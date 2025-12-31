¡È¤ª¤¸¤µ¤ó¹¥¤¡É¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤ë¤±¤É¡ÄÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÊ¡Î±¸÷ÈÁ¡Ê22ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ê¡Î±¸÷ÈÁ¤¬¤ª¤¸¤µ¤ó·Ý¿Í¤ÈÃç¤¬ÎÉ¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Îø°¦ÂÐ¾Ý¤â¤ª¤¸¤µ¤ó¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢¡Ö¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
Ê¡Î±¼«¿È¤Ï¼ã¤¤¥¤¥±¥á¥ó¤È¡ÖÉÕ¤¹ç¤¨¤ë¤Ê¤éÉÕ¤¹ç¤¤¤¿¤¤¡×¤½¤¦¤À¤¬¡¢¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤«¤é¡Ö¥Ö¥é¥ó¥Ç¥£¥ó¥°Åª¤Ë¤ä¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¤ª¶â¤òÍî¤È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤Ã¤«¤ê¤À¤«¤é¡×¤È¼Â¾ð¤òÏÃ¤¹¡£
3»þ¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦Ê¡ÅÄËãµ®¤Ï¡Ö°û¤ß¹þ¤á¤è¡¢º£¤Î¸ÀÍÕ¤ò¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤Ï¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Îº´µ×´ÖÀë¹Ô»á¤é¡Ö¸½¾ì¤Î¤ª¤¸¤µ¤ó¤¬¥·¥ç¥Ã¥¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
