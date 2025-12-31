¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¡ÖSBGX357¡×- ÀãÇò¥Ö¥ë¡¼¤¬¤â¤¿¤é¤¹ÀÅ¤«¤ÊÂ¸ºß´¶
¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¤Î¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿Â¤·Á¤ä»ëÇ§À¤ò·È¤¨¤¿¥·¥ê¡¼¥º¡£ÆÈ¼«¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊ¸Ë¡¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ì¾ºî¡Ö44GS¡×¤ò¸½ÂåÅª¤Ë²ò¼á¤·¡¢»þÂå¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤Ê¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¤Þ¤È¤¦¡£
¤³¤³¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤ë¡ÖSBGX357¡×¤Ï¤½¤Î·ÏÉè¤ËÏ¢¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¡¢Àã¸¶¤Ë¿á¤ÉÕ¤±¤ëÉ÷¤¬ÉÁ¤¯É÷ÀãÌæ¤ò»×¤ï¤»¤ëÊ¸»úÈÄ¡¢ÄÌ¾Î¡ÖÀãÇò¥À¥¤¥ä¥ë¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿1ËÜ¡£Ã¸¤¯À¡¤ó¤À¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§Ä´¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡ÖÀãÇò¥Ö¥ë¡¼¡×¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
ÀãÇò¥Ö¥ë¡¼¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥Á¥¿¥ó¤Î³°Áõ
¥±¡¼¥¹¤È¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤ÎÁÇºà¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤ÇÂÑ½ýÀ¡¦ÂÑ¿©À¤ËÍ¥¤ì¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥Á¥¿¥ó¡£¥±¡¼¥¹·Â¤Ï37mm¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¡¢¥¯¥ª¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¸ü¤µ¤Î10.8mm¤ÈÇö¤¯¡¢¼ê¼ó¤Ë¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£½Å¤µ¤âÌó80g¤È·Ú¤¤¤¿¤á¡¢Ä¹»þ´Ö¤ÎÃåÍÑ¤Ç¤âÉéÃ´¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡£
¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼ ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSBGX357¡×
ºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤È¤â¸À¤¨¤ëÊ¸»úÈÄ¤Ï¡¢¿®½£¡¦Êæ¹âÏ¢Êö¤ÎÀã¸¶¤¬¶¯É÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ï¤Þ¤ì¤ëÉ÷ÀãÌæ¤«¤éÃåÁÛ¤òÆÀ¤¿¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ã¸¤¤¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤Î¿§Ä´¤ò½Å¤Í¤¿»Å¾å¤²¡£ÀãÇò¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Çò¤¤¥À¥¤¥ä¥ë¤ÎÀãÇò¥â¥Ç¥ë¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿À¶ÎÃ´¶¤È±ü¹Ô¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡£
Â¿ÌÌ¥«¥Ã¥È¤Î¥Ð¡¼¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¿Ë¤â¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤«¤éÆ³¤«¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡Ö¶ËÎÏÊ¿ÌÌÉô¤ÎÌÌÀÑ¤òÂ¿¤¯¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸¶Â§¤¬¤¢¤ê¡¢¥·¥ã¡¼¥×¤ÇÎ©ÂÎÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤È¿Ë¤Ï»þ¹ï¤ÎÈ½ÆÉÀ¤â¿½¤·Ê¬¤Ê¤¤¡£Èþ¤·¤¯¤¤é¤á¤¯»Ñ¤âÀãÇò¥Ö¥ë¡¼¤Î¥À¥¤¥ä¥ë¤È¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÉÃ¿Ë¤¬¹µ¤¨¤á¤Ê¤¬¤éÂ¸ºß´¶¤Î¤¢¤ë¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤À¡£
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼ÀìÍÑÀß·×¤Î¹âÀºÅÙ¥¯¥ª¡¼¥Ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 9F62¡×¤òÅëºÜ¡£Ç¯º¹¡Þ10ÉÃ¤È¤¤¤¦¹â¤¤ÀºÅÙ¤ò»ý¤Á¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¥¯¥ª¡¼¥Ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤ò¾å²ó¤ë¹âÀºÅÙ¤òÄ¹´ü´Ö°Ý»ý¤¹¤ë¡£
¥¯¥ª¡¼¥Ä¼°¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Æü¾ïÅª¤Ê´¬¤¾å¤²Áàºî¤äÉÑÈË¤Ê»þ¹ï¹ç¤ï¤»¤òÉ¬Í×¤È¤»¤º¡¢°ÂÄê¤·¤¿»þ¤ò¹ï¤à¡£ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¤ÏÌó3Ç¯¤È¤µ¤ì¡¢ÃåÍÑ´¶¤ÎÎÉ¤µ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÉáÃÊ»È¤¤¤È¤·¤Æ°·¤¤¤ä¤¹¤¤¡£
ÀÅ¤«¤Ê¿§Ä´¤È¹âÀºÅÙ¤Ë¤è¤ë¾ð½ï¤¢¤ë¼ÂÍÑÀ
SBGX357¤Ï¡¢ÀãÇò¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊ¸»úÈÄ¤Ë¤è¤ë²º¤ä¤«¤ÊÉ½¾ð¡¢¾®¤Ö¤ê¤Ç·Ú¤¤ËÜÂÎ¡¢¹âÀºÅÙ¤Ê¥¯¥ª¡¼¥Ä¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ê¤É¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÌÌ¤Ç¤â¼ÂÍÑÌÌ¤Ç¤â¸«¤É¤³¤í¤¬Â¿¤¤¡£ÇÉ¼ê¤µ¤òÍÞ¤¨¤¿¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥À¥¤¥ä¥ë¤Î¿§Ì£¤¬ÀÅ¤«¤Ê¸ÄÀ¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£Ã¸¤¤¥Ö¥ë¡¼¤ÎÊ¸»úÈÄ¤È¥Ö¥é¥¤¥È¥Á¥¿¥ó¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¼Á´¶¤Ï¡¢¥ª¥ó¤Ç¤â¥ª¥Õ¤Ç¤â¾ìÌÌ¤òÁª¤Ð¤º¼«Á³¤ËÃåÍÑ¤Ç¤¡¢Ä¹¤¯°¦ÍÑ¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
À½ÉÊÌ¾¡¿·¿ÈÖ¡§¥°¥é¥ó¥É¥»¥¤¥³¡¼ ¥Ø¥ê¥Æ¡¼¥¸¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖSBGX357¡×
¥±¡¼¥¹¡¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥ÈÁÇºà¡§¥Ö¥é¥¤¥È¥Á¥¿¥ó
¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¡§²£37.0mm¡ß½Ä44.6mm¡ß¸ü¤µ10.6mm
É÷ËÉ¡§¥Ç¥å¥¢¥ë¥«¡¼¥Ö¥µ¥Õ¥¡¥¤¥¢¥¬¥é¥¹¡ÊÆâÌÌÌµÈ¿¼Í¥³¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡Ë
ËÉ¿åÀÇ½¡§Æü¾ïÀ¸³èÍÑ¶¯²½ËÉ¿å¡Ê10µ¤°µ¡Ë
¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¡§¥¯¥ª¡¼¥Ä¼°¡Ö¥¥ã¥ê¥Ð¡¼ 9F62¡×
ÀºÅÙ¡§Ç¯º¹¡Þ10ÉÃ
ÅÅÃÓ¼÷Ì¿¡§Ìó3Ç¯
²Á³Ê¡§57Ëü2,000±ß
¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Ê¥¯¥ê¥Ã¥¯¡¿¥¿¥Ã¥×¤Ç³ÈÂç¡Ë
