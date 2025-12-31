Ç¯Æâ¥Õ¥¸Âà¼Ò¤ÎÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡¢¡ÈºÇ¸å¤Î»Å»ö¡É¼Ì¿¿¸ø³« 7Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Ä¤Å¤ë¡Ö2026Ç¯¤Ï¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û2025Ç¯12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤¹¤ëÆ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê30¡Ë¤¬Æ±Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£7Ç¯´Ö¤Î´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅìÂç°å³ØÉôÂ´Èþ¿Í¥¢¥Ê¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¡×¥·¥ç¥Ã¥È
Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö12·î25Æü¤ÎÊüÁ÷¤ò¤â¤Ã¤Æ¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤òÂ´¶È¤·¡¢¤³¤ì¤¬¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎºÇ¸å¤Î»Å»ö¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¡×¥Á¡¼¥à¤È²ÖÂ«¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡ÖÆþ¼Ò¤¹¤ëÁ°¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤¿¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡£Æþ¼ÒÈ¾Ç¯¤Îº¢¤«¤éÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ÍÍ¡¹¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö»Å»ö¤ÎÁêÃÌ¤«¤é¤·¤ç¤¦¤â¤Ê¤¤»¨ÃÌ¤Þ¤ÇÍ¥¤·¤¯ÉÕ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÀèÇÚÊý¡¢»Å»ö¤Ç¤ÏÍê¤â¤·¤¯¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤Ï¤È¤Æ¤â¤ªÃãÌÜ¤Ç²Ä°¦¤¤¸åÇÚ¤¿¤Á¡¢»Å»ö¤Î¤³¤È¤¬²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤»ä¤Ë0¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈÖÁÈ¤ò°¦¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¯¹¬¤»¤Ê6Ç¯´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ7Ç¯´Ö¤¿¤¯¤µ¤ó³Ø¤Ð¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ï´¶¼Õ¤·¤Æ¤â¤·¤¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶É¤Ø¤Î»×¤¤¤âÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö2026Ç¯¤Ï¡¢¿·¤·¤¤Æ»¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÉ½ÌÀ¡£ºÇ¸å¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤â¤É¤¦¤¾¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Äù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£ËÜ¥¢¥Ê¤Ï1995Ç¯10·î30ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£ÅìµþÂç³Ø°å³ØÉôÂ´¡£2019Ç¯4·î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤ËÆþ¼Ò¡£¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¡Ê2019¡Á2025¡Ë¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¨¥ó¥¿¥á¡¦¾ðÊó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡¢¡ÖMr,¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¡Ê2023¡Á¡ËMC¤Ê¤É¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤òÃæ¿´¤Ë³èÌö¡£¤½¤ÎÂ¾¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¡Ê2022¡Á¡Ë¤Ê¤É¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
2025Ç¯8·î26Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¤Ë¤Æ·ëº§¤òÀ¸È¯É½¤·¡¢¤ªÁê¼ê¤¬¥É¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÊó¹ð¡£Æ±Ç¯12·î1Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤òÄÌ¤·¤ÆÇ¯Æâ¤ËÂà¿¦¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡Æ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡¢¥Õ¥¸Âà¼Ò¤Ø¤Î»×¤¤¤Ä¤Å¤ë
¢¡Æ£ËÜËüÍüÇµ¥¢¥Ê¡¢12·î31Æü¤ò¤â¤Ã¤Æ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÂà¿¦
