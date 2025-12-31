Ã¥»°¿¶Î¨11.18¤Îº¸ÏÓ¤¬¡ÈµßÀ¤¼ç¡É¤Ë¡¡¥É¥é1¤Þ¤µ¤«¤ÎÂç¸í»»¤â¡ÄºÇ²¼°Ì¥ä¥¯¥ë¥È¤Ë¸«¤¨¤¿´õË¾
Â¼¾å½¡Î´°ÊÍè¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·¿Í²¦¤¬ÃÂÀ¸
¡¡¥ä¥¯¥ë¥È¤Î2025Ç¯¤Ï½øÈ×¤«¤éÄã¶õÈô¹Ô¤¬Â³¤¡¢5Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¡£¤«¤Ä¤ÆÏ¢ÇÆ¤òÎ¨¤¤¤¿¹âÄÅ¿Ã¸ã¤¬ÂàÇ¤¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É¸·¤·¤¤1Ç¯¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢2024Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¿·¿Í¤ÏÌÀ°Å¤¬Ê¬¤«¤ì¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂçÀ®¸ù¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¤«¤é3°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿Áñ»Ê¹¨ÂÀÅê¼ê¤À¤í¤¦¡£¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é6»î¹çÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ë¤È¡¢µåÃÄ¿·µÏ¿¤È¤Ê¤ë³«Ëë¤«¤é9»î¹çÏ¢Â³Ìµ¼ºÅÀ¤òÃ£À®¡£ÅÓÃæÎ¥Ã¦¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾µå¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÃ¥»°¿¶Î¨11.18¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£45ÅÐÈÄ¤Ç28¥Û¡¼¥ë¥É¡¢ËÉ¸æÎ¨1.05¤È·ë²Ì¤ò»Ä¤·¡¢¸«»ö¤Ë¿·¿Í²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¸í»»¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦¹©Âç¤«¤éÃ±ÆÈ1°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿ÃæÂ¼Í¥ÅÍÅê¼ê¤À¡£Âç³Ø»þÂå¤Ë¤Ï»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥àÆþ¤ê¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤«¤éÂ¨ÀïÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤é½ÐÃÙ¤ì¤Æ¥ª¡¼¥×¥óÀï¤Ç¤âÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë¡£6·î¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢4ÀèÈ¯¤Ç1¾¡2ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨5.51¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¤¢¤ë¤À¤±¤Ë¡¢2Ç¯ÌÜ¤Î´¬¤ÊÖ¤·¤Ë´üÂÔ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡¹âÂ´¿·¿Í¤Ï²ÄÇ½À¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£°¦ÃÎ¤ÎËÀî¹â¤«¤é2°Ì¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿¥â¥¤¥»¥¨¥Õ¡¦¥Ë¥¡¼¥¿³°Ìî¼ê¤Ï¡¢2·³¤Ç56»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£54»°¿¶¤òµÊ¤·¡¢ÂÇÎ¨.136¡¢54»°¿¶¤ÈÁÆ¤µ¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¤¬¡¢4ËÜÎÝÂÇ¤È¥í¥Þ¥ó¤Ï´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¹â¤¤¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¿ôÇ¯Àè¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤·¤¿¤¤¡£·²ÇÏ¤Î·òÂç¹âºê¹â¤«¤é4°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÅÄÃæÍÛæÆÆâÌî¼ê¤Ï¡¢2·³¤Ç75»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨.254¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£1·³¤Ç¤â6»î¹ç¤Ê¤¬¤éÂÇÎ¨.308¤ò»Ä¤·¡¢¹âÂ´1Ç¯ÌÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¹ç³ÊÅÀ¤È¸À¤¨¤ë¥Ç¥Ó¥å¡¼Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Î°¦É²¤«¤é5°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿ÌðÌîÂÙÆóÏºÊá¼ê¤Ï2·³¤Ç66»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤â¡¢ÂÇÎ¨.169¤ÈÂÇ·â¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤·¤¿¡£°éÀ®¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¤¥·¥Ã¥¯¥¹¤«¤é¥×¥íÆþ¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿²¼ÀîÈ»Í¤Åê¼ê¤¬5·î¤Ë»ÙÇÛ²¼¤Ø¾º³Ê¡£¥¢¥ó¥À¡¼¥Ï¥ó¥É¤ò»ý¤ÁÌ£¤Ë6·î¤Ë1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢9»î¹ç¤ÇÀèÈ¯¤ÈÃæ·Ñ¤®¤ÎÎ¾Êý¤ò¤³¤Ê¤·¤Æ2¾¡1ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨2.73¤ÈÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë