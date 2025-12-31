¡Ö2000Ëü±ß¤òÂß¤·¤¿Áê¼ê¤«¤éÏ¢Íí¤¬ÅÓÀä¤¨¡Ä¡×31ºÐ½÷À¤Î¿ÍÀ¸¤òÂç¤¤¯ÊÑ¤¨¤¿º¾µ½Èï³²¡£¸½ºß¤Ï¡ÈË¡Î§¤Î¥×¥í¡É¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë
¡¡°Û¿§¤Î»ÊË¡½ñ»Î¤¬¤¤¤ë¡£ÃÞÇÈÂç³Ø¤ÎÍý·Ï³ØÉô¤òÂ´¶È¤·¡¢¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤ä¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ»ÊË¡½ñ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Éð¼ã±ñ»Ò¤µ¤ó¡Ê@takewaka_legal¡Ë¡¢31ºÐ¤À¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿¦¶È¤ò·Ð¸³¤·¤¿Èà½÷¤Ï¤Ê¤¼¡¢»ÊË¡½ñ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤½¤ÎÈ¾À¸¤òÄÉ¤Ã¤¿¡£
¢¡¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤«¤éÃÞÇÈÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø
¡¡Éð¼ã¤µ¤ó¤Ï»ÊË¡½ñ»Î¤È¤·¤Æ¡¢¡ÈÇúÂ®¡É¤ò·Ç¤²¤ÆË¡¿ÍÅÐµ¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ÎÌ¾¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¡Ö²ñ¼ÒÀßÎ©ÇúÂ®¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤À¡£ºÇÃ»2Æü¤Ç¤ÎË¡¿ÍÀßÎ©¤¬²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢12·î20Æü¤Ë¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¤¤¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤´Í×Ë¾¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤â¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯Åº¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë´°Î»¤¹¤ë¤è¤¦¡¢¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡×
¡¡¤¤¤«¤Ë¤â¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¾Ð´é¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÈà½÷¤Ï¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í1Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤á¤ÆÅìµþ¤ÇÊë¤é¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Î¥¨¥ê¡¼¥È¡£°ñ¾ë¸©¤ËÀ¸¤Þ¤ì¡¢¾®³ØÀ¸¤«¤é½¬»ú¡¢¿å±Ë¡¢±Ñ¸ì¡¢¥Ô¥¢¥Î¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤È¤ª¤ê¤Î½¬¤¤»ö¤ò·Ð¸³¡£Éã¿Æ¤ÏÂç³Ø¶µ¼ø¡¢Êì¿Æ¤ÏÀì¶È¼çÉØ¤Ç¡¢¶µ°é¤Ø¤ÎÅê»ñ¤ÏÀË¤·¤Þ¤Ê¤¤¶µ°éÇ®¿´¤Ê2¿Í¤Î¤â¤È¤Ç°é¤Æ¤é¤ì¤¿¡£¸©Æâ¶þ»Ø¤Î¿Ê³Ø¹»¤«¤é¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÃÞÇÈÂç³Ø¤ËÆþ³Ø¤·¡¢ÂçÂ´¸å¤Ï¥ï¥¤¥ó¤ä¥Á¡¼¥º¤ò°·¤¦ÀìÌç¾¦¼Ò¤Ë½¢¿¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥á¥Ç¥£¥¢Ïª½Ð¤Ç¤½¤ÎÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¼ã¼ê¼ÒÄ¹¤¬Î¨¤¤¤ë¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×´ë¶È¤ËÅ¾¿¦¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢½çÄ´¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¿å¤òº¹¤¹½ÐÍè»ö¤¬µ¯¤³¤ë¡£
¡Ö¶ÐÌ³Àè¤Î´ë¶È¤Ë¹ñÀÇÄ£¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¤´¤¿¤Ä¤¤¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂà¼Ò¤ò·è°Õ¡£¤Á¤ç¤¦¤É¤½¤Î¤³¤í¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿Îø¿Í¤È·ëº§¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£24ºÐ¤Î¤È¤¤Ç¤·¤¿¡£¼º¶È¼êÅö¤ò¤â¤é¤¨¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢ÇÉ¼ê¤ÊÀ¸³è¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤ÐÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤Î¤Ç¡¢¶õ¤¤¤¿»þ´Ö¤Ç¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¢¡¡Ö½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¡×¤ò°ìÅ¾¤µ¤»¤ë½Ð²ñ¤¤
