¡¡½÷Í¥¤Î¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ê26¡Ë¤¬30ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÆ²ËÜ·»Äï2025¡×¡Ê¸å11¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£Êì¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ë¹Ô¤¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¶¶ËÜ¤ÏMC¤Î¡ÖDOMOTO¡×¤é¤Î±éÁÕ¤Ç¡¢¾®Àôº£Æü»Ò¤Î¡ÖÌÚ¸Ï¤é¤·¤ËÊú¤«¤ì¤Æ¡×¤ò²Î¤¦¤³¤È¤Ë¡£
¡¡Æ²ËÜ¹ä¤¬¡Ö¤´²ÈÂ²¤â´î¤ó¤Ç¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦Âç´î¤Ó¤Ç¤¹¡£¤ªÊì¤µ¤ó¤¬Âç¤Î¤ª2¿Í¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤Î¤Ç¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£
¡¡Êì¤ËÏ¢¤ì¤é¤ì¡Ö¿ÍÀ¸½é¤á¤Æ¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢¤ª2¿Í¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»3Ç¯À¸¤°¤é¤¤¡×¤È¤â¹ðÇò¤·¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤Ï¡Ö¤¢¤é¡¼¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´î¤ó¤À¡£
¡¡¹ä¤¬¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡©¡×¤È³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¼ê¿¶¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¶¶ËÜ¡£¹ä¤Ï¡ÖÍè¤¿¡¢Íè¤¿¡¢Íè¤¿¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢¶¶ËÜ¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡£¥Þ¥¸¤Ç¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬Æ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡ÖÌÜ¹ç¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö¤¢¤Ã¡¢¿¶¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¿¶¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¤¹¤°¤µ¤Þ¸À¤¤ÀÚ¤ê¡¢¾Ð¤Ã¤Æ¤ß¤»¤¿¡£