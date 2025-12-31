¡Ö¥¢¥Ë¡¼¡×¼ç±é½÷Í¥¡¦ÆâÅÄè½¼Ó¡¢ÃæÂ¼Íã¤È·ëº§È¯É½¡Ö´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡ÛÀ¼Í¥¡¦½÷Í¥¤ÎÆâÅÄè½¼Ó¡Ê36¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¤ÎÃæÂ¼Íã¡Ê25¡Ë¤¬·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿12·î31Æü¡¢¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥Ë¡¼¼ç±é¡¦36ºÐ½÷Í¥¡¢Ã£É®¤¹¤®¤ëÄ¾É®½ñÌÌ
2¿Í¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ï¢Ì¾¤Î½ñÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Öº£¸å¤È¤â²¹¤«¤¯¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤·¤¿¤é¹¬¤¤¤Ç¤¹¡£³§¤µ¤Þ¡¢¤É¤¦¤¾ÎÉ¤¤¤ªÇ¯¤ò¤ª·Þ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
1989Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1999Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Ë¥¢¥Ë¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤Æ¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¥«¥¤¥êÌò¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¥¨¥ß¥ë¥«Ìò¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥å¥¬¡¼¤Ü¤¦¤äÌò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
2000Ç¯5·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TBS·Ï¡ØÎÓÀèÀ¸¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»×¤¤½Ð¤òÇä¤ëÃË¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥¢¥Ë¡¼¼ç±é¡¦36ºÐ½÷Í¥¡¢Ã£É®¤¹¤®¤ëÄ¾É®½ñÌÌ
¢¡ÆâÅÄè½¼Ó¡õÃæÂ¼Íã¡¢·ëº§È¯É½
2¿Í¤Ï¡¢Èþ¤·¤¤»ú¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿Ï¢Ì¾¤Î½ñÌÌ¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤¤¤Ä¤â¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë³§¤µ¤Þ¤Ø¡£»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤´Êó¹ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È·ëº§¤òÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¶»¤Ë¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¤´±ï¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÀ¿¼Â¤ËÊâ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¢¡ÆâÅÄè½¼Ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1989Ç¯2·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£1999Ç¯¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥¢¥Ë¡¼¡Ù¤Ë¥¢¥Ë¡¼Ìò¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£2001Ç¯¤Ë¤Ï¡Ø¤ª¤Ï¥¹¥¿¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ë¤Ë¤Æ¤ª¤Ï¥¬¡¼¥ë¥°¥ì¡¼¥×¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ø¥¥ó¥°¥À¥à ¥Ï¡¼¥Ä¡Ù¥«¥¤¥êÌò¡¢¥·¥ª¥óÌò¡¢¡Ø¥ë¥Ñ¥ó»°À¤¥°¥Ã¥Ð¥¤¡¦¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡Ù¥¨¥ß¥ë¥«Ìò¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥å¥¬¡¼¤Ü¤¦¤äÌò¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡ÃæÂ¼Íã¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
2000Ç¯5·î11ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£ÇÐÍ¥¡¦²Î¼ê¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢TBS·Ï¡ØÎÓÀèÀ¸¤Î½é¼ª³Ø¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»Í·î¤Ï·¯¤Î±³¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø¥ì¡¦¥ß¥¼¥é¥Ö¥ë¡Ù¡¢¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë¡Ø»×¤¤½Ð¤òÇä¤ëÃË¡Ù¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û