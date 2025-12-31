½ÂÃ«Æäºé¡¢¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¥®¥é¥®¥éÄ¶¤¨¤¿¡È¥®¥Ã¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¡É¸«¤»¤ë¿Í¤¤¤ë
½÷Í¥¤Î½ÂÃ«Æäºé¡Ê29ºÐ¡Ë¤¬¡¢12·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡Ö¤¢¤Á¤³¤Á¥ª¡¼¥É¥ê¡¼¡×¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·ÝÇ½³¦¤Ë¤Ï¥¤¥±¥¤¥±¡¢¥®¥é¥®¥é¤òÄ¶¤¨¤¿¡È¥®¥Ã¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¡É¤ò¸«¤»¤ë¿Í¤¬¤¤¤Æ¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬¼«Ê¬¤Î¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿»þ¡¢¶ì¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¤Î¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
½ÂÃ«¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡È¥®¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¡É¤È¤Ï¡Ö¥¤¥±¥¤¥±¡¢¥®¥é¥®¥é¤Î¼¡¤Ë¥®¥Ã¥¶¥®¥¶¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥®¥¶¥®¥¶¡¢¥Æ¥«¥Æ¥«¤Ç¥¯¥í¥³¥À¥¤¥ë¤Î·¤¤òÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¡×¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¤¢¤Î¤â¥É¥é¥Þ¡ÖØ¨¤Î²Ú¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö²¶¤â¡ØØ¨¤Î²Ú¡Ù¤Ç¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¤ò»È¤ª¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÇä¤ì¤ë¤È¤Ï¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿»þ¡¢¤½¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¡Ö¥®¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¡¢ËÜÅö¤Ï¸À¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É¥®¥ê¥®¥ê¸À¤ï¤º¤Ë°û¤ß¹þ¤ó¤À¸ÀÍÕ¡×¤È¤¤¤¦ÏÃÂê¤ÎÃæ¤Ç¡¢½ÂÃ«Æäºé¤¬¼«Ê¬¤Î¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¤¬¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿»þ¡¢¶ì¼ê¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÌ¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö¤¢¤Î±Ç²è¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ë¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¤Ê¤é½Ð»ñ¤·¤Æ¤ª¤±¤ÐÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥®¥¶¥®¥¶¤Î¾Ð´é¤Î¿Í¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£