Ä¶ÀäÈþÂÎ¤Ç¡ÖÉð´ï¤â¤ê¤â¤ê¡×¾®¤µ¤á¥Ø¥ÓÊÁ°áÁõ¤Ç¡Öº£Ç¯ºÇ¸å¡×¤Î¹¶·â¡ª»³ÅÄ¤¢¤¤¡Ö¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸¡×ÅÐ¾ì
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¦»³ÅÄ¤¢¤¤(22)¤¬28Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢27ÆüÈ¯Çä¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯»ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥É¥é¥´¥ó¥¨¥¤¥¸¡×¤ÎÎ¢É½»æ¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛI¤ÎÇ÷ÎÏ¢ª¥¦¥¨¥¹¥È¤Û¤Ã¤½¡ª»äÉþ¤Ç¤âÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï±£¤µ¤Ê¤¤
¡¡Î¢É½»æ¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢À¼Í¥¡¦°æ¸ýÍµ¹á¤È¤Î£×É½»æ¤Î¤è¤¦¤Ê°·¤¤¡£¥Ø¥ÓÊÁ¤Î°áÁõ¤Ç¥Ç¥«¥Ç¥«¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö½éÅÐ¾ì¤ÇÎ¢É½»æ¤ÏÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ»ö¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î±þ±ç¤Ë´¶¼Õ!!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö´¬Ãæ16p¤È¤¤¤Ã¤Ñ¤¤ºÜ¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÎ¢É½»æ°Ê³°¤Ë¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ôー¥ë¡£¡Ö¤¢¤¤¤ÎÉð´ï¤¬¤â¤ê¤â¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¼¤Ò¸«¤Æ¤Í¡×¤ÈÄ¶Àä¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¡È¹¶·â¡É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÉÕÏ¿¤È¤·¤Æ»³ÅÄ¤¢¤¤¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ä¥Á¥§¥¤¢¤ë¤Î¤ÇGET¤À¤è¤ó¡¡º£Ç¯ºÇ¸å¤Î»¨»ï·ÇºÜ¸«¤Æ¤ß¤Æ¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£»³ÅÄ¤Ï2024Ç¯12·î¤Ë¥Ç¥Ó¥åー¡£90¥»¥ó¥Á¡ÊI¡Ë¤ÎÈþ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÂç³èÌö¡£12·î¤Ë¤Ï½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡ÖOhaa～i¡×¡Ê¥ï¥Ë¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡¢¥«¥ì¥ó¥Àー¤âÈ¯Çä¤·¤¿¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë