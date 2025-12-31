¡ÔÀè¤Ã¤Ý¤«¤é±ì¤ò¿á¤¯¿ÀÍÁ¤ä¶²ÉÝ¤Î¥¹¥ßÅÉ¤ê¤Þ¤Ç¡Ä¡Õ¡Ö¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Ê¡×´ñº×¥Ï¥ó¥¿¡¼¡¦¿¼Âô²ÂÆá»Ò»á¤ÎÇ¾Î¢¤Ë¾Æ¤ÉÕ¤¤¤¿¡ÈÆüËÜ¤Î¥ä¥Ð¤¤À´ï¿òÇÒ¡É
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ´ï¿òÇÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¨¡¨¡¤½¤¦ÃÇ¸À¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î´ñº×¡¦ÄÁ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ò½ä¤êÂ³¤±¤ë¹¥»ö²È¡Ê¤³¤¦¤º¤«¡Ë¡¢¿¼Âô²ÂÆá»Ò¤µ¤ó¤À¡£¡Ö¡Êº×¤ê¤Ï¡ËÃËº¬¤¬½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¤È¡¢¤É¤³¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¤Û¤É¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÎ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿ÃËº¬¤ä¡¢ÃËº¬¤¬±ì¤ò¿á¤¯º×¤ê¤Ê¤É
¡¡ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¿¼Âô¤µ¤ó¤¬60²ó°Ê¾å¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥ï¡¼¥¯¤ÇÌÜ·â¤·¤¿Ãæ¤«¤é¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï°¦¤·¤Æ¤ä¤Þ¤Ê¤¤¡Ö´ñº×¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£¡ÚÁ°¸åÊÔ¤Î¸åÊÔ¡£Á°ÊÔ¤«¤éÆÉ¤à¡Û
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¤Ê¤¼ÆüËÜ¿Í¤Ï¤½¤ì¤òã«¤ë¤Î¤«¡©
¨¡¨¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ë¤Ï¤³¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎÀ´ï¿òÇÒ¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ö¡Ø¸Þ¹òË¾÷¡Ù¤ä¡Ø»ÒÂ¹ÈË±É¡Ù¡ØÌñ½ü¤±¡Ù¤Ê¤É¤Î¿®¶Ä¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢¸½¾ì¤òÊâ¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼Â¤Ï¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü°Ê¹ß¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤ªº×¤ê¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Èæ³ÓÅª¿·¤·¤¤º×¤ê¤Î¾ì¹ç¡¢¸å¤«¤é¡Ø°ÕÌ£¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸À¤¤Êý¤Î¤Û¤¦¤¬Àµ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¨¡¨¡¤Ê¤ë¤Û¤É¡£ã«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃËÀ´ï¤Ð¤«¤ê¤Î¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ï¿§¡¹¤ÊÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¿ÀÍÁ¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¤·ÁÊª¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Ã±½ã¤ËÃËÀ´ï¤ÎÊý¤¬Î©ÂÎÅª¤ÇÂ¤·Á¤¬¤·¤ä¤¹¤¤¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£½÷À´ï¤ÏÊ¿ÌÌÅª¤Ç¤É¤¦¤·¤Æ¤âÂ¤·Á¤¬Æñ¤·¤¤¡£´ä¤Î³ä¤ìÌÜ¤Ê¤É¤ò½÷À´ï¤Ë¸«Î©¤Æ¤Æ¿®¶Ä¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃÏÊì¿À¿®¶Ä¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤ÏÃËÀ´ï¤ÈÂÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤ÎÊý¤¬°ìÈÌÅª¤Ç¤¹¤Í¡£Ã±ÂÎ¤Ç¥É¥«¥ó¤Èã«¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÃËÀ´ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
ÅÁÀâ¤Îµðº¬ÁÎÎ·
¨¡¨¡¿¼Âô¤µ¤ó¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿º×¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
