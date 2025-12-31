ÉÍÊÕÈþÇÈ¡¦ÀÖÁ¿±ÒÆó¤é¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¥¥ã¥¹¥ÈÃçÎÉ¤·ÈëÏÃ ¥°¥ë¡¼¥×LINE»ö¾ð¡¦»³²¼Èþ·î¤ÎÇµÌÚºä46Â´¥³¥ó»²Àï¤Ê¤É¡ÚÌ¾ºî¥×¥ì¥¤¥Ð¥Ã¥¯¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û±Ç²è¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¡Ê2024¡Ë¤¬12·î26Æü¤è¤ê¡¢Prime Video¤Ë¤ÆÇÛ¿®¤ò³«»Ï¡£ËÜµ»ö¤Ç¤ÏºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¾Ò²ð¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Î¼èºà¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÍÊÕÈþÇÈ¡õ»³²¼Èþ·î¡¢Èþ¥¹¥¿¥¤¥ëºÝÎ©¤Ä¥É¥ì¥¹¥¢¥Ã¥×»Ñ
2021Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä¡Ö2022Ç¯ËÜ²°Âç¾Þ¡×¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤ò¤Ï¤¸¤áÍÍ¡¹¤Ê¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÀÊ´¬¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤ËÎß·×65ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÀõÁÒ½©À®¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¾®Àâ¡Ê³ÑÀîÊ¸¸Ë´©¡Ë¡£½¢¿¦³èÆ°¤òÉñÂæ¤ËÏ»¿Í¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ÎÎ¢¤Î´é¤¬¹ª¤ß¤ËË½¤«¤ì¤Æ¤¤¤¯¡ÈÌ©¼¼¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡ÉÍ×ÁÇ¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎË½¤«¤ì¤¿±³¤Èºá¤Î¿¿Áê¤ò¸¡¾Ú¤·¤Ê¤¬¤é¼«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡ÈÀÄ½Õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÉÍ×ÁÇ¤ò³Ý¤±¹ç¤ï¤»¡¢°µÅÝÅª¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤«¤ÄÅÜÅó¤ÎÉúÀþ²ó¼ý¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¾®Àâ¤ò¡¢´ÆÆÄ¡¦º´Æ£Í´»Ô¤ÈµÓËÜ¡¦ÌðÅç¹°°ì¤Ë¤è¤ê¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿¡£
Êª¸ì¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢µÞÀ®Ä¹Ãæ¤ÎIT´ë¶È¡Ö¥¹¥Ô¥é¥ê¥ó¥¯¥¹¡×¤ÎºÇ½ªÁª¹Í¤Ë»Ä¤Ã¤¿6¿Í¤ÎÂç³ØÀ¸¤À¡£ÊÂ³°¤ì¤¿Æ¶»¡ÎÏ¤ò»ý¤Ä¼ç¿Í¸ø¡¦Öº°á¿¥¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¡¢¿¿¤ÃÄ¾¤°¤ÇÀµµÁ´¶¤Î¶¯¤¤ÇÈÂ¿Ìî¾Í¸ã¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¡¢ÏÀÍýÅª¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÃÎÀÇÉ¤Î¶å²ìÁóÂÀ¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¸ì³Ø´®Ç½¤Ç¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¿ÌðÂå¤Ä¤Ð¤µ¡Ê»³²¼Èþ·î¡Ë¡¢¸øÇ§²ñ·×»Î¤Î»ñ³Ê¤ò»ý¤ÄÎäÀÅ¤Ê½¨ºÍ¡¦¿¹µ×ÊÝ¸øÉ§¡ÊÁÒÍªµ®¡Ë¡¢¤½¤·¤ÆÂÎ°é²ñ·Ï¤ÎÇ®·ì´Á¤Ç¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼ÅªÂ¸ºß¤Î¸ÓÅÄÎ¼¡ÊÀ¾³À¾¢¡Ë¡£¼ÂÎÏÇÉ¥¥ã¥¹¥È¤¬´é¤òÂ·¤¨¡¢ÆâÄê¤ò¤«¤±¤¿¿´ÍýÀï¤È¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë±£¤µ¤ì¤¿½¹¤¤¡Ö±³¡×¤òÁ¯Îõ¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£
´°À®ÈäÏªÉñÂæ°§»¢¤Ç¤Ï¡¢6¿Í¤Î¥°¥ë¡¼¥×LINE¤ÎÂ¸ºß¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£ÀÖÁ¿¤¬¡Ö²ò»¶¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤È¾éÃÌ¤òÈô¤Ð¤¹¤È¡¢º´Ìî¤¬¡Ö¤ä¤À¤è¡×¤ÈÉ¬»à¤Ë°ú¤»ß¤á¡¢ÉÍÊÕ¤¬Â¿Ë»¤Ç´ûÆÉ¥¹¥ë¡¼µ¤Ì£¤Î»³²¼¤Ë¡Ö¼ä¤·¤¤¡×¤È¸ý¤òÀí¤é¤»¤ë¾ìÌÌ¤â¡£·àÃæ¤Î¶ÛÇ÷´¶¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ê¡¢¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤µ÷Î¥´¶¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÌÀ¼£Âç³Ø¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¼ø¶È¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤ÁÂ³¤±¤¿²áµî¤òÌÀ¤«¤·¤¿»³²¼¤ä¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤»þ¤Ï¹¤¯Âª¤¨¤Æ¡×¤ÈÀâ¤¯ÀÖÁ¿¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î·Ð¸³¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿Ç®¤¤¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬½¢¿¦³èÆ°¤ò¹µ¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤¿¤Á¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÉÍÊÕ¡¦»³²¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÉÍÊÕ¤¬¡ÖÇµÌÚºä46 »³²¼Èþ·îÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ë¥¥ã¥¹¥È5¿Í¤ÇË¬¤ì´¶Æ°¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¡Ö¤º¤Ã¤È¥°¥ë¡¼¥×¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£¤½¤Î°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿»þ¡¢Èþ·î¤Á¤ã¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò»ä¤ÏÁ´Á³ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ëµã¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤Ð¤é¤¯Í¾±¤¤¬Îä¤á¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤½¤Îµ¢¤êÆ»¡¢¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡¢»ä¤Ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡¢¤È¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬²êÀ¸¤¨¤ÆÂº·É¤¬Áý¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¤³¤ì¤Ë»³²¼¤Ï¡Ö¤Ç¤âÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤ÎÊý¤¬ËÜÅö¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ËÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¤â¼ç±é¤ÇºîÉÊ¤ò¥Ð¥ó¥Ð¥ó¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËËÜÅö¤ËÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢Êª¹ø¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¸¬µõ¡£ÈþÇÈ¤Á¤ã¤ó¤Î¿Í´ÖÀ¤À¤«¤é¤Ê¤»¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ËÜÅö¤ËÁÇÅ¨¤ÊÊý¡£¤½¤ì¤ËÂ´¶È¥é¥¤¥Ö¤À¤Ã¤ÆË»¤·¤¤¹ç´Ö¤òË¥¤Ã¤ÆÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡¢¤È¤¿¤¯¤µ¤ó¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈË«¤áÊÖ¤·¡¢¸ß¤¤¤Ø¤Î¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤¬³À´Ö¸«¤¨¤¿¡£
ÆóÅÙ¡¢»°ÅÙ¤ÈºîÉÊ¤ò´Ñ¤ë¤¿¤Ó¡¢Ï»¿Í¤¬¸«¤»¤ë°ì½Ö¤ÎÉ½¾ð¤Ë¹þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö±³¡×¤È¡ÖÀ¿¼Â¤µ¡×¤Î¶³¦Àþ¤¬ÅÉ¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉúÀþ¤¬²ó¼ý¤µ¤ì¡¢¾×·â¤Î·ëËö¤ÎÀè¤Ë¡ÖÏ»¿Í¤ÎËÜÅö¤ÎÁÇ´é¡×¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿»þ¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÌÜ¤Ë±Ç¤ë·Ê¿§¤Ï¡¢¤¤Ã¤È»ëÄ°Á°¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¤À¤í¤¦¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡±Ç²è¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×
¢¡¡ÖÏ»¿Í¤Î±³¤Ä¤¤ÊÂç³ØÀ¸¡×¥¥ã¥¹¥ÈÃçÎÉ¤·ÈëÏÃ
