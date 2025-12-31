¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡¢µÜ²¼ÁðÆå¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡Ä¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤ÇÇä¤ì¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤ò¸«½Ð¤·¤¿ÃË¡£¡ÈÇä¤ì¤ë·Ý¿Í¡É¤Ë¤Ï¤È¤¢¤ëÆÃÄ§¤¬
¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¤¬ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ÆÁý¤¨¤ëÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Ë¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÄÏ¤ß¤Ë¹Ô¤¯¡£
¡ØM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ï¸À¤ï¤º¤â¤¬¤Ê¤À¤¬¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡£¡Ø¤°¤ë¤°¤ë¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Î¥³¡¼¥Ê¡¼¤«¤éÇÉÀ¸¤·¡¢ËèÇ¯ÆÃÈÖ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ±ÈÖÁÈ¡£Ì¡ºÍ¤Ë¸Â¤é¤Ê¤¤¹¤¤´Ö¸ý¤Ç¡¢¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌçÅª¤Ê°·¤¤¤ò¼õ¤±¤Æµ×¤·¤¤¡£
¤µ¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿·Ý¿Í¤ò¿ôÂ¿¤¯°é¤Æ¤¿¿ÍÊª¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤Î¤À¡£¡Ø¥Ü¥¥ã¥Ö¥éÅ·¹ñ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·ÏÎó¡Ë¤Ê¤É¤Ç¡¢¥Î¥ó¥¡¼¥º¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦¥ä¥Þ¥¶¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¤µ¤ó¡Ê°Ê²¼¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£
¢¡¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤¬·Ý¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤Ï¡¢2007Ç¯¤«¤éÌó10Ç¯¡¢¥ï¥¿¥Ê¥Ù¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤ª¾Ð¤¤ÉôÌç¤Î¹Ö»Õ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼ã¼ê·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡¢À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤¬Â¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡×¤È¤¤¤¦¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤â¼çºÅ¡£
Æ±»á¤Î¹ÖµÁ¤ò¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÌÌ¡¹¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤ÇÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤ÏÂ¿¤¤¡£¶ñÂÎÌ¾¤òµó¤²¤ë¤È¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¡¢µÜ²¼ÁðÆå¡¢¤Á¤ã¤ó¤Ô¤ª¤ó¤º¡¢¥ê¥ó¥À¥«¥é¡¼¡ç¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ê¤É¡¢Ëçµó¤Ë¤¤¤È¤Þ¤¬¤Ê¤¤¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¤Ë¡Ø¥´¥Ã¥É¥¿¥ó¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·ÏÎó¡Ë¤Ç¡¢·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¤¯¤ó¤ä¥Þ¥Þ¥¿¥ë¥È¤¬¡¢¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¤ò¾¸°®¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÍ¤À¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤â¤·¤íÁñ¤Ë¾È½à¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¡Ê¥ä¥Þ¥¶¥¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡Ë
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¡Ö¤ª¤â¤·¤íÁñ¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë°ìÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¡¢¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤¬·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÊâ¤ß½Ð¤¹¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¡¢¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤Ï´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÖÈà½÷¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥¿¥ì¥ó¥È¥³¡¼¥¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤¬ÄÌ¤¦¤è¤¦¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ç¡¢¡Ø¤É¤ó¤ÊÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤¿¤¤¤Î¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ø¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤é·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤·¤¿Êý¤¬Áá¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤ÈÏÃ¤·¤Æ¡£¡Ø¤½¤ì¤Ê¤é¡¢»ä¤Ï¥Í¥¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÊý¸þÅ¾´¹¤·¤¿¤Î¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¢¡°ìÀ¤É÷óÓ¤·¤¿¡É¤¢¤Î¥Í¥¿¡É¤ÎÃÂÀ¸Á°Ìë¤Ï¡Ä
·Ý¿Í¤òÌÜ»Ø¤¹·è¿´¤ò¤·¤¿¥Ö¥ë¥¾¥ó¤Á¤¨¤ß¤¬¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð»Ï¤á¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥Í¥¿¸«¤»¤äÈ¿¾Ê²ñ¤ò¶¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¡£Èà½÷¤Ï¡¢Åö»þ¤«¤é¸¶ÀÐ¤È¤·¤Æ¤ÎÈë¤á¤¿¤ëµ±¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡ÖºÇ½é¤Ï¤½¤¦¤Ç¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Åö½é¤Ï¡¢Í§Ã£¤È¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÉÔ¶à¿µ¤ÊÁò¼°¥³¥ó¥È¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£ÀµÄ¾¡Ø¤¤¤±¤ë¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥é¥¤¥Ö¤ÎºÝ¤Ë¤Ï»¨ÍÑ¤â¿Ê¤ó¤Ç¤³¤Ê¤·¡¢Æ±À¤Âå¤ÎÃæ¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤È¤ëÀÑ¶ËÀ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢¡ÈÎã¤Î¥Í¥¿¡É¤ËÄÌ¤¸¤ë¸÷ÌÀ¤¬º¹¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¡Ø35²¯¡Ù¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¿ô¥ö·îÁ°¤Ë¡¢¥¢¥Ñ¥ì¥ë¶È³¦¤Î½÷¼ÒÄ¹¤¬¹âÈô¼Ö¤Ê·±¼¨¤ò¸À¤¦¥Í¥¿¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¤¤ï¤Ð¡¢35²¯¤Î¸¶·¿¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢¤¤¤¤¥Í¥¿¤À¤Í¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢¤¢¤ì¤è¤¢¤ì¤è¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë¡Ø¤ª¤â¤·¤íÁñ¡Ù¤ÇµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È¤Ë¡×
¢¡¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë¶¯¤¤·Ý¿Í¡×¤¬Çä¤ì¤ë
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢º£¤äÇä¤ì¤Ã»Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ý¿Í¤¿¤Á¤¬ÃÏ²¼¤Ë¤¤¤¿»þÂå¤«¤éÌÜ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¿¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¡£¡Ö¤¤¤Ä¤«Çä¤ì¤ë¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿·Ý¿Í¤Ï¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¿Íµ¤¤ÏÁ´Á³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µÜ²¼ÁðÆå¡£ËÍ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¥¨¥ó¥È¥ê¡¼ÎÁ¤¬¤Ê¤¤Âå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤ò1¿Í°Ê¾å¸Æ¤Ö¤³¤È¤ò¥ë¡¼¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢Èà¤é¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿Íµ¤¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢µÜ²¼¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¬¤è¤¯Íè¤Æ¤¤¤¿¤¯¤é¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢ËÍ¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤éÈà¤é¤Î¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È¿ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥ä¥Þ¥¶¥¤µ¤ó¤¬ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥Ö¥ì¥¤¥¯Á°¤ÎµÜ²¼ÁðÆå¡×¡£¥Í¥¿¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÊ¿¾ì¡É¤Ç¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