¡¡¤â¤È¤ÏÃæ¹â»þÂå¤ÏÎ¦¾å¤Ç¤Ê¤é¤·¤¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¾¯½÷¡£¶Ú¥È¥ì¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à¤È¿ÈÂÎ¤Ï¤ß¤ë¤ß¤ëÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£ËèÆü2²ó¥¸¥à¤ËÄÌ¤¦¶Ú¥È¥ìÇ®¤ò¤ß¤»¡¢¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¼«¿È¤ÎÀ¸³è¤¬°ÂÄê¤·¤¿¤³¤í¡¢Éð¼ã¤µ¤ó¤Ï¥¿¥¯¥·¡¼±¿Å¾¼ê¤È¤·¤Æ¤âÆ¯¤»Ï¤á¤ë¡£¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ÎÃÎ¼±¤òÀ¸¤«¤·¤ÆYouTuber¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Æ°²è¤Î¼ý±×¤Ï°ÂÄê¤»¤º¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç²Ô¤²¤ë¼êÃÊ¤È¤·¤ÆÁª¤ó¤À¡£¤½¤Î¸å¡¢ÊÂ¹Ô¤·¤Æ¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£°ì»þ´ü¤ÏSNS¥Õ¥©¥í¥ï¡¼10Ëü¿Í¤ËÆÏ¤¯¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤â³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½çÉ÷ËþÈÁ¤ÊÀ¸³è¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¤Î¿ÍÊª¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë±¢¤ê¤ò¤ß¤»¤ë¡£
¡Ö¥¿¥¯¥·¡¼¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ç¡¢»ä¤ò»ØÌ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤æ¤ë¥ê¥Ô¡¼¥¿¡¼¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤ËÆ¬¤Î²óÅ¾¤¬Áá¤¯¡¢ÏÃ¤¬ÌÌÇò¤¯¡¢²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤ë²û¤Î¿¼¤µ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Î¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥°¥Ã¥º¤Î¹ØÆþ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢»£±Æ²ñÍÑ¤Ë¹âµé¥Û¥Æ¥ë¤ò¼êÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤ª¶â¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¶Ú¥È¥ì¤Ë¤â´Ø¿´¤Î¤¢¤ë¿Í¤Ç¡¢»ä¤Î¸Ä¿Í¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ò¼õ¤±¤¿¤¤¤È¡¢¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¶â³Û¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¢¡µ¿¤¦É×¤ò²£ÌÜ¤Ë¡¢¿®Íê¤ÏÍÉ¤ë¤¬¤º
¡¡¶âÊ§¤¤¤¬¤è¤¯¡¢¿Â»ÎÅª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¤¢¤ë¤È¤¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¤³¤ó¤ÊÏÃ¤ò»ý¤Á¤«¤±¤ë¡£
¡Ö50Ëü±ß¤òÍÂ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡¢¿ôÆü¸å¤Ë60Ëü±ß¤Ë¤·¤ÆÊÖ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£¤«¤Ê¤êÉÝ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¤ª¶â¤ò¤«¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢²¿¤è¤ê¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÍÂ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¡¢¤¤Á¤ó¤È60Ëü±ß¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
¡¡¤½¤ó¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬°ìÅÙ¤Ê¤é¤ºÊ£¿ô²óÂ³¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÃËÀ¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤ë¡½¡½Éð¼ã¤µ¤ó¤Ï³Î¿®¤·¤¿¡£ÃËÀ¤âÉð¼ã¤µ¤ó¤Ë»ö¶È¤Ç¤Îº¤¤ê¤´¤È¤Ê¤É¤òÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Â¿¾¯¤Î¤ª¶â¤òÅÔ¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ë°ÊÁ°¤Û¤É¤Îí´í°¤¤¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