¡Ö°ñ¾ë¸©¤Î¡ØÆ»¶ÀÍÍº×¤ê¡Ù¤Ï¾ù¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£¡ØÆ»¶À¡Ù¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÆàÎÉ»þÂå¤ÎÁÎÎ·¤Ç¡¢Åö»þ¤Î½÷ÀÅ·¹Ä¡¦¹§¸¬Å·¹Ä¤ÎÃþ°¦¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¿ÍÊª¡£¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¤ÏÃË½÷¤Î´Ø·¸¤¬±½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ÅÍè¤è¤ê¡ØÆ»¶Àµðº¬ÅÁÀâ¡Ù¤¬¤Þ¤³¤È¤·¤ä¤«¤ËÓñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÆ»¶À¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤¿º×¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬Èó¾ï¤ËÆÈÆÃ¤Ç¡£1Ç¯¤´¤È¤Ë½¸Íî¤ÎÃ´Åö¤Î²È¤¬»ý¤Á²ó¤ê¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤¼Ò¤ÈÃËº¬¤òÌÏ¤·¤¿¡ØÆ»¶ÀÍÍ¡Ù¤ò²ó¤·¤Æ¤¤¤¯¤ó¤Ç¤¹¡£º×¤ê¤Ï1Æü¤¬¤«¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤È¤½¤Î¡ØÆ»¶ÀÍÍ¡Ù¤ò¤´¿ÀÂÎ¤È¤·¤Æã«¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÏÎ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ø¥µ¥ë¥¿¥Ò¥³¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¿Í·Á¤Î¸Ô´Ö¤ËÆÍ¤»É¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¡¢¶¡¤¨Êª¤Ë¡¢Âçº¬¤òºï¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿ÃËº¬¤òºÆ¸½¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡Ä¡Ä¡×
¨¡¨¡Âçº¬¤ÇÃËº¬¤ò¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¤³¤ì¤¬¤â¤¦¡¢¥·¥å¡¼¥ë¤¹¤®¤Æ¡£ÃËº¬¤¬ÉÕ¤¤¤¿ÏÎ¿Í·Á¤Ï¤Û¤«¤ÎÃÏ°è¤Ç¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÂÎ¤¬¥µ¥ë¥¿¥Ò¥³¡¢ÃËº¬¤¬Æ»¶À¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬À¨¤Þ¤¸¤¤¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤ÎÊý¡¹¤Ï¡ÖÅÁÅý¤ò¼é¤í¤¦¡ª¡×¤È¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤½¤ì¤¬Á´Á³¤½¤¦¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¸½ÃÏ¤ÎÊý¤Ë¡Ø¤³¤ì¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ø¤ï¤«¤é¤ó¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø²¿¤Î¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤ï¤«¤é¤ó¤±¤É¡¢¤ä¤ë¡£¤½¤ì¤¬º×¤ê¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¡×
¥¹¥ß¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ë´ñº×
¨¡¨¡°ìÊý¤Ç¡¢¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤¿º×¤ê¤â¤¢¤ë¤È¤«¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ç°ìÈÖ¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ËÆ¦¤Î°ËÉÍ¤È¤¤¤¦ÃÏ°è¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©º×¤ê¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤³¤ì¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ë¤â¤Û¤È¤ó¤É¾ðÊó¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤éÀ¨¤Þ¤¸¤¤¸÷·Ê¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¨¡¨¡²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¡Öº×¤ê¤ÎºÇÃæ¤Ë¡¢ÃËº¬¤ò»ý¤Ã¤¿¡Ø¤·¤ç¤¦¤¹¤±¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤¬¸½¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¸«¤¿ÌÜ¤¬¤Þ¤ºÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¾åÈ¾¿ÈÍç¤Ç³¤³°¤ÎÍèË¬¿À¤ß¤¿¤¤¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¡£¤½¤Î¤Ò¤ç¤Ã¤È¤³¤¬¡¢¥¹¥ß¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤¿¿¿¤Ã¹õ¤Ê¼ê¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Â¼¿Í¤ò½±¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤â¤¦ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£Æ¨¤²ÏÇ¤¦½÷À¤òÊá¤Þ¤¨¤ÆÃÏÌÌ¤ËÅ¾¤¬¤·¤Æ¡¢ÇÏ¾è¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢´é¤ËËÏ¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÈáÌÄ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¡¢È±¤ÎÌÓÄÏ¤Þ¤ì¤Æ°ú¤¤º¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¡Ä¡Ä¡£´Ñ¸÷µÒ¸þ¤±¤ÎÀ¸¤Ì¤ë¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢´°Á´¤ËÃÏ¸µ¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ÎÃæ¤Ç´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡ØËÜµ¤¡Ù¤Î¤ä¤Ä¡×
¨¡¨¡¤½¤ì¤ò¾µÃÎ¤Ç»²²Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ð¤«¤ê¤È¸À¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤È¤Æ¤â·ã¤·¤¤¹Ô°Ù¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øº×¤ê¡Ù¤À¤«¤éµö¤µ¤ì¤ë¡£°ì¼ï¤Î¡ØÌµÎé¹Ö¡Ù¤Î¶õ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡Ø¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï¥ä¥Ð¤¤¤â¤Î¤ò¸«¤¿¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ¶½Ê³¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤ÏÉô³°¼Ô¥ª¡¼¥é¤¬½Ð¤Æ¤¿¤Î¤«¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥½¥Õ¥È¤ÊÂÐ±þ¤ÇºÑ¤ß¤Þ¤·¤¿¤¬¡×
ÀèÃ¼¤«¤é±ì¤ò¿á¤¯¿ÀÍÁ
¨¡¨¡¥®¥ß¥Ã¥¯¤¬¤¹¤´¤¤º×¤ê¤â¤¢¤ë¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï´ä¼ê¸©¤Î¡ØÛÄ¥ÎÌÚ¿À¼Ò¤Î¶âÀªº×¤ê¡Ù¤Ç¤¹¤Í¡£ÃËº¬¤ò¾Ý¤Ã¤¿µðÂç¤Ê¿ÀÍÁ¤òÃ´¤°¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤³¤Î¸æÍÁ¤ÎÃËº¬¤Ï¡¢ÀèÃ¼¤«¤é¥·¥å¡¼¥Ã¡ª¤Ã¤Æ¡Ø±ì¡Ù¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£·ë¹½¤ÊÀª¤¤¤Ç½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢¤³¤Î±ì¤¬½Ð¤ë¸æÍÁ¤Ï½Å¤¤¤·¤ª¶â¤â¤«¤«¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡¢º£¤Ï¤â¤¦¸«¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡ÄÈó¾ï¤Ë»ÄÇ°¤Ç¤¹¡×
¨¡¨¡¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð°Þ¤Ç¡¢¤½¤ó¤Ê¥Ï¥¤¥Æ¥¯¤Êº×¤ê¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡Ö¤³¤ó¤ÊÌû²÷¤Ê¥®¥ß¥Ã¥¯¤À¤«¤é¡¢ºÇ¶á»Ï¤á¤¿¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¾¼ÏÂ½é´ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ë¤ªº×¤ê¤Ç¡¢Åö»þ¤Î¼Ì¿¿¤â¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î±ì¥®¥ß¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢ÁíÂå¤ò¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÅÅ¹©²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤µ¤ó¤Ç¡¢µ¡³£¤¤¤¸¤ê¤¬ÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥®¥ß¥Ã¥¯¤òºî¤é¤ì¤¿¤È¤«¡£¤½¤ÎÊý¤¬¡Øº×¤ê¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡Ù¤È¿ÔÎÏ¤µ¤ì¤Æ¡¢¿§¡¹¤Ê¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÃÏ°è¤Î¤ªº×¤ê¤Ç¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÊý¤ÎÎÏ¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤âÂ¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
¡ÖÌÌÇò¤¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡×¤Î¤¬ÆüËÜ¤Îº×¤ê
¨¡¨¡¤³¤¦¤·¤ÆÊ¹¤¯¤È¡¢ËÜÅö¤ËÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ç¤¹¤Í¡£
¡Ö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤¬Ë¤«¤Ê¤Î¤Ï¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü°Ê¹ß¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªº×¤ê¤¬Â¿¤¤¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜÁ´ÂÎ¤¬¥¤¥±¥¤¥±¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¡¢¡ØÌÌÇò¤¤¤³¤È¤ä¤Ã¤ÆµÒ¸Æ¤Ü¤¦¤¼¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥Î¥ê¤Ç¡¢°¦ÃÎ¤Î¡ØÅÄåÑ¿À¼Ò¤ÎËÇ¯º×¡Ù¤ò¿¿»÷¤·¤Æ¿ÀÍÁ¤òºî¤Ã¤Æ»Ï¤á¤¿¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¨¡¨¡Ä®¤ª¤³¤·¤Î°ì´Ä¤À¤Ã¤¿¤È¡£
¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¡Ø¤â¤Ã¤È¤â¤é¤·¤¤ÍýÍ³¡Ù¤È¤·¤Æ¡¢¸Þ¹òË¾÷¤È¤«Ìñ½ü¤±¤ò¸å¤«¤é¤¯¤Ã¤Ä¤±¤¿¡£¤Ç¤â¡¢»ä¤Ï¤½¤ì¤¬°¤¤¤³¤È¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡¢Íý¶þ¤è¤ê¤â¡ØÌÌÇò¤¤¤³¤È¤òÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤³¤½¤¬¡¢ÆüËÜ¤Îº×¤ê¤ÎËÜ¼Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡ÆüËÜ¤Î±ü¿¼¤¤¡Öº×¤ê¡×¤Î¿ô¡¹¡£¤½¤³¤ËÄÌÄì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿µ¤Þ¤·¤¤ÆüËÜ¿Í¤¬"¥Ï¥ì¤ÎÆü"¤ËÃí¤®¤³¤à¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤¥Ñ¥ï¡¼¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
