡¢¥ì¥³¡¼¥É¤òÌÜ¤Ç¸«¤Æ¡¢²»³Ú¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤»¤ë¾ì½ê¤Ï¤³¤³°Ê³°¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×
¡½¡½¡½¤³¤³¤Ç¤³¤¦¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¼¤¬ºî¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤É¤¦»×¤¦¡©
¡Ö¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Ï¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»Ô¤Ç°é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤Ï¤ß¤ó¤ÊÀ¾ÍÎ¤Î¥Ý¥Ã¥×¤·¤«Ê¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¤À¤«¤éº£¡¢¥¢¥¸¥¢¤Î²»³Ú¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤ÈÇ§¼±¤µ¤ì¡¢¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤â¤½¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡½µÒÁØ¤Ï¡©
¡Ö¥¢¥¸¥¢·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Ï20Âå¸åÈ¾¤«¤é30ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¤Í¡×
¡ÖÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¤¢¤Þ¤êÍè¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡×
¡½¡½¡½¥·¥Æ¥£¥Ý¥Ã¥×¤Î¤É¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¬¼ã¤¤¿Í¤Ë¶Á¤¯¤È»×¤¦¡©
¡Ö¤È¤Æ¤â¼«Í³¤Ê´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¡¢²»³Ú¤ò¤«¤±¡¢Ë×Æ¬¤·¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊÌÀ¤³¦¤Ë¡È¥Æ¥ì¥Ý¡¼¥È¡É¤¹¤ë´¶³Ð¡£¸½¼Â¤«¤éÎ¥¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Å¹Æâ¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ëÀÊ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¤¬²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀÅ¤«¤Ë¥ê¥º¥à¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡½¡½¡½¹¥¤¤Ê¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¤Î¶Ê¤Ï¡©
¡Ö¡Ø¥¹¥Æ¥¤¡¦¥¦¥£¥º¡¦¥ß¡¼¡Ù¤¬°ìÈÖ¹¥¤¡ª¡×
½÷À¤ÏÂ¨Åú¤À¡£°ìÊý¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ÃËÀ¤Ï¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×½é¿´¼Ô¡£
¤¹¤ë¤È¡¢¹ç¿Þ¤·¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ËÅ¹Æâ¤Ë¤Ï¾¾¸¶¤ß¤¤µ¤ó¤Î¡Ö¿¿ÌëÃæ¤Î¥É¥¢¡Ástay with me¡×(1979Ç¯)¤¬¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤«¤éÎ®¤ì»Ï¤á¤¿¡£ÃËÀ¤Ë´¶ÁÛ¤òÊ¹¤¯¤È¡Ä
¡ÖR&B¤ä¥¹¥à¡¼¥º¤Ê²»³Ú¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¤¬¡¢»÷¤¿Ê·°Ïµ¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡Ä¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤Ï¹¥¤¤Ç¤¹¤Í¡£°Û¤Ê¤ëÊ¸²½¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢»ä¤Ï¿§¤ó¤Ê²»³Ú¤òÄ°¤¤Þ¤¹¤¬¡×
¡Ö¥·¥Æ¥£¡¼¥Ý¥Ã¥×¡×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Î²»³Ú¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÊ¸²½¤ÎÈâ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤±¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤À¡£
