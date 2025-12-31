ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2²óÀïÇÔÂà¡ÄÂçÄÅ¤È¤ÎÍ¥¾¡¸õÊäÂÐ·è¤Ë0-2¤ÇÇÔ¤ì¤ë¡¡2021Ç¯·è¾¡¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸À®¸ù
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ÈÂçÄÅ¤¬¡¢2²óÀï¤Ç¤¤¤¤Ê¤ê·ãÆÍ¤·¤¿
¡¡Âè104²óÁ´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢Âç²ñ¤Ï12·î31Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç2²óÀï¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥¯¥ÀÅÅ»Ò¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¤Ï¡¢Í¥¾¡¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤ëÀÄ¿¹»³ÅÄ¡ÊÀÄ¿¹¡Ë¤ÈÂçÄÅ¡Ê·§ËÜ¡Ë¤¬¤¤¤¤Ê¤ê·ãÆÍ¡£¸åÈ¾¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï0-2¤ÇÇÔ¤ì¡¢2²óÀï¤Ç»Ñ¤ò¾Ã¤·¤¿¡£
¡¡¹â±ßµÜÇÕ¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀï¤¦Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÂÐÀï¡£ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï29Æü¤Î½éÀï¤Ç½é¼Ç¶¶ËÜ¡ÊÏÂ²Î»³¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢5-0¤Ç¹¥¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£°ìÊý¡¢ÂçÄÅ¤ÏËÌ³¤¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ËÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤ÐÀÄ¿¹»³ÅÄ¤ò¾å²ó¤ë7-1¤È°µÅÝ¤·¤¿¡£
¡¡ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Ï¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³ÆâÄê¤ÎGK¾¾ÅÄ½Ù¡Ê3Ç¯¡Ë¡¢ÂçÄÅ¤Ï²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹ÆâÄê¤ÎDFÂ¼¾å·Ä¡Ê3Ç¯¡Ë¤Èº£Âç²ñ¶þ»Ø¤ÎÃíÌÜÁª¼ê¤¬Â·¤Ã¤ÆÀèÈ¯¡£·ø¼éÂ®¹¶¤ÎÀÄ¿¹»³ÅÄ¤È¡¢¥Ý¥¼¥Ã¥·¥ç¥ó»Ö¸þ¤ÎÂçÄÅ¤¬Î¾¼Ô¾ù¤é¤º¡¢Á°È¾¤ò0-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¸åÈ¾8Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤«¤é±¦¥µ¥¤¥É¤òÆÍÇË¤·¤¿ÂçÄÅ¤Ï¡¢FW»³²¼¸×ÂÀÏº¡Ê3Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢Æâ¤Ø¤ÈÁö¤ê¹þ¤ó¤ÀMF»³ËÜÍã¡Ê2Ç¯¡Ë¤¬±¦Â¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤Î²ç¾ë¤òÊø¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â60¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¡¢»î¹ç¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤¿ÂçÄÅ¡£Æ±28Ê¬¤ËÂ¼¾å¤¬ÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤¤¡¢¾¡Íø¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤Ç1Ëü5000¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë´ÑµÒ¤Î¤Ê¤«¡¢ÀÄ¿¹»³ÅÄ¤¬2Ç¯Ï¢Â³¤Ç2²óÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤ê¡¢ÂçÄÅ¤¬2021Ç¯·è¾¡¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸¤ò²Ì¤¿¤¹·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë