28Æü¤ËÅìµþ¡¦²¼ËÌÂô¤Î¥¶¡¦¥¹¥º¥Ê¥ê¤Ç2019Ç¯¡ÊÊ¿31¡Ë2·î°ÊÍè6Ç¯10¥«·î¤Ö¤ê¤Ë»Å»öÉüµ¢¤·¤¿¡¢ÇÐÍ¥¿·°æ¹ÀÊ¸¡Ê26¡Ë¤¬31Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¡Ö¼«ÊÛ¡×¤ÈÂê¤·¤¿Ê¸¾Ï¤ònote¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¡¢¡Ö³§¤µ¤Þ¡¢¤è¤¤¤ªÇ¯¤ò¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤òÅº¤¨¤Æ¥Ý¥¹¥È¤·¤¿¡£
¶¯À©À¸òºá¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ÆÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÉþÌò¤·¤¿¤È¤¤Î¿©»ö¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÓÃæ¤Þ¤Ç¤ÏÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤á¤ë¤¬¡¢Á´Éô¤òÆÉ¤à¤Ë¤ÏÍÎÁ¤Ç500±ß²Ý¶â¤¬É¬Í×¤À¡£
¡Ö°Õ³°¤È»×¤¦¤«¤âÃÎ¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿©»ö¤Ë´Ø¤·¤ÆËÍÅª¤Ë¤Ï·ºÌ³½ê¡ÓÎ±ÃÖ¾ì¡ÓÅì¹´¡ÊÅìµþ¹´ÃÖ½ê¡Ë¤Î½ç¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤¯¤Þ¤Ç¸Ä¿ÍÅª¤Ê°Õ¸«¤Ç¤¹¤¬¡£Åì¹´¤Î¿©»ö¤Ï¡¢ÌîºÚ¤Ê¤É¤ÎÀÚ¤êÊý¡¢Ì£ÉÕ¤±¡¢¸«¤¿ÌÜ¡¢Á´¤Æ¤¬Á´¤¯¹ç¤ï¤ºÅì¹´¤Ë¤¤¤¿ÌóÆó¥«·î¤Ç10kg¤°¤é¤¤ÂÎ½Å¤¬Íî¤Á¤Þ¤·¤¿¡£Åì¹´¤«¤é°ÜÁ÷¤µ¤ì¤ë¾¯¤·Á°¤Ë¸¥Î©¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤ÆÅì¹´¤Î¸¥Î©É½¤ò¸«¤¿»þ¡¢°ìÃúÁ°¤Ë¡Ø¥Á¥ó¥¸¥ã¥ª¥í¡¼¥¹¡Ù¤È¤«¡ØÃÞÁ°¼Ñ¡Ù¤È¤«½ñ¤¤¤Æ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤è¡ª¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·°æ¤Ï18Ç¯7·î¤Ë¼«Âð¤Ë¸Æ¤ó¤ÀÇÉ¸¯·¿¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î½÷À½¾¶È°÷¤ËÍðË½¤·¤Æ¡¢Íâ19Ç¯2·î¤Ë¶¯À©À¸ò¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¡£20Ç¯¡ÊÎá2¡Ë12·î¤Î¹µÁÊ¿³¤ÇÄ¨Ìò4Ç¯¤Î¼Â·ºÈ½·è¤¬³ÎÄê¤·¤ÆÉþÌò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£