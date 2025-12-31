INIÈøºê¾¢³¤¡¢¼ê·Ò¤®¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/12/31¡Û¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¦INI¡Ê¥¢¥¤¥¨¥Ì¥¢¥¤¡Ë¤Î¸ø¼°Instagram¤¬31Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£Èøºê¾¢³¤¤¬¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛINIÈøºê¾¢³¤¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë
Èøºê¤Ï¡Öphoto by ¤ê¤Ò¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÃÓºêÍý¿Í¡Ê ¢¨¡Öºê¡×¤ÏÀµ¼°¤Ë¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¤È¼ê¤ò·Ò¤¤¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Öº£Ç¯¤âÂô»³¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ³èÆ°¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤½¤·¤ÆMINI¤Î¤ß¤ó¤Ê¤âËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤·¡ÖÍèÇ¯¤â¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òËº¤ì¤º¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÂº¤¤¡×¡Ö²¦»ÒÍÍ¡×¡Ö¹¬¤»¤¹¤®¤ë¼Ì¿¿¡×¡ÖÅ·ºÍÅª¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
