¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¢ªÇòÇ¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ä¡ÄÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¸÷·Ê¤¬SNS¤ÇÈ¿¶Á¡Ö½õ¤±¤òµá¤á¤ëÌÜÇÛ¤»¤¬£÷¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë£÷¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤È¤¢¤ë¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤ÈÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤¬ÊÂ¤ó¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤ÎÍÍ»Ò¡£Íî¤ÁÃå¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ÎÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢¹õÇ¤Á¤ã¤ó¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ä¤â¤È°ã¤¦Æ°¤¤ò¸«¤»¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÇòÇ¤Á¤ã¤ó¤òº¤ÏÇ¤µ¤»¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏThreads¤Ë¤Æ¡¢5Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡§¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤Æ¾Ð¤Ã¤¿¡×¢ªÇòÇ¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤Ï¡Ä¡ÄÇú¾ÐÉ¬»ê¤Î¸÷·Ê¡Û
ÍÍ»Ò¤Î¤ª¤«¤·¤¤¹õÇ¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¹¤ëÇòÇ
º£²ó¡¢Threads¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡Ö¤Ï¤Á¤Ê¤Ê¡×¤µ¤ó¡£ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¹õÇ¤Î¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÈÇòÇ¤Î¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¡£
¤È¤¢¤ëÆü¡¢¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤È¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¡£¤¹¤ë¤È¡¢ÆÍÁ³¡¢¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤¬Ææ¤Î¤¯¤Í¤¯¤ÍÆ°¤¤òÈäÏª¤·»Ï¤á¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥Ã¥È¥¿¥ïー¤Î±ï¤ËÆ¬¤ò»¤¤ê¤Ä¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤¯¤Í¤¯¤Í¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¡£ÆÍÁ³¤Î¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î´ñ¹Ô¤òÁ°¤Ë¡¢¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Þ¤ë¤Ç¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤·¤«¤Ë¡¢¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤ÇÉÔ»×µÄ¤ÊÆ°¤¤ò¤µ¤ì¤Æ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
Åê¹Æ¼ç¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î´ñ¹Ô¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤ÏÉáÃÊ¤Ï¥¯ー¥ë¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤¯¤Í¤¯¤Í¤¹¤ëÊÊ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤òÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤ÏËè²ó¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¤«¡Ä¡£
¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î¤¯¤Í¤¯¤Í¤ËSNSÌ±¤âÇú¾Ð
¤Ê¤«¤Ê¤«¸ÄÀÅª¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤Î¤¯¤Í¤¯¤Í¤È¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡£¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤¿Threads¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ó°ú¤¶ñ¹ç¤¬ËÜÅö¤Ë¥É¥ó°ú¤¤¤Æ¤Æ¾Ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÁÛÁü°Ê¾å¤Ë¥É¥ó°ú¤¤·¤Æ¸Ç¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥É¥ó°ú¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤Ã¤Èº£Æü¤â¡¢¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¤Ï¤¯¤Í¤¯¤Í¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Ë¥É¥ó°ú¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ï¤Á¤Ê¤Ê¡×¤Ç¤Ï¡¢Ç¤Î¤Ï¤Á¤Á¤ã¤ó¡¢¤Ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤È¤ÎÆø¤ä¤«¤Ç³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÆü¾ï¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ç»ÐËå¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤É¤ì¤âÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§Threads¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¤Ï¤Á¤Ê¤Ê¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§ÂçÃÝ ¿¸Ê¿
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£