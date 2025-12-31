Âç³¢ÆüRIZIN¤ÇÍèÆü¤·¤¿ÅÁÀâ¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤ËÁûÁ³¡¡¥ß¥ë¥³¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡Ä¡ÖÀ¤Âå¤Ë¥Ö¥Ã»É¤µ¤ë¤Ê¡×
¥Î¥²¥¤¥é¤È¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡¢RIZIN¤Î¤¿¤á¤ËÍèÆü
¡¡Âç³¢Æü¤Î³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN»ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Î¸ø³«·×ÎÌ¤Ë¸½¤ì¤¿²û¤«¤·¤Î¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬Ê¨¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ÖÀ¤Âå¤Ë¥Ö¥Ã»É¤µ¤ë¤Ê¡×¡Ö¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡30Æü¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Ë¸½¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ÎPRIDE¤äUFC¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥Û¥É¥ê¥´¡¦¥Î¥²¥¤¥é¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤À¡£49ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¬»ëÀþ¤Ï±Ô¤¤¡£Æ±¤¸¤¯Áí¹ç³ÊÆ®µ»¤ä¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ç³èÌö¤·¤¿51ºÐ¤Î¥ß¥ë¥³¡¦¥¯¥í¥³¥Ã¥×¡Ê¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢31Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëRIZIN¥Õ¥§¥¶¡¼µé²¦ºÂÀï¡Ö¥é¥¸¥ã¥Ö¥¢¥ê¡¦¥·¥§¥¤¥É¥¥¥é¥¨¥Õ¡Ê¥¥ë¥®¥¹¡ËVSÄ«ÁÒÌ¤Íè¡×¤Î·×ÎÌ¤ÇÆÃÊÌÎ©²ñ¿Í¤òÌ³¤á¤¿¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤ÏX¾å¤Ë¡¢²û¤«¤·¤µ¤òÍ¶¤ï¤ì¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
¡Ö¥È¥Ã¥×¤Çï®¤òºï¤ê¤¢¤Ã¤Æ¤¿º¢¤¬²û¤«¤·¤¤¡×
¡Ö¥ß¥ë¥³¤Î¥ª¡¼¥é¤¬¤¹¤´¤¤¡×
¡ÖÀ¤Âå¤Ë¥Ö¥Ã»É¤µ¤ë¤Ê¡×
¡Ö¥ß¥ë¥³¤â¥Î¥²¥¤¥é¤â¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¶á¤¯¤Ç¸«¤¿¤¤¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥ß¥ë¥³¡¢¥Î¥²¥¤¥é¤ÎÊÂ¤Ó¡¢¤Ê¤ó¤«¤¢¤ì¤À¤±¤Çµã¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÃË¥óÃæ¤ÎÃË¤¿¤Á¤è¡ª¤Ç¤Æ¤³¤¤¤ä¡ª¡ª¡×
¡Ö¥Î¥²¥¤¥é¡¢¥ß¥ë¥³¡ªÊ¹¤¤¤¿¤À¤±¤ÇÄ»È©¤À¤¸¤ã¡ª¡×
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö¥Ò¥ç¡¼ÍÍ¤Ë¤â¤ª²ñ¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¡¢2¿Í¤ÈÆ±»þ´ü¤Ë³èÌö¤·¤¿49ºÐ¤Î¥¨¥á¥ê¥ä¡¼¥¨¥ó¥³¡¦¥Ò¥ç¡¼¥É¥ë¡Ê¥í¥·¥¢¡Ë¤ÎÍèÆü¤òË¾¤àÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
