Äí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¡Ø¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤Î»ÒÇ¡Ù¢ªÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿·ë²Ì¡Ä1¤«·î¸å¤Î¡Ø·àÅª¤ÊÊÑ²½¡Ù¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¡ÖÉ½¾ð¤¬Á´Á³°ã¤¦¡×¡Ö°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë´é¤·¤Æ¤ë¡×
¼«Âð¤ÎÄí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿»ÒÇ¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤«¤éÌó1¥ö·î¡£¤¹¤Ã¤«¤êÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤ÎÅê¹Æ¤Ï¡¢µ»ö¼¹É®»þÅÀ¤Ç4800ºÆÀ¸¤òÄ¶¤¨¡¢¡ÖÂç¤¤µ¤âÉ½¾ð¤â¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Äí¤ËÍ·¤Ó¤ËÍè¤ë»ÒÇ
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ønekoten¡Ù¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µÌîÎÉ»ÒÇ¤Î¡Ö²Ö¡×¤Á¤ã¤ó¤ÎÊÝ¸îÁ°¸å¤ÎÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
ÊÝ¸î¤ò¤¹¤ë1½µ´ÖÁ°¡¢nekoten¤µ¤óÂð¤Ë1É¤¤Î°¦¤é¤·¤¤»ÒÇ¤¬Í·¤Ó¤ËÍè¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê·Ù²ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥¤¥«¼ª¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤È¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤À¼¤Ç¡Ö¤Ë¤ã～¤ó¡×¤ÈÌÄ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤É¤³¤È¤Ê¤¯ÉÝ¤¬¤ëÁÇ¿¶¤ê¤ò¸«¤»¤Ä¤Ä¤â¡¢ÌÄ¤¤Ê¤¬¤é¤ª¤·¤ê¤ò¾å¤²¤Æ¶á´ó¤í¤¦¤È¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤«¡£
ÊÝ¸î1¥ö·î¸å¡¢·ò¹¯Åª¤ÊÈþÇ¤Ë
¤½¤Î¸å¡¢Ìµ»ö¤ËÊÝ¸î¤µ¤ì¡¢À²¤ì¤Æ²ÈÇ¤È¤·¤Æ¤ÎÇÀ¸¤òÊâ¤ß½Ð¤·¤¿²Ö¤Á¤ã¤ó¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë1¥ö·î¤¬·Ð²á¤·¡¢ºÙ¤¯¤Æ¾®¤µ¤«¤Ã¤¿ÂÎ¤Ï·ò¹¯Åª¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÌÓ±ð¤âÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸«°ã¤¨¤¿¤Î¤ÏÂÎ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯É½¾ð¤â¡£³°¤Ç¤Î²á¹ó¤ÊÊë¤é¤·¤ò»×¤ï¤»¤ë¸±¤·¤¤´é¤Ä¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢°Â¿´´¶¤òÆÀ¤é¤ì¤¿¤«¤é¤«²º¤ä¤«¤ÇÍ¥¤·¤¤´é¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Á¤ã¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈåºÎï¤Ê»ÒÇ¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤µ¤é¤ËÈþÇ¤Á¤ã¤ó¤ØÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¤Ë¤â´üÂÔ
nekoten¤µ¤óÛ©¤¯¡¢¡Ö´ÓÏ½¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡×¤Û¤É¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿²Ö¤Á¤ã¤ó¡£Æü¡¹ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢º£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë¤È¡¢¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÇÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ã¤«¤ê²ÈÇ¤Î´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤Ë¤ÏÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤ÑÉ½¾ð¤¬Á´Á³°ã¤¦¡ª²º¤ä¤«¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤ë´é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÌÜ¤¬²º¤ä¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡£°Â¿´¤·¤ÆÊë¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö£±¥«·î¤Ç¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÊÑ¤ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Íー¡£¤³¤ì¤«¤é¤âÀ®Ä¹¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ønekoten¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü¡¹À®Ä¹¤¹¤ë²Ö¤Á¤ã¤ó¤Î»Ñ¤ä¡¢¤ª³°¤Ë¤¤¤¿º¢¤ÎµÏ¿¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§TikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ønekoten¡Ù¤µ¤Þ
¼¹É®¡§Á¾ÅÄ·Ã²»
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£